Пошла писать губерния! Кто создает новую русскую партию и зачем

Foto: Erakogu, facebook

Группа активистов более или менее известных разными заслугами русскоязычному читателю, около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ). Кто они и насколько серьезны их планы?
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Российские туристы об Эстонии: красиво, нас везде понимали, приедем еще — летом

Сейчас в России — длинные зимние праздники, а это значит, что в Старом Таллинне русская речь слышна на каждом шагу.
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ФОТО: На курсирующем между Сааремаа и Хийумаа пароме произошли неполадки

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Оставшийся без электричества курсирующий между Сыру и Трийги паром Subsea 7 попал в порт, когда рыбацкое судно Amazon отбуксировало беспомощное судно в порт Сыру. Subsea 7 оперирует принадлежащая Рейну Кильку компания Kihnu Veeteed.
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Состояние троих россиян, попавших в ДТП на Таллиннском шоссе, очень тяжелое

В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург: состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое, предает rus.err.ee.
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Пострадавших в аварии в Ляэне-Вирумаа женщину и младенца перевезли из Раквере в Таллинн

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В Ляэне-Вирумаа 5 января в ДТП пострадало три гражданина России: мужчина, женщина и грудной ребенок.
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Балтийские государства: мы — не бывшие советские республики

XIII üldlaulupidu: Nõukogude Eesti 1950. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu Foto: Teatri ja muusikamuuseum

Послы стран Балтии попросили немецкие СМИ не называть Латвию, Литву и Эстонию бывшими советскими республиками, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на агентство BNS.
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Гражданину Украины, прибывшему из Москвы в Таллинн, аннулировали визу и запретили въезд

Lendu oodates Foto: Ilmar Saabas

5 января, около 20:00 в Таллиннский аэропорт из Москвы прибыл гражданин Украины 1981 года рождения. У мужчины отсутствовали необходимые документы, подтверждающие цель визита.
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Департамент оштрафовал Tele2 на 4000 евро за использование нечестных приемов торговли

Foto: Ilmar Saabas

По сообщению Департамента защиты прав потребителей, департамент наказал Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно. Tele2 обжаловал решение департамента в нескольких судебных инстанциях, но решение уездного суда было оставлено без изменений.
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ВНИМАНИЕ: В апреле тысячи пользователей Mobiil-ID и Digi-ID обязаны обновить сертификаты

Foto: Eero Vabamägi

В апреле наконец вступит в силу подготавливаемый уже несколько отказ от использования цифровых сертификатов с ключами RSA длиной 1024 бита, чтобы перейти на ключи, использующие более сильную криптографию. Это изменение коснется тысячей пользователей Mobiil-ID и Digi-ID.
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Издание: возможные проблемы в шведской экономике дамокловым мечом нависли над Эстонией

Moodne versus vana udusena Foto: Andres Putting

Во времена финансового кризиса шведские банки были источником стабильности Эстонии, но если сейчас в экономике Швеции произойдут какие-либо негативные изменения, то они отразятся и на нас, пишет Eesti Päevaleht.
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Помешают ли финансовые трудности фирмы достроить трамвайные линии в Копли?

Külm ilm pani trammitee ehituse Kopli suunal eile seisma. Pikka vahet ei tohi aga sisse lubada, sest trammid peavad liinil sõitma juba suve lõpus. Foto: Rauno Volmar

В конце прошлого года из-за долгов суд начал в отношении строительной фирмы Bauschmidt OÜ санационное производство. Владелец Bauschmidt Майт Шмидт заверил, что это не повлияет на работы по реконструкции трамвайной линии Копли в Таллинне и она будет закончена, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Знаменитого яхтсмена Александра Чучелова проводили в последний путь

Aleksander Tšutšelovi ärasaatmine Pärnamäe kabelis. Foto: Karin Kaljuläte

Легендарный эстонский яхтсмен Александр Чучелов, скончавшийся 1 января в возрасте 83 лет, похоронен на кладбище Пярнамяэ.
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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Давайте продолжим традицию: вы снова можете поддержать детей из "Особого мира"

Foto: MTÜ Eriline Maailm

Читатели Delfi уже знакомы с НКО "Особый мир", объединяющим семьи, где воспитываются дети с особенностями развития. Прошедший год был для организации очень насыщенным, и сколько еще планов на новый! Вы снова можете помочь особым детям и их родителям осуществить мечты.
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ВИДЕО: Горячие эстонские женщины плещутся в ледяном Финском заливе

В октябре прошлого года в Виймси было основано MTÜ Talisuplejate JääRing, члены которого собираются по четвергам и… купаются. Несмотря на приличный минус.
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rus.delfi.ee
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