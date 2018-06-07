07.06.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крупный пожар в Таллинне, "прямая линия" с Путиным и российский "список русофобов"


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крупный пожар в Таллинне, "прямая линия" с Путиным и российский "список русофобов"
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 7 июня, в Таллине, в строящемся квартале Вольта произошел пожар - открытым пламенем полыхало здание. Днем президент России Владимир Путин провел "прямую линию". Также сегодня стали известны имена некоторых людей, которые попали в так называемый российский "список русофобов".

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