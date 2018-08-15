ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кризис в ЦП, проблемы с памятью у Сависаара и Суперкубок в Лиллекюла

Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий.

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ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

Пярнуская полиция просит помощи общественности в установлении личности человека, который совершил кражу.

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ГАЛЕРЕЯ: Болельщики "Реала" и "Атлетико" заполонили центр города!

Fännid kogunemas vanalinna Foto: Kiur Kaasik

Вслед за футболистами приехали и болельщики испанских команд. Большинство из них отправилось в Старый город, откуда они пойдут одной колонной на стадион "Лиллекюла". Хоть команды и враждуют между собой, фанаты сохраняют спокойствие и ведут себя очень любезно. Смотрите галерею!

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: "Реал" против "Атлетико". Кто выиграет Суперкубок в Лиллекюла?

FBL-EUR-C1-ATLETICO-REALMADRID Foto: Dani Pozo, AFP

Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе будет разыгран на стадионе "Лиллекюла", где в поединке за Суперкубок УЕФА сразятся два испанских клуба "Реал" и "Атлетико" (начало в 22:00). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка проведет портал Delfi.

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Лечащий врач: у Сависаара серьезные проблемы с памятью, послушайте специалистов

Edgar Savisaar ja tema endine nõunik Andres-Marius Rosenblatt Foto: Rauno Volmar

Таллиннский окружной суд вчера постановил, что прекращение судебного дела Эдгара Сависаара из-за состояния его здоровья было преждевременным. Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер считает, что состояние здоровья мужчины на протяжении судебного процесса только ухудшалось.

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Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

Vallo Kruuser

ТОП Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых “Алкоголь — это страшно, но и я не трусиха”: Пьяная Собчак устроила эротические танцы в бикини В Йыхви 41-летняя женщина попала под поезд

Хозяин ночного клуба Poseidon Эрик Круузимяги наконец представил в суде свою версию событий, которые закончились тем, что зарезали двоих мужчин, пишет Eesti Ekspress

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В Йыхви 41-летняя женщина попала под поезд

Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses Foto: Anni Õnneleid

В среду в 7:50 в Йыхви произошел несчастный случай, когда 41-летняя женщина попала под поезд Нарва-Таллинн.

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Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России

NATO väliõppus Poolas Steadfast Jazz, aastal 2013 Foto: Rauno Volmar

Если русские вторгнутся на территорию стран Балтии, командующий Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине генерал Манфред Хофманн мобилизует в первые часы 35 тыс. военных альянса. При этом, отмечает автор публикации на сайте Tagesspiegel Ханнес Хайне, генерал Хофманн не является сторонником жесткой линии, пишет Inopressa.ru.

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