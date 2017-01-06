Сегодня, 6 января, весь православный мир ждет наступления Рождества. А о чем мы писали в этот Сочельник, читайте в нашей традиционной подборке новостей за день.

Пошла писать губерния! Кто создает новую русскую партию и зачем

Foto: Erakogu, facebook

Группа активистов более или менее известных разными заслугами русскоязычному читателю, около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ). Кто они и насколько серьезны их планы?

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Российские туристы об Эстонии: красиво, нас везде понимали, приедем еще — летом

Сейчас в России — длинные зимние праздники, а это значит, что в Старом Таллинне русская речь слышна на каждом шагу.

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ФОТО: На курсирующем между Сааремаа и Хийумаа пароме произошли неполадки

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Оставшийся без электричества курсирующий между Сыру и Трийги паром Subsea 7 попал в порт, когда рыбацкое судно Amazon отбуксировало беспомощное судно в порт Сыру. Subsea 7 оперирует принадлежащая Рейну Кильку компания Kihnu Veeteed.

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Состояние троих россиян, попавших в ДТП на Таллиннском шоссе, очень тяжелое

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург: состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое, предает rus.err.ee.

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Пострадавших в аварии в Ляэне-Вирумаа женщину и младенца перевезли из Раквере в Таллинн

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В Ляэне-Вирумаа 5 января в ДТП пострадало три гражданина России: мужчина, женщина и грудной ребенок.

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Балтийские государства: мы — не бывшие советские республики

XIII üldlaulupidu: Nõukogude Eesti 1950. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu Foto: Teatri ja muusikamuuseum

Послы стран Балтии попросили немецкие СМИ не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство BNS.

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Гражданину Украины, прибывшему из Москвы в Таллинн, аннулировали визу и запретили въезд

Lendu oodates Foto: Ilmar Saabas

5 января, около 20:00 в Таллиннский аэропорт из Москвы прибыл гражданин Украины 1981 года рождения. У мужчины отсутствовали необходимые документы, подтверждающие цель визита.

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Департамент оштрафовал Tele2 на 4000 евро за использование нечестных приемов торговли

По сообщению Департамента защиты прав потребителей, департамент наказал Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно. Tele2 обжаловал решение департамента в нескольких судебных инстанциях, но решение уездного суда было оставлено без изменений.

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ВНИМАНИЕ: В апреле тысячи пользователей Mobiil-ID и Digi-ID обязаны обновить сертификаты

Foto: Eero Vabamägi

В апреле наконец вступит в силу подготавливаемый уже несколько отказ от использования цифровых сертификатов с ключами RSA длиной 1024 бита, чтобы перейти на ключи, использующие более сильную криптографию. Это изменение коснется тысячей пользователей Mobiil-ID и Digi-ID.

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Издание: возможные проблемы в шведской экономике дамокловым мечом нависли над Эстонией

Moodne versus vana udusena Foto: Andres Putting

Во времена финансового кризиса шведские банки были источником стабильности Эстонии, но если сейчас в экономике Швеции произойдут какие-либо негативные изменения, то они отразятся и на нас, пишет Eesti Päevaleht.

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Помешают ли финансовые трудности фирмы достроить трамвайные линии в Копли?

Külm ilm pani trammitee ehituse Kopli suunal eile seisma. Pikka vahet ei tohi aga sisse lubada, sest trammid peavad liinil sõitma juba suve lõpus. Foto: Rauno Volmar

В конце прошлого года из-за долгов суд начал в отношении строительной фирмы Bauschmidt OÜ санационное производство. Владелец Bauschmidt Майт Шмидт заверил, что это не повлияет на работы по реконструкции трамвайной линии Копли в Таллинне и она будет закончена, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Знаменитого яхтсмена Александра Чучелова проводили в последний путь

Aleksander Tšutšelovi ärasaatmine Pärnamäe kabelis. Foto: Karin Kaljuläte

Легендарный эстонский яхтсмен Александр Чучелов, скончавшийся 1 января в возрасте 83 лет, похоронен на кладбище Пярнамяэ.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Давайте продолжим традицию: вы снова можете поддержать детей из "Особого мира"

Foto: MTÜ Eriline Maailm

Читатели Delfi уже знакомы с НКО "Особый мир", объединяющим семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Прошедший год был для организации очень насыщенным, и сколько еще планов на новый! Вы снова можете помочь особым детям и их родителям осуществить мечты.

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ВИДЕО: Горячие эстонские женщины плещутся в ледяном Финском заливе

В октябре прошлого года в Виймси было основано MTÜ Talisuplejate JääRing, члены которого собираются по четвергам и… купаются. Несмотря на приличный минус.

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