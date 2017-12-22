ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Критика решения Эстонии о действиях США и предрождественская суета

Итак, подведем итоги этой пятницы. Что же хорошего и плохого произошло в стране и в мире?

Посол США Никки Хейли предупредила, что США ”запомнят” названия стран, которые поддержат резолюцию генассамблеи ООН, критикующую решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Эстония США не поддаржала. Как результат, представителей страны на прием не пригласят.

Также сегодня мы опубликовали интервью с директором BMA — о пропаганде в программе "Время", отношениях ПБК с Кремлем и давлении КаПо.

Тем временем, несмотря ни на что, тихо наступает Рождество. А у вас уже все готово?

У трети жителей Эстонии на подарки денег не хватает, и люди ради них берут даже быстрые кредиты

Raha ja kiirlaen Foto: Priit Simson

Хотя для трети эстоноземельцев покупка подарков к Рождеству слишком обременительна, они считают этот вопрос очень важным и некоторые готовы даже брать кредиты ради подарков, рассказывает Eesti Päevaleht.

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Эстония проголосовала в ООН против США: что будет дальше?

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает недальновидным решение Эстонии проголосовать в Генеральной ассамблее ООН за резолюцию против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

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Автомобилисты все чаще пытаются ввезти в Эстонию топливо по поддельным документам

Venemaa piir, Ivangorod, 2. jaanuaril

За последние недели сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили уже четыре случая, когда пересекающие на автомобиле границу люди предоставляли сотрудникам таможни поддельные уведомления о вывозимом топливе. В случае обнаружения такого поддельного документа начинается уголовное делопроизводство, — сообщают пресс-службы Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента.

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Покинувший IRL Михкельсон может вступить в Партию реформ

Marko Mihkelson Foto: Andres Putting

Согласно данным Eesti Päevaleht, беспартийный Марко Михкельсон, покинувший летом этого года ряды IRL, может до конца этого года вступить в Партию реформ.

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Со следующего года жизнь должников по коммунальным платежам станет несладкой

Eesti korteriühistute liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi on uue seadusega rahul, sest on võlgnikke, kes püüavad küll täita kohustusi panga ees, aga üürivõlale vilistavad. Foto: Rauno Volmar

Вступающий с января в силу закон облегчит квартирным товариществам (КТ) процесс востребования задолженностей за коммунальные услуги, пишет Eesti Päevaleht.

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Способен ли ребрендинг спасти "Открытую Россию" от преследования властей?

Mihhail Hodorkovski Foto: Tiit Blaat

Способен ли ребрендинг спасти "Открытую Россию" от преследования властей? И чего на самом деле боятся те, кто гоняются за "Открыткой" по всему интернету? об этом пишет журналист Александр Плющев специально для DW.

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Дорогое наше Рождество. Где в Европе больше/меньше всего тратят на праздники

Shutterstock

Рождество, без сомнения, является одним из самых дорогостоящих дней в году для множества семей по всему миру. Исследование показало, что Рождество дороже всего обходится жителям Швейцарии, Норвегии и Великобритании.

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В последнюю минуту: что подарить, когда нечего подарить?

Vida Press

В новогодние праздники мы, кажется, только и делаем, что обмениваемся подарками и думаем, что подарить близким, друзьям, учителям, воспитателям, няне... Кого еще забыли? Что подарить, если нет идей, но хочется сделать человеку приятное, не потратив много денег? Вот наш полезный список.

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Читатель: почему пенсия по нетрудоспособности у одних облагается налогом, а у других — нет?

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В редакцию Delfi обратилась читательница Татьяна, которую привело в замешательство налогообложение пенсии по нетрудоспособности. Оказывается, такие пенсионеры теперь делятся на два типа, причем у одних пенсия налогом не облагается, а у других облагается. Налогово-таможенный департамент объяснил разницу между двумя пособиями.

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В Таллинне планируется создать мегадорогой инфоцентр ЕС

Euroopa Liidu maja Foto: Tiit Blaat

Евросоюз планирует сделать из своего представительства в Таллинне высокотехнологичный центр для приема гостей стоимостью около трех миллионов евро с целью подчеркнуть значение Европарламента и ЕС, пишет издание Politico.

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Спортивный ТОП: Золото шпажисток, "Тондираба", поломанные фигуристы...

Eesti epeenaiskond võitis MMil kuldmedali Foto: ROBERT MICHAEL, AFP

Уходящий 2017 год подарил любителям спорта немало запоминающихся событий. Представляем самые резонансные спортивные темы на портале RusDelfi.

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Директор BMA — о пропаганде в программе "Время", отношениях ПБК с Кремлем и давлении КаПо

Intervjuu Anton Blinoviga Foto: Madis Veltman

На этой неделе в эстонских СМИ активно обсуждают деятельность Первого Балтийского канала, который называют прокремлевским, враждебным и процентристским. Антон Блинов, директор SIA Baltijas Mediju Alianse, в который входит Первый Балтийский канал, рассказал Delfi, почему в эфир новостных передач приходят в основном центристы, каковы отношения ПБК с Кремлем, а также испытывает ли канал давление со стороны КаПо. Разговор состоялся посредством телемоста, поскольку головной офис BMA находится в Риге.

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Юри Ратас: не думаю, что вчерашнее голосование испортит отношения между Эстонией и США

Peaminister Jüri Ratas ja USA asepresident Mike Pence Stenbocki majas Foto: Taavi Sepp

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что отношения ЕС и США и Эстонии и США тесные, конструктивные и очень хорошие и что вчерашнее голосование на Генеральной ассамблее ООН их не испортит.

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С какими продуктами и веществами нельзя смешивать алкоголь, чтобы остаться в живых

PantherMedia 23093457 Foto: Wavebreakmedia ltd, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Некоторые вещества и продукты в сочетании со спиртным могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти, пишет Lifehacker.

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В Германии пьяный дальнобойщик из Эстонии задел на парковке автомобиль

Foto: Marius Becker, AP/Scanpix

Вчера около восьми часов утра в немецком Гефельсберге полиция задержала находящегося в состоянии алкогольного опьянения 51-летнего водителя грузовика из Эстонии.

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Путин назвал агрессивной военную стратегию НАТО

Vladimir Putin Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Рождественское желание 68-летнего Анатолия — жить и играть с внучкой

На границе двух уездов, близ леса, стоит уютный домик. Из окна нам машет хозяин, в дверях встречает его супруга. Рождество на носу: комнаты украшены, свечи зажжены, из кухни пахнет выпечкой. Но не все, увы, так радужно.

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ПРЯМОЙ ЭФИР С КАССЫ: Загляни на стол соседа! Кассы крупнейшего торгового центра ЭР сегодня перегружены

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Delfi Kasulik организовал прямую трансляцию с кассовой ленты магазина Rimi, работающего в Ülemiste keskus.

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Кадриорг не видит связи между голосованием в ООН и возможной встречей Кальюлайд и Трампа

Читайте наш ежедневный дайджест! Foto: Fotokollaaž

Президентская канцелярия не видит связи между голосованием в Генеральной ассамблее ООН и встречей Керсти Кальюлайд и Дональда Трампа.

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В Тартумаа учитель применил силу, чтобы обуздать непослушного ученика

kool Foto: Rene Suurkaev

В мае этого года в основной школе в Тартумаа произошел инцидент, в ходе которого учитель-мужчина рассердился на ученика с проблемами поведения, выволок его из класса, прижал в коридоре к стене и сдавил шею.

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Молодой человек съел в Maxima пять орехов и теперь должен выплатить 1000 евро

Foto: Taavi Sepp

Молодой человек украл в магазине пять орехов, что обошлось ему в общей сложности в 1000 евро.

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Эстония проголосовала в ООН против США. Нас ”запомнили” и на прием не пригласят

Nikki Haley Foto: Seth Wenig, AP/Scanpix

Посол США Никки Хейли предупредила перед вчерашним голосованием в ООН, что США ”запомнят” названия стран, которые поддержат резолюцию генассамблеи ООН, критикующую решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

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ФОТО: Сколько стоит автомобильное топливо в Эстонии и Латвии

Foto: Rauno Volmar

Сравнение цен на приграничных автозаправочных станциях особой разницы в ценах не показывает, хотя в Латвии топливо все же дешевле.

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Медицинская помощь во время праздников: что важно знать

Во время праздников отделения экстренной медицинской помощи всех больниц работают круглосуточно, дежурят аптеки на улицах Тынисмяги, 6 и Викерласе, 14.

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Шойгу: приказ о выводе российских войск из Сирии выполнен

Sergei Šoigu Foto: Sergei Gunejev, Sputnik

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении его приказа о выводе российских войск из Сирии. Об этом передает корреспондент ”Газеты.Ru”

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