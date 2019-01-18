ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Кремлевские методы” на вооружении EKRE, удар в лицо гулявшей с детьми женщине, скандал с приклеенными носами

Молодежное крыло EKRE ведет политическую борьбу с помощью троллинга, а также публикует в прессе материалы от имени несуществующих людей. Старшие товарищи по партии одобряют.
У четырех центристов и одного реформиста на предвыборных плакатах ”выросли дополнительные органы".
В Таллинне водитель напал на женщину, в присутствии ее детей ударив кулаком в лицо.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Муж выгнал жену и не пускает в квартиру. Еще раз о совместном и раздельном имуществе
"У моей родственницы возникла большая проблема. Муж хочет развестись, а она не хочет", — пишет читатель издания "МК-Эстония" Александр. Loe edasi…
ИГ заявило о причастности к взрыву в Магнитогорске: официальных комментариев пока нет
Террористическая группировка ”Исламское государство” (организация запрещена в России) заявила об ответственности за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает группа, отслеживающая активность боевиков в интернете. Loe edasi…
В каких сферах больше всего свободных рабочих мест? Нехватка рабочей силы в Эстонии заставляет вербовать работников из-за границы
В третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест. Нехватка рабочей силы настолько высоко подняла зарплату в некоторых сферах, что предприятие и вовсе отказываются от развития бизнеса, не идя на поводу роста зарплат. Loe edasi…
ФОТО: Национальная опера ”Эстония” покорила Москву
В течение четырех дней труппа театра ”Эстония” дала в московском Большом театре четыре представления. Публика аплодировала стоя, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Останутся с носом? У четырех центристов и одного реформиста ”выросли дополнительные органы"
Сегодня утром в в центре Таллинна на Нарвском шоссе нашим корреспондентом был замечен случай вандализма, а, возможно, даже антисемитизма! Loe edasi…
Как и обещали: ночью цены на топливо резко подскочили
Вышло так, как и прогнозировали: цена на топливо поднялась почти на 10 центов. Loe edasi…
ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": коррупционный скандал в Кохтла-Ярве и "усохшая" квартира в Vega
В субботу по главной улице страны промаршируют сотни женщин и им сочувствующих. Приходите в вязаных шапочках и цветных носках!
19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии состоится акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни. Loe edasi…
Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки
Полиция просит помощи в поисках 16-летней Шерелин, которая последний раз выходила на связь с родителями 14 января через социальные сети. Loe edasi…
Масштабное расследование: сотни эстонцев работали ”по-черному” в Финляндии — государство недополучило миллионы евро
Цены снизились: новая 2-комнатная квартира в Таллинне стала доступнее
В IV квартале 2018 года средняя цена квадратного метра в столичных новостройках составила 2225 евро, а новая двухкомнатная квартира площадью 40-55 кв. метров стоила в среднем 110 295 евро, пишет rus.err. Loe edasi…
Почтальон, ты пьян? Путаница в жилом районе Пёэризе: в начале года все посылки доставили по неверным адресам
Читатель сообщил Delfi о курьезном инциденте в мустамяэском жилом районе Пёэризе — 4 января жители новостроек, к своему удивлению, обнаружили в почтовых ящиках письма, предназначенные для соседних домов. Выяснилось, что почтальон перепутал номера всех домов на улице, положив ценные письма и посылки в почтовые ящики чужих людей. Loe edasi…
Оператор связи предупреждает: никогда! Слышите? Никогда не принимайте звонки с этого литовского номера!
На этой неделе скачкообразно выросло количество звонков с литовского номера +370 5207 8729. Звонящие по-русски предлагают разные финансовые услуги, но на самом деле это — обман. Loe edasi…
В Таллинне водитель ударил кулаком в лицо гулявшую с детьми женщину
В четверг вечером исследователь искусства Карин Паулус гуляла по улице Ару в Таллинне со своими детьми 8 и 10 лет. Она была вынуждена в силу обстоятельств идти по проезжей части, что настолько разозлило проезжавшего рядом автомобилиста, что тот напал на женщину. Loe edasi…
Арнольд Рюйтель считает, что Эстония могла бы стать местом хранения подвергшихcя глубокой заморозке и ожидающих оживления трупов людей
Во вторник около ста пожилых мужчин и женщин собрались в культурном центре Кейла, чтобы выслушать мысли Арнольда Рюйтеля об улучшении жизни Эстонии и избирательной программе EKRE, рассказало издание Harju Elu. Loe edasi…
ВИДЕО: Водитель Simple Express, игнорируя плохие дорожные условия, совершает обгон с превышением разрешенной скорости