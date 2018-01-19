ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крещенские купания, интервью с шеф-редактором Sputnik и отчаявшаяся пациентка

Сегодня по всей стране прошли крещенские купания. Также мы взяли у шеф-редактора Sputnik интервью и попытались помочь нашей читательнице, которая обратилась в редакцию с просьбой ”вернуть семейного доктора”. Кроме того, обороты набирает скандал вокруг Урмаса Рейнсалу, а сломавшая ногу на катке в Старом Таллинне россиянка обвиняет персонал в бездействии. Все эти и другие самые интересные статьи — в нашей традиционной подборке.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Для поддержки духа!" Как православный люд нырял в ледяную прорубь на озере Харку
Сегодня, в пятницу, начиная с 17 часов на озере Харку в Таллинне проходят традиционные крещенские купания. В этот раз в них решила принять участие и журналист Delfi Ольга Привалова.
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ФОТО: На крещенских купаниях в Нарве зрителей было гораздо больше, чем пожелавших зайти в воду
Около 200 человек собралось 19 января в Нарве на традиционные Крещенские купания. Несмотря на то, что крещенских морозов в этом году не наблюдается, в воду решилось зайти не так много народу, как в некоторые предыдущие годы.
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ФОТО: В Крещение люди идут к святому источнику в Куремяэ
19 января православная церковь отмечает один из главных праздников — Крещение Господне или Богоявление. По традиции, в Крещенский сочельник с вечера паломники шли в Пюхтицкий женский монастырь в Куремяэ, чтобы принять участие в праздничной вечерней службе, после которой они приходили к святому источнику, чтобы здесь окунуться в купель и набрать святой воды.
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Шеф-редактор Sputnik Эстония: фейковая информация Беседина отразилась на моих взаимоотношениях с людьми
Руководитель представительства МИА ”Россия сегодня” в Эстонии/шеф-редактор Sputnik Эстония* Елена Черышева опровергла информацию Delfi о том, что изначально ее место должен был занять журналист Олег Беседин. "Поскольку фантазии на тему ”Черышева подсидела Беседина” будоражат некоторые умы и слухи обрастают все новыми подробностями, хочу наконец поставить точку в главной интриге последних двух лет", — говорит Черышева.
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"Верните нам нашего доктора!" Семейный врач из Причудья может быть вынуждена прекратить работу
В редакцию Delfi обратилась читательница Галина с проблемой: ее любимый семейный врач из поселка Колкья вскоре не сможет больше работать, так как не набрала достаточное количество пациентов. ”Кому пришло в голову устанавливать одни и те же списочные квоты для семейных врачей в городах и в сельской местности?” — возмущается она. Больничная касса проясняет ситуацию.
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ВИДЕО читателя Delfi: Автобус Lux Charter вытесняет с полосы мешающий обгону автомобиль
На присланном читателем видео можно увидеть, как водитель автобуса Lux Charter выполняет действительно опасные маневры, но согласно данным фирмы, это автор видео мешал движению и начал ускорятся, когда автобус совершал обгон.
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ФОТО и ВИДЕО: Лео Гиновкер: мне больше лет, чем Эстонской Республике
Лео Гиновкер (103) — живая легенда, человек, который видел этот мир еще тогда, когда о создании ЭР всерьез никто не задумывался.
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Министр финансов Украины пояснил включение Эстонии в офшорный список
Министр финансов Украины Александр Данилюк пояснил включение Эстонии и Латвии в офшорный список требованиями законодательства, пишет zn.ua.
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ВИДЕО: Россиянин показал, как надо исполнять буллиты
Героем матча регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус" - "Даллас" стал российский форвард Артемий Панарин.
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ФОТО и ВИДЕО: Контавейт выиграла балтийскую дуэль у Остапенко!
На кортах Мельбурна продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. С переменным успехом в 1/16 финала сыграли эстонские теннисистки Кайа Канепи (WTA 79) и Анетт Контавейт (WTA 34)
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Скандал вокруг Рейнсалу продолжается: реформисты и Свободная партия хотят его отставки
Фракции Партии реформ и Свободной партии в Рийгикогу решили на этой неделе инициировать вотум недоверия в отношении министра юстиции Урмаса Рейнсалу (IRL) в связи с его скандальным высказыванием на тему насилия против женщин.
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Сломавшая ногу на катке в Старом Таллинне россиянка обвиняет персонал в бездействии
В редакцию Delfi написала проживающая в России Нина, пожаловавшись на то, что после того, как она получила двойной перелом на катке на улице Харью в Старом городе Таллинна, от сотрудников катка адекватной помощи она не дождалась. Руководство катка утверждает, что женщина сама отказалась от помощи.
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ФОТО и ВИДЕО: Путин окунулся в прорубь — ранее подобные снимки с крещенских купаний не публиковались
Президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях во время посещения монастыря Нило-Столобенская пустынь на Селигере, об этом со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщает ”Интерфакс”.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Тяжелое ДТП на Ярвевана теэ: машина врезалась в столб, пострадали двое
Вчера в Таллинне на Ярвевана теэ в аварии пострадали два человека.
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