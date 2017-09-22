ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто больше всего зарабатывает, что происходит в Prisma и кто сломал чемпионов Эстонии

Оказывается, в Таллиннское горсобрание баллотируются алководители, воры и любители распустить руки, а почти 40% баллотирующихся в Таллинне центристов получают зарплату от города. На полках в магазинах Prisma — шаром покати, почему? Рекламный ролик Elisa вызвал в учителе математики бурю негодования.

Издание: в Таллиннское горсобрание баллотируются алководители, воры и любители распустить руки

Toom Tragel

В октябре на местных выборах в Таллинне баллотируется по крайней мере 29 человек, наказанных в уголовном порядке. Больше всего лиц с криминальным прошлым идет по списках Центристской партии, пишет Eesti Päevaleht.

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Авантюра с граффити на Горхолле обойдется налогоплательщикам в общей сложности в 30 000 евро

Linnahalli seinamaaling Foto: Andres Putting

Удаление ”художеств” с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недел и обойдется Tallinna Linnahalli AS в 3000-6000 евро.

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ФОТО: За поджог супруги сирийца приговорили к 10 годам тюрьмы

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным в причинении тяжких телесных повреждений сирийского беженца, который в марте этого года поджег свою супругу в предоставленной им квартире в таллиннском районе Ласнамяэ.

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Больше всего зарабатывают в Эстонии люди 1979-1984 годов рождения

Uus 50eurone. Eesti Pank Foto: Karin Kaljuläte

Согласно результатам исследования зарплат Fontes, зарплаты в Эстонии находятся на самом высоком уровне за все время. Зарплаты в Эстонии выросли во всех сферах и регионах.

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Современное крепостничество? Почти 40% баллотирующихся в Таллинне центристов получают зарплату от города

Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Jelena Glebova on kiire erakondliku tähelennu näide. 2013. aastal astus ta Keskerakonda ja 2014. aastal sai Tondiraba jäähalli direktoriks. Eero Vabamägi

38% кандидатов от Центристской партии в той или иной степени работает на город, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: Возле Бронзового солдата отметили годовщину прибытия Красной армии

Сегодня возле Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне собралась группа людей, чтобы отметить годовщину прибытия Красной армии в Таллинн.

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Загадка решена: интервью Delfi cо шведским инспектором полиции, ведущим дело погибшего в субботу эстонца

Foto: Andres Putting

Умерший в субботу в Швеции эстонец разбил голову об асфальт еще в пятницу, упав затылком на дорогу без посторонней помощи. Не знающие шведского и английского друзья пострадавшего опоздали с вызовом скорой.

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ФОТО: Что происходит? На полках в магазинах Prisma — шаром покати

Foto: Andres Putting

В свете масштабных сокращений в Prisma и возникших в связи с этим предположений о возможном уходе сети с эстонского рынка пустые прилавки в магазинах только подливают масла в огонь.

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Рекламный ролик Elisa вызвал в учителе математики бурю негодования

Kaader klipist

В начале учебного года Elisa Eesti AS выпустила рекламный ролик, в котором призывает учеников страховать свои смарт-устройства, чтобы защитить их как от одноклассников, так и от учителей математики. Видео наделало много шума и вызвало среди учителей бурю негодования.

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По случаю Дня сопротивления под Крестом Свободы выступит известный расист

фото иллюстративное Ekspress Meedia

Сегодня в Таллинне у подножья Креста Свободы в 19 часов состоится собрание с речами по случаю Дня сопротивления. На нем выступят министр юстиции Урмас Рейнсалу и исключенный из Свободной партии за расистские высказывания Георг Кирсберг.

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Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо

Foto: Karli Saul

Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг.

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Аварийная посадка в Таллиннском аэропорту вызвала задержку нескольких рейсов

Foto: Tallinna lennujaam

Сегодня около 19:00 в Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку маленький частный самолет. Находившиеся на борту 2 человека не пострадали.

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Леванди vs Смирнов. Кто сломал чемпионов Эстонии в Альпах?

Anna Levandi, Heleri Hälvin, Daniel-Albert Naurits, Juko Kavaguti/Aleksander Smirnov Foto: Laura Oks, Rauno Volmar, Stanislav Moshkov, TASS

27-30 сентября в германском Оберстдорфе пройдет традиционный турнир фигуристов Nebelhorn Trophy, где будут разыграны последние путевки на Олимпиаду-2018.

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