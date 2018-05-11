ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

Сегодня в ходе конфликта на дороге пешеход ударил ножом нарушившего ПДД водителя автомобиля, а на остановке в Ласнамяэ из окна ехавшего мимо авто стреляли из пневматического оружия по ногам людей. А жительница Кохтла-Ярве Юлия рассказала о том, как ее собаку сбил автомобиль, но на этом дело не закончилось. Обо всех самых важных событиях — в нашей подборке!
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ласнамяэ около остановки стреляли в людей из пневматического оружия
Сегодня около 9 утра в Центр тревоги сообщили о стрельбе в Ласнамяэ. Около остановки Virbi остановился автомобиль, из окна которого, по словам свидетелей, пассажир стал стрелять из пневматического оружия по ногам людей. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом
Сегодня около 14.15 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на ул. Ластекоду возник конфликт между водителем автомобиля и пешеходом. В ходе конфликта пешеход ударил водителя ножом, 42-летний мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Loe edasi...
ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного
К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда. Loe edasi...
ВИДЕО: Полиция задержала мчавшегося со скоростью 200 км/ч водителя BMW
Во вторник полиция задержала на шоссе Таллинн-Тарту мчавшегося на BMW со скоростью около 200 км/ч мужчину, который получил в наказание 15 дней ареста и лишился водительских прав на восемь месяцев. Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: Очередям в Prisma не видно конца. Даже ночью
Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную около полуночи в Sikupilli Prisma. По его словам, днем в этом магазине невиданные очереди, и ночью ситуация не лучше. Loe edasi...
ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь 100-летия страны школьники разбили дубовую рощу
В пятницу в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на бывшем пустыре появилась дубовая роща. Сто дубов в честь 100-летия Эстонии высадили ученики и преподаватели Таммикуской основной школы. Loe edasi...
ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?
На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице. Loe edasi...
Решено: Больничная касса не компенсирует стоимость лекарства девушке с редким заболеванием
В пятницу Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови, передает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: В Пирита народ вовсю наслаждается летней погодой
Сегодня погода в Эстонии была на редкость хорошей, поэтому на пляже Пирита было довольно много народа. Самые смелые даже зашли в воду. Loe edasi...
В Ласнамяэ из-за сильного запаха газа были отменены уроки в двух школах
В пятницу, 11 мая, в микрорайоне Лаагна столичного района Ласнамяэ около полудня, по словам очевидцев, появился устойчивый запах газа; по информации rus.err.ee, из-за этого были отправлены по домам ученики Ласнамяэской русской гимназии и Таллиннской Лаагнаской гимназии. Loe edasi...
Многократная чемпионка Эстонии довольна жизнью в Финляндии
Известная в прошлом эстонская пловчиха Наталья Мятинг, больше известная любителям спорта как Хисамутдинова, шесть лет назад переехала в Финляндию, где она работает медсестрой в Тампере. Loe edasi...
The Economist: новая интеграционная стратегия Эстонии — сделать Нарву ”крутой”
Еженедельник The Economist пишет, что новая стратегия Эстонии для интеграции русскоязычного населения — сделать Нарву «крутой». Loe edasi...
Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики
Военные учения Эстонии Еж — крупнейшие в регионе. В них принимают участие 17 государств, в том числе и Финляндия. В самом центре Таллинна, в здании с серыми колоннами, которое находится за торговым центром Solaris, министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море, пишет финское издание Helsingin Sanomat. Loe edasi...