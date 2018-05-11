ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальные инциденты в Таллинне и задавленная собака в Кохтла-Ярве

ФОТО: В Таллинне в ходе дорожного конфликта пешеход ударил водителя ножом

Foto: Taavi Sepp

Сегодня около 14.15 полиция получила сообщение о том, что в Таллинне на ул. Ластекоду возник конфликт между водителем автомобиля и пешеходом. В ходе конфликта пешеход ударил водителя ножом, 42-летний мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

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ВИДЕО: В Кохтла-Ярве собаку задавили на глазах у детей, а за нанесенный автомобилю ущерб востребовали деньги с хозяйки животного

К Delfi обратилась жительница Кохьла-Ярве Юлия, рассказав о том, как ее собаку сбил автомобиль и, не перенеся последствий полученных травм, та в итоге умерла. Но на этом неприятности не закончились — водитель машины в судебном порядке востребовал с нее 2800 евро в качестве компенсации полученного автомобилем в результате столкновения ущерба. Женщина оспаривает решение суда.

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ВИДЕО: Полиция задержала мчавшегося со скоростью 200 км/ч водителя BMW

Во вторник полиция задержала на шоссе Таллинн-Тарту мчавшегося на BMW со скоростью около 200 км/ч мужчину, который получил в наказание 15 дней ареста и лишился водительских прав на восемь месяцев.

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ФОТО читателя Delfi: Очередям в Prisma не видно конца. Даже ночью

Foto: Lugeja pilt

Читатель Delfi прислал фотографию, сделанную около полуночи в Sikupilli Prisma. По его словам, днем в этом магазине невиданные очереди, и ночью ситуация не лучше.

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ФОТО: В Кохтла-Ярве в честь 100-летия страны школьники разбили дубовую рощу

В пятницу в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на бывшем пустыре появилась дубовая роща. Сто дубов в честь 100-летия Эстонии высадили ученики и преподаватели Таммикуской основной школы.

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ФОТО: На ярмарке в Луйге продается эстонская клубника — сколько она стоит?

Foto: Marju Reitsak

На ярмарке в Луйге, которая началась сегодня и продолжится в выходные, наряду со всем остальным добром можно найти и эстонскую клубнику, выращенную в теплице.

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