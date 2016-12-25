Направлявшийся в Сирию самолет МО РФ с артистами и журналистами на борту разбился в Черном море
Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Самолет упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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Погибшая на борту Ту-154 "Доктор Лиза" должна была привезти госпиталю в Латакии тонну медикаментов
Погибшая в авиакатастрофе самолета Ту-154 Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, везла в Сирию около тонны медикаментов, собранных фондом "Справедливая помощь", сообщил глава Совета по правам человека в РФ Михаил Федотов.
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Доллар все? Банкир обещает прекращение ралли американской валюты
Доллар переоценен на 15–20% к евро и на 30% к иене, полагает топ-менеджер UBS Адриан Цюрхер. По его словам, укрепление доллара, которое ускорилось после победы Дональда Трампа на выборах и повышения ставки ФРС, в скором времени завершится из-за сокращения программ количественного смягчения в ЕС и Японии, а также возможного роста дефицита бюджета США. Об этом пишет RNS.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: Слабовидящий человек просит прохожих проверить выигрыш в лотерею. Как реагируют люди?
Данный социальный эксперимент направлен на то, чтобы проверить, насколько доброжелательны и честны эстоноземельцы. В рамках эксперимента якобы слабовидящая женщина просит прохожих в центре Таллинна проверить ее лотерейный билет на выигрыш, так как она забыла очки дома и не может ничего прочитать. На билете же стоит выигрыш в 10 000 евро. Смотрите видео о том, как реагировали на это прохожие!
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ВИДЕО: Без скалки не обойтись — как готовят печенье "Пипаркоок" на предприятии
Наверное, каждый пек дома печенье "Пипаркоок" и знает, как это делается. Maaleht побывал на расположенном в Тарту предприятии Eesti Leivatööstus и посмотрел, как делают эти вкусные рождественские сладости в промышленных масштабах.
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ФОТО: На Петербургском шоссе из-за гололеда съехали в кювет два автомобиля подряд
Идаская префектура сообщает, что после ночных морозов на многих дорогах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа наблюдается гололед. Сегодня уже произошло два ДТП, в которых пострадали люди.
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ФОТО: "Потайная" пятисотлетняя бревенчатая дорога под Пайде
В самом сердце Эстонии, в предместье города Пайде, на берегу болота Пряэма, в Вираксааре, притаилась одна своеобразная древняя трясинная дорожка, пишет биолог и фотограф природы Тийт Хунт в своем блоге о природе на сайте RMK (Центра управления государственными лесами).
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ВИДЕО читателя Delfi: Ну кто так совершает обгон?
Читатель прислал видео, снятое сегодня, 25 декабря. На видео видно, что сначала водитель идет на обгон автомобиля, а перестроившись на правую полосу резко начинает снижать скорость.
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ВИДЕО: Во время двухдневного рейда полиция поймала 14 наркодилеров
Во время декабрьского рейда сотрудники полиции за два дня обнаружили фентанил, коноплю, амфетамин и экстази. Среди 14 задержанных есть двое несовершеннолетних и один разыскиваемый преступник.
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В Рождество на борту самолета Air Canada умерла 10-летняя девочка
На борту самолета Air Canada, следовавшего из Торонто (Канада) в Лондон (Великобритания), у 10-летней девочки произошла остановка сердца. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила Лента со ссылкой на CBC News.
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