ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кто больше всего зарабатывает, что происходит в Prisma и кто сломал чемпионов Эстонии

Оказывается, в Таллиннское горсобрание баллотируются алководители, воры и любители распустить руки, а почти 40% баллотирующихся в Таллинне центристов получают зарплату от города. На полках в магазинах Prisma — шаром покати, почему? Рекламный ролик Elisa вызвал в учителе математики бурю негодования.
Издание: в Таллиннское горсобрание баллотируются алководители, воры и любители распустить руки
В октябре на местных выборах в Таллинне баллотируется по крайней мере 29 человек, наказанных в уголовном порядке. Больше всего лиц с криминальным прошлым идет по списках Центристской партии, пишет Eesti Päevaleht.
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Авантюра с граффити на Горхолле обойдется налогоплательщикам в общей сложности в 30 000 евро
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Удаление ”художеств” с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недел и обойдется Tallinna Linnahalli AS в 3000-6000 евро.
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ФОТО: За поджог супруги сирийца приговорили к 10 годам тюрьмы
Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным в причинении тяжких телесных повреждений сирийского беженца, который в марте этого года поджег свою супругу в предоставленной им квартире в таллиннском районе Ласнамяэ.
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Больше всего зарабатывают в Эстонии люди 1979-1984 годов рождения
Согласно результатам исследования зарплат Fontes, зарплаты в Эстонии находятся на самом высоком уровне за все время. Зарплаты в Эстонии выросли во всех сферах и регионах.
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Современное крепостничество? Почти 40% баллотирующихся в Таллинне центристов получают зарплату от города
38% кандидатов от Центристской партии в той или иной степени работает на город, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ВИДЕО: Возле Бронзового солдата отметили годовщину прибытия Красной армии
Сегодня возле Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне собралась группа людей, чтобы отметить годовщину прибытия Красной армии в Таллинн.
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Загадка решена: интервью Delfi cо шведским инспектором полиции, ведущим дело погибшего в субботу эстонца
Умерший в субботу в Швеции эстонец разбил голову об асфальт еще в пятницу, упав затылком на дорогу без посторонней помощи. Не знающие шведского и английского друзья пострадавшего опоздали с вызовом скорой.
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ФОТО: Что происходит? На полках в магазинах Prisma — шаром покати
В свете масштабных сокращений в Prisma и возникших в связи с этим предположений о возможном уходе сети с эстонского рынка пустые прилавки в магазинах только подливают масла в огонь.
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Рекламный ролик Elisa вызвал в учителе математики бурю негодования
В начале учебного года Elisa Eesti AS выпустила рекламный ролик, в котором призывает учеников страховать свои смарт-устройства, чтобы защитить их как от одноклассников, так и от учителей математики. Видео наделало много шума и вызвало среди учителей бурю негодования.
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По случаю Дня сопротивления под Крестом Свободы выступит известный расист
Сегодня в Таллинне у подножья Креста Свободы в 19 часов состоится собрание с речами по случаю Дня сопротивления. На нем выступят министр юстиции Урмас Рейнсалу и исключенный из Свободной партии за расистские высказывания Георг Кирсберг.
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Danske Bank: то, что произошло в Эстонии, недопустимо
Danske Bank сообщил, что расширяет проводимое в отношении эстонского ответвления дознание, основанное на анализе, согласно которому ряд недочетов в эстонском филиале фирмы привели к эпизодам по отмыванию денег в период с 2007 под 2015 гг.
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Аварийная посадка в Таллиннском аэропорту вызвала задержку нескольких рейсов
Сегодня около 19:00 в Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку маленький частный самолет. Находившиеся на борту 2 человека не пострадали.
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Леванди vs Смирнов. Кто сломал чемпионов Эстонии в Альпах?
27-30 сентября в германском Оберстдорфе пройдет традиционный турнир фигуристов Nebelhorn Trophy, где будут разыграны последние путевки на Олимпиаду-2018.
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