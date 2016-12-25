Рождество началось с печального известия: в Черном море разбился российский Ту-154, на борту которого находилось около ста человек военных, артистов и журналистов. На данный момент выживших нет. Читайте также, что произошло на дорогах Эстонии, и смотрите социальный эксперимент Delfi о том, насколько честны и отзывчивы жители Таллинна.

Направлявшийся в Сирию самолет МО РФ с артистами и журналистами на борту разбился в Черном море

Foto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Самолет упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Погибшая на борту Ту-154 "Доктор Лиза" должна была привезти госпиталю в Латакии тонну медикаментов

Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik

Погибшая в авиакатастрофе самолета Ту-154 Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, везла в Сирию около тонны медикаментов, собранных фондом "Справедливая помощь", сообщил глава Совета по правам человека в РФ Михаил Федотов.

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Доллар все? Банкир обещает прекращение ралли американской валюты

Доллар переоценен на 15–20% к евро и на 30% к иене, полагает топ-менеджер UBS Адриан Цюрхер. По его словам, укрепление доллара, которое ускорилось после победы Дональда Трампа на выборах и повышения ставки ФРС, в скором времени завершится из-за сокращения программ количественного смягчения в ЕС и Японии, а также возможного роста дефицита бюджета США. Об этом пишет RNS.

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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Слабовидящий человек просит прохожих проверить выигрыш в лотерею. Как реагируют люди?

Данный социальный эксперимент направлен на то, чтобы проверить, насколько доброжелательны и честны эстоноземельцы. В рамках эксперимента якобы слабовидящая женщина просит прохожих в центре Таллинна проверить ее лотерейный билет на выигрыш, так как она забыла очки дома и не может ничего прочитать. На билете же стоит выигрыш в 10 000 евро. Смотрите видео о том, как реагировали на это прохожие!

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ВИДЕО: Без скалки не обойтись — как готовят печенье "Пипаркоок" на предприятии

Piparkookide valmistamine Eesti Leivatööstuses Foto: Anni Õnneleid

Наверное, каждый пек дома печенье "Пипаркоок" и знает, как это делается. Maaleht побывал на расположенном в Тарту предприятии Eesti Leivatööstus и посмотрел, как делают эти вкусные рождественские сладости в промышленных масштабах.

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ФОТО: На Петербургском шоссе из-за гололеда съехали в кювет два автомобиля подряд

Õnnetus Harjumaal Foto: Karli Saul

Идаская префектура сообщает, что после ночных морозов на многих дорогах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа наблюдается гололед. Сегодня уже произошло два ДТП, в которых пострадали люди.

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ФОТО: "Потайная" пятисотлетняя бревенчатая дорога под Пайде

Foto: Tiit Hunt

В самом сердце Эстонии, в предместье города Пайде, на берегу болота Пряэма, в Вираксааре, притаилась одна своеобразная древняя трясинная дорожка, пишет биолог и фотограф природы Тийт Хунт в своем блоге о природе на сайте RMK (Центра управления государственными лесами).

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ВИДЕО читателя Delfi: Ну кто так совершает обгон?

Читатель прислал видео, снятое сегодня, 25 декабря. На видео видно, что сначала водитель идет на обгон автомобиля, а перестроившись на правую полосу резко начинает снижать скорость.

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ВИДЕО: Во время двухдневного рейда полиция поймала 14 наркодилеров

Во время декабрьского рейда сотрудники полиции за два дня обнаружили фентанил, коноплю, амфетамин и экстази. Среди 14 задержанных есть двое несовершеннолетних и один разыскиваемый преступник.

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В Рождество на борту самолета Air Canada умерла 10-летняя девочка

Lennukid maandumas Foto: Andres Putting

На борту самолета Air Canada, следовавшего из Торонто (Канада) в Лондон (Великобритания), у 10-летней девочки произошла остановка сердца. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила Лента со ссылкой на CBC News.

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