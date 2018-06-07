ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крупный пожар в Таллинне, "прямая линия" с Путиным и российский "список русофобов"

ВИДЕО и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Прошла "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале не было зрителей, а только волонтеры

7 июня в 16-й раз проходит ”прямая линия” с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. В этом году формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения — в зале не будет зрителей, зато появятся волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор, сообщает "Газета.Ру".

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Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину

Vene demokraatia sõbrad süütasid täna küünlad Boriss Nemtsovi mälestuseks. Foto: Karli Saul

МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением.

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Цыбуленко: пока я не знал, что мое имя в "списке русофобов", я даже стал волноваться, почему меня в него не включили

Jevgen Tsõbulenko Foto: erakogu

В составленном российским властями "списке русофобов" 20 человек, среди которых — юрист, голова Украинского Землячества Эстонии Евген Цыбуленко. Он не сразу узнал о том, что его включили в этот список — только ближе к вечеру, когда прочел мэйл от Министерства иностранных дел Эстонии.

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Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой. Визит королевской четы в Эстонию могут отменить

Foto: AFP

В Буэнос-Айресе Инес Соррегьету, сестру королевы Нидерландов Максимы, нашли мертвой. Об этом сообщает "Газета.Ру" со ссылкой на La Nacion.

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ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных

В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

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