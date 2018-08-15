ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кризис в ЦП, проблемы с памятью у Сависаара и Суперкубок в Лиллекюла

- Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии, председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом признает, что происходящее является серьезным внутрипартийным кризисом. - Лечащий врач Сависаара заявил, что у его пациента серьезные проблемы с памятью. - Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе будет разыгран на стадионе "Лиллекюла", где в поединке за Суперкубок УЕФА сразятся два испанских клуба "Реал" и "Атлетико".
Живущая в Гетеборге эстонка: я годами чувствовала себя здесь в Швеции безопасно, но больше нет
По словам 36 лет прожившей в Швеции эстонки, она больше не чувствует себя в стране безопасно. Loe edasi...
Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам ЕС обращение об освобождении Олега Сенцова
Нарвские центристы решили не подчиняться центральному руководству партии
Нарвские центристы на своем собрании решили не выполнять решение центрального руководства партии — подозреваемые в коррупционных преступлениях не покинут места в горсобрании и руководстве муниципальных предприятий. Loe edasi...
ВИДЕО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчины
Пярнуская полиция просит помощи общественности в установлении личности человека, который совершил кражу. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Болельщики "Реала" и "Атлетико" заполонили центр города!
Вслед за футболистами приехали и болельщики испанских команд. Большинство из них отправилось в Старый город, откуда они пойдут одной колонной на стадион "Лиллекюла". Хоть команды и враждуют между собой, фанаты сохраняют спокойствие и ведут себя очень любезно. Смотрите галерею! Loe edasi...
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: "Реал" против "Атлетико". Кто выиграет Суперкубок в Лиллекюла?
Первый трофей нового сезона в европейском клубном футболе будет разыгран на стадионе "Лиллекюла", где в поединке за Суперкубок УЕФА сразятся два испанских клуба "Реал" и "Атлетико" (начало в 22:00). Текстовую онлайн-трансляцию этого поединка проведет портал Delfi. Loe edasi...
Лечащий врач: у Сависаара серьезные проблемы с памятью, послушайте специалистов
Таллиннский окружной суд вчера постановил, что прекращение судебного дела Эдгара Сависаара из-за состояния его здоровья было преждевременным. Лечащий врач Эдгара Сависаара Пеэп Пыддер считает, что состояние здоровья мужчины на протяжении судебного процесса только ухудшалось. Loe edasi...
Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых
Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России
Если русские вторгнутся на территорию стран Балтии, командующий Северо-восточным корпусом НАТО в польском Щецине генерал Манфред Хофманн мобилизует в первые часы 35 тыс. военных альянса. При этом, отмечает автор публикации на сайте Tagesspiegel Ханнес Хайне, генерал Хофманн не является сторонником жесткой линии, пишет Inopressa.ru. Loe edasi...