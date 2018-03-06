ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крушение российского транспортника в Сирии и условный приговор педофилу из Египта

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26 — погибло 39 человек, в том числе генерал. Египетский педофил, склонявший 13-летнюю девочку к сексу, отделался условным сроком, а наказать штрафом тех, кто не убирает за своими собаками "мины", законодательство Эстонии просто не позволяет.

Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных сюжетов дня.

Президентский прием обошелся дороже, чем сообщалось: госфирма пыталась скрыть свои расходы

Presidendi vastuvõtt ERM-is Foto: Rauno Volmar

Президентского приема в Эстонском национальном музее по случаю 100-летия ЭР оплачивали разные стороны. Общественность неоднократно заверяли, что расходы на это мероприятие канцелярии президента вместе с госналогами обошлись примерно в 400 000 евро. Также было известно, что и Тарту тоже понес расходы — город возместил стоимость аренды музея.

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Ищете работу? Сегодня в Таллинне на ярмарке труда будет предложено свыше 2000 рабочих мест

Töötukassa töö- ja karjäärimess Tallinnas Kultuurikatlas Foto: Priit Simson

Сегодня Касса по безработице проводит в Таллинне, в Котле культуры очередную ярмарку труда и карьеры. Двери ярмарки открыты с 11:00 до 17:00 часов.

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Давно тенденция: новый руководитель нарвских электростанций и завода масел в энергетике раньше не работал

Тыну Аас, Март Проос Kollaaž / Delfi

С 2010 года руководивший предприятием Enefit Energiatootmine Тыну Аас передает управление Марту Проосу, пришедшим в энергетику из сферы металлообработки. Сам Тыну Аас до начала работы на нарвских электростанциях также не был никак связан с производством электроэнергии, но имел опыт руководителя как отечественных, так и зарубежных предприятий, включая пивные заводы в Эстонии и в России.

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Штрафовать владельцев собак, не убирающих за своими питомцами экскременты, закон не позволяет

Roman Vikulov, Delfi

”Надеюсь, все уже давно поели?” — спросил журналистов главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, уточнив, что собирается показать нечто неприятное. Затем продемонстрировал, по его выражению, ”нарвские красоты”, фотографии собачьих экскрементов на нарвских улицах. Ничего особенного, в общем-то.

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Опубликована расшифровка последних слов пилотов разбившегося в Подмосковье самолета

An-148 Foto: Natalya Dmitrak, TASS

Российский телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который разбился 11 февраля в Московской области. При крушении пассажирского самолета рейсом Москва — Орск погиб 71 человек.

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В Сирии при посадке на базе Хмеймим потерпел крушение российский транспортник Ан-26: 39 погибших

Vene sõjalennukid Süürias Foto: Pavel Golovkin, AP

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Катастрофа произошла при заходе воздушного судна на посадку на аэродроме Хмеймим. В результате погибли 33 пассажира и 6 членов экипажа. По первоначальным данным, погибших было 32.

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Суд приговорил 31-летнего мужчину к условному сроку за растление 13-летней девочки

Foto: Jaanus Lensment

Харьюский уездный суд сегодня приговорил к условному заключению сроком на полтора года гражданина Египта Эбрахима за склонение к сексу 13-летнюю девочку.

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"Приговор не вступил в силу": осужденный за педофилию все еще на свободе и отравляет жизнь бывшей жене и детям

PantherMedia 19888818 Foto: Germano Poli, PantherMedia / Germano Poli

Бывший муж Анны (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) Алексей был осужден на 6,5 лет за сексуальные преступления против несовершеннолетних. По словам женщины, он издевался как над своей падчерицей, как и над родной дочерью. Однако Алексей обжаловал приговор, поэтому пока остается на свободе и, как утверждается, продолжает портить жизнь экс-супруге и детям.

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Счет на 80 000 евро за президентский прием выставят ERM. Ожидал ли музей?

EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018 Foto: Andres Putting

Сегодня в Eesti Päevaleht вышла статья о том, что президентский прием обошелся дороже, чем сообщалось — госфирма пыталась скрыть свои расходы.

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Всю зарплату — на детей. Министерство юстиции пытается решить проблему завышенных алиментов

Foto on illustratiivne Foto: Meisi Volt

Размер суммы алиментов зависит от минимальной зарплаты, которая растет быстрее, чем цены. В результате этого многие эстоноземельцы выплачивают своим детям сумму значительно выше, чем на самом деле необходимо для их содержания.

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