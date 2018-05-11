11.05.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

 (18)
rus.delfi.ee
EST 1
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ около остановки стреляли в людей из пневматического оружия

Foto: Tiit Blaat

Сегодня около 9 утра в Центр тревоги сообщили о стрельбе в Ласнамяэ. Около остановки Virbi остановился автомобиль, из окна которого, по словам свидетелей, пассажир стал стрелять из пневматического оружия по ногам людей.
Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом

Foto: Taavi Sepp

Сегодня около 14.15 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на ул. Ластекоду возник конфликт между водителем автомобиля и пешеходом. В ходе конфликта пешеход ударил водителя ножом, 42-летний мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
Loe edasi...

ТОП

ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного

К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.
Loe edasi...

ВИДЕО: Полиция задержала мчавшегося со скоростью 200 км/ч водителя BMW

Во вторник полиция задержала на шоссе Таллинн-Тарту мчавшегося на BMW со скоростью около 200 км/ч мужчину, который получил в наказание 15 дней ареста и лишился водительских прав на восемь месяцев.
Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Очередям в Prisma не видно конца. Даже ночью

Foto: Lugeja pilt

Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную около полуночи в Sikupilli Prisma. По его словам, днем в этом магазине невиданные очереди, и ночью ситуация не лучше.
Loe edasi...

ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь 100-летия страны школьники разбили дубовую рощу

Kohtla-Järve tamm Foto: Jevgeni Kapov

В пятницу в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на бывшем пустыре появилась дубовая роща. Сто дубов в честь 100-летия Эстонии высадили ученики и преподаватели Таммикуской основной школы.
Loe edasi...

ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?

Foto: Marju Reitsak

На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице.
Loe edasi...

Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee.
Loe edasi...

ФОТО: В Пирита народ вовсю наслаждается летней погодой

Pirita rand 11.05.2018 Foto: Taavi Sepp

Сегодня погода в Эстонии была на редкость хорошей, поэтому на пляже Пирита было довольно много народа. Самые смелые даже зашли в воду.
Loe edasi...

В Ласнамяэ из-за сильного запаха газа были отменены уроки в двух школах

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В пятницу, 11 мая, в микрорайоне Лаагна столичного района Ласнамяэ около полудня, по словам очевидцев, появился устойчивый запах газа; по информации rus.err.ee, из-за этого были отправлены по домам ученики Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Лаагнаской гимназии.
Loe edasi...

Многократная чемпионка Эстонии довольна жизнью в Финляндии

NATALIA MÄTING Foto: Tairo Lutter, õhtuleht

Известная в прошлом эстонская пловчиха Наталья Мятинг, больше известная любителям спорта как Хисамутдинова, шесть лет назад переехала в Финляндию, где она работает медсестрой в Тампере.
Loe edasi...

The Economist: новая интеграционная стратегия Эстонии — сделать Нарву ”крутой”

Narva õhust Foto: Rauno Volmar

Еженедельник The Economist пишет, что новая стратегия Эстонии для интеграции русскоязычного населения — сделать Нарву «крутой».
Loe edasi...

Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики

President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister külastasid õppust Okas Foto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Военные учения Эстонии Еж — крупнейшие в регионе. В них принимают участие 17 государств, в том числе и Финляндия. В самом центре Таллинна, в здании с серыми колоннами, которое находится за торговым центром Solaris, министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море, пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

11.05.2018
Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!
Подробнее

ГРАФИК: Где в Эстонии живут самые ленивые и самые работящие люди?

11.05.2018
Харьюский уезд уже долгое время является лидером по уровню зарплат, а вот в прошлом году меньше всего зарабатывали в Хийумаа и Сааремаа. Но связан ли размер зарплаты с отработанными часами? Смотрите, где в Эстонии живут самые трудолюбивые люди!
Подробнее


ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом: пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

11.05.2018
Сегодня в 14:15 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ластекоду в Таллинне между водителем транспортного средства и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого пешеход ударил водителя ножом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного

11.05.2018
К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police HAMMERHEAD PL.13088JSR/04
229,- €
183,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
167,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €

18+. ”Я была словно под гипнозом”. Одна из многочисленных жертв Игоря Манга рассказала, что он с ней сделал

11.05.2018
Женщина, заказавшая у Игоря Манга персональный гороскоп, рассказала, как подверглась сексуальным домогательствам со стороны астролога прямо у себя дома, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием

11.05.2018
В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ