ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крупный пожар в Таллинне, "прямая линия" с Путиным и российский "список русофобов"

Сегодня, 7 июня, в Таллине, в строящемся квартале Вольта произошел пожар - открытым пламенем полыхало здание. Днем президент России Владимир Путин провел "прямую линию". Также сегодня стали известны имена некоторых людей, которые попали в так называемый российский "список русофобов".
ФОТО и ВИДЕО: КРУПНЫЙ ПОЖАР: В Таллинне открытым пламенем полыхало новое здание в строящемся квартале
Сегодня в Пыхья-Таллинне в строящемся квартале Вольта произошел пожар. Открытым пламенем полыхало здание. Loe edasi...
ВИДЕО и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Прошла "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным — в зале не было зрителей, а только волонтеры
7 июня в 16-й раз проходит ”прямая линия” с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. В этом году формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения — в зале не будет зрителей, зато появятся волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор, сообщает "Газета.Ру". Loe edasi...
Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину
МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением. Loe edasi...
Цыбуленко: пока я не знал, что мое имя в "списке русофобов", я даже стал волноваться, почему меня в него не включили
В составленном российским властями "списке русофобов" 20 человек, среди которых — юрист, голова Украинского Землячества Эстонии Евген Цыбуленко. Он не сразу узнал о том, что его включили в этот список — только ближе к вечеру, когда прочел мэйл от Министерства иностранных дел Эстонии. Loe edasi...
Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой. Визит королевской четы в Эстонию могут отменить
ФОТО И ВИДЕО: В Литве произошло ДТП с участием четырех бронетранспортеров — пострадали 13 американских военных
В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись участвовавшие в военных учениях четыре военных бронетранспортера США Stryker, во время аварии пострадали 13 американских военных, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы. Loe edasi...
В список "русофобов" попал и председатель Свободной партии Андрес Херкель. Список имен ширится
Убивший двух человек пациент угрожает расправой врачам и их близким. Государство пожимает плечами
У отделения принудительного лечения Вильяндиской больницы в Ямеяла проблемы с отправленным туда из тюрьмы убийцей двух человек. Получивший пожизненное заключение, которое уменьшили до 20 лет, мужчина отказывается от лечения и угрожает врачам, медсестрам и санитарам. "Если приблизитесь ко мне со своим лечением, то получите!" — были его слова, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО: Врач Клиники ТУ заявил получившему травму финну: не надо тут вякать, а сломанный палец перевяжи сам
Еще один "подвиг" гинеколога из Украины: женщина носила мертвый плод и сама чуть не лишилась жизни
Из-за некомпетентности гинеколога из Украины молодая женщина оказалась на волоске от смерти, пишет Eesti Ekspress. Неужели для того, чтобы скрыть тяжкую врачебную ошибку, подделали историю болезни пациентки? Loe edasi...