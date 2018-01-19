ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крещенские купания, интервью с шеф-редактором Sputnik и отчаявшаяся пациентка

Сегодня по всей стране прошли крещенские купания. Также мы взяли у шеф-редактора Sputnik интервью и попытались помочь нашей читательнице, которая обратилась в редакцию с просьбой ”вернуть семейного доктора”. Кроме того, обороты набирает скандал вокруг Урмаса Рейнсалу, а сломавшая ногу на катке в Старом Таллинне россиянка обвиняет персонал в бездействии. Все эти и другие самые интересные статьи — в нашей традиционной подборке.

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Для поддержки духа!" Как православный люд нырял в ледяную прорубь на озере Харку

Сегодня, в пятницу, начиная с 17 часов на озере Харку в Таллинне проходят традиционные крещенские купания. В этот раз в них решила принять участие и журналист Delfi Ольга Привалова.

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ФОТО: На крещенских купаниях в Нарве зрителей было гораздо больше, чем пожелавших зайти в воду

Narvas tähistati ristimispüha suplusega Foto: Roman Vikulov, Delfi

Около 200 человек собралось 19 января в Нарве на традиционные Крещенские купания. Несмотря на то, что крещенских морозов в этом году не наблюдается, в воду решилось зайти не так много народу, как в некоторые предыдущие годы.

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ФОТО: В Крещение люди идут к святому источнику в Куремяэ

19 января православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне или Богоявление. По традиции, в Крещенский сочельник с вечера паломники шли в Пюхтицкий женский монастырь в Куремяэ, чтобы принять участие в праздничной вечерней службе, после которой они приходили к святому источнику, чтобы здесь окунуться в купель и набрать святой воды.

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Шеф-редактор Sputnik Эстония: фейковая информация Беседина отразилась на моих взаимоотношениях с людьми

Elena Tšerõševa ja suursaadik Aleksandr Petrov Foto: Вадим Анцупов, Sputnik Эстония

Руководитель представительства МИА ”Россия сегодня” в Эстонии/шеф-редактор Sputnik Эстония* Елена Черышева опровергла информацию Delfi о том, что изначально ее место должен был занять журналист Олег Беседин. "Поскольку фантазии на тему ”Черышева подсидела Беседина” будоражат некоторые умы и слухи обрастают все новыми подробностями, хочу наконец поставить точку в главной интриге последних двух лет", — говорит Черышева.

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"Верните нам нашего доктора!" Семейный врач из Причудья может быть вынуждена прекратить работу

Arsti juures Foto: Tanel Meos

В редакцию Delfi обратилась читательница Галина с проблемой: ее любимый семейный врач из поселка Колкья вскоре не сможет больше работать, так как не набрала достаточное количество пациентов. ”Кому пришло в голову устанавливать одни и те же списочные квоты для семейных врачей в городах и в сельской местности?” — возмущается она. Больничная касса проясняет ситуацию.

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ВИДЕО читателя Delfi: Автобус Lux Charter вытесняет с полосы мешающий обгону автомобиль

На присланном читателем видео можно увидеть, как водитель автобуса Lux Charter выполняет действительно опасные маневры, но согласно данным фирмы, это автор видео мешал движению и начал ускорятся, когда автобус совершал обгон.

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ФОТО и ВИДЕО: Лео Гиновкер: мне больше лет, чем Эстонской Республике

EV100 peret, Leo Ginovker, Stella Pustõnskaja Foto: Tiit Blaat

Лео Гиновкер (103) — живая легенда, человек, который видел этот мир еще тогда, когда о создании ЭР всерьез никто не задумывался.

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Министр финансов Украины пояснил включение Эстонии в офшорный список

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Министр финансов Украины Александр Данилюк пояснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список требованиями законодательства, пишет zn.ua.

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ВИДЕО: Россиянин показал, как надо исполнять буллиты

Artemi Panarin Foto: AP

Героем матча регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" - "Даллас" стал российский форвард Артемий Панарин.

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ФОТО и ВИДЕО: Контавейт выиграла балтийскую дуэль у Остапенко!

Anett Kontaveit - Jelena Ostapenko Foto: Scanpix

На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. С переменным успехом в 1/16 финала сыграли эстонские теннисистки Кайа Канепи (WTA 79) и Анетт Контавейт (WTA 34)

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Скандал вокруг Рейнсалу продолжается: реформисты и Свободная партия хотят его отставки

Фракции Партии реформ и Свободной партии в Рийгикогу решили на этой неделе инициировать вотум недоверия в отношении министра юстиции Урмаса Рейнсалу (IRL) в связи с его скандальным высказыванием на тему насилия против женщин.

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Сломавшая ногу на катке в Старом Таллинне россиянка обвиняет персонал в бездействии

Harju tänava uisuplats Foto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi написала проживающая в России Нина, пожаловавшись на то, что после того, как она получила двойной перелом на катке на улице Харью в Старом городе Таллинна, от сотрудников катка адекватной помощи она не дождалась. Руководство катка утверждает, что женщина сама отказалась от помощи.

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ФОТО и ВИДЕО: Путин окунулся в прорубь — ранее подобные снимки с крещенских купаний не публиковались

Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях во время посещения монастыря Нило-Столобенская пустынь на Селигере, об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает ”Интерфакс”.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Тяжелое ДТП на Ярвевана теэ: машина врезалась в столб, пострадали двое

Graafik

Вчера в Таллинне на Ярвевана теэ в аварии пострадали два человека.

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