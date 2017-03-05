ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто поедет на "Евровидение" от Эстонии и ролик "Вечернего Таллинна" об Ильвесе

Вчера поздно вечером завершился финал Eesti Laul 2017. Смотрите, кто одержал победу, и как прошел сам конкурс и его афтерпати. Не пропустите также новый юмористический ролик от "Вечернего Таллинна" — на этот раз о саге Тоомаса Хендрика Ильвеса и EAS.

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН DELFI: На “Евровидение-2017” от Эстонии поедут Койт Тооме и Лаура

Ekspress Meedia

4 марта в Saku Suurhall состоялся финал песенного конкурса Eesti Laul, победителем которого стали Койт Тооме и Лаура. Именно они представят Эстонию на конкурсе "Евровидение. Delfi ввел текстовый онлайн финала.

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Смотрите, сколько голосов от телезрителей и жюри получили участники Eesti Laul

Kerli Foto: Rauno Volmar

В субботу вечером определились победители Eesti Laul 2017 - Койт Тооме и Лаура с песней "Верона". Смотрите, как разделились голоса телезрителей и жюри, и на какое количество голосов победители опередили других участников.

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ФОТО: Что творилось во время и после афтерпати в честь победы Койта Тооме и Лауры

Foto: Karli Saul

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Смотрите, как весело прошла вчеринка в честь победителей Eesti Laul 2017 Койта Тооме и Лауры, кторые будут представлять Эстонию на “Евровидении”.

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Профессор: согласны ли ярые защитники переноса академии сами переехать в Ида-Вирумаа?

Бесконечное обсуждение даже на уровне коалиционного договора темы переноса в Нарву Академии внутренней безопасности свидетельствует либо об отсутствии у политиков свежих идей, либо о последовательном лоббировании интересов определённой группы лиц, считает эмерит-профессор Таллиннского технического университета Вяйно Раянгу.

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ФОТО: В Харьюмаа в сгоревшем сарае обнаружен труп мужчины

Veiko Vares

В ночь с субботы на воскресенье в волости Раэ в Харьюмаа загорелось подсобное здание, где во время тушения пожара был обнаружен труп пожилого мужчины.

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Курьезный случай: в Вырумаа столкнулись два пьяных водителя

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В волости Сымерпалу в Вырумаа вчера вечером автомобиль наехал на велосипедиста. Как выяснилось, и автомобилист, и велосипедист были пьяны.

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Боевая батальонная группа НАТО начала передвижение в Эстонию

Hüppamine öösel Foto: Tanel Meos

Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе эстонского министерства обороны.

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ФОТО DELFI: Новый алкогольный магазин в Айнажи посещают в основном жители Эстонии

Ainazi uus Superalko kauplus Foto: Ago Tammik

Пару месяцев назад в Айнажи вблизи от границы Эстонии с Латвией открылся большой алкогольный магазин. На выходных его парковка наполовину пуста, но большинство из припаркованных машин имеют эстонские регистрационные номера.

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ВИДЕО: К чему мигалки и сирена? Полицейские совершают опасные маневры и едут на красный свет

Вчера видеорегистратор жительницы Кохтла-Ярве запечатлел, как полицейский автомобиль совершил несколько опасных маневров и проехал на красный свет, не включая поворотники и мигалки с сиреной.

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Ильвес. EAS. Кредитка. Новые подробности от "Вечернего Таллинна"

Созданный эксклюзивно для Delfi очередной скетч “Вечернего Таллинна” посвящен новым подробностям расходов бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Смотрите и смейтесь!

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ВИДЕО: Харченко завоевал чемпионский титул нокаутом

В Тарту завершился чемпионат Эстонии по боксу. Из восьми финальных боев лишь один поединок завершился досрочно.

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