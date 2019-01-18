ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Кремлевские методы” на вооружении EKRE, удар в лицо гулявшей с детьми женщине, скандал с приклеенными носами

В третьем квартале 2018 года в Эстонии было 11 400 свободных рабочих мест. Нехватка рабочей силы настолько высоко подняла зарплату в некоторых сферах, что предприятие и вовсе отказываются от развития бизнеса, не идя на поводу роста зарплат.

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ФОТО: Национальная опера ”Эстония” покорила Москву

Toomas Edur Suures Teatris. Laval Eduri ja Tauno Aintsi ballett „Modigliani – neetud kunstnik”. Foto: Tanel Meos

В течение четырех дней труппа театра ”Эстония” дала в московском Большом театре четыре представления. Публика аплодировала стоя, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Останутся с носом? У четырех центристов и одного реформиста ”выросли дополнительные органы"

Foto: Olga Privalova

Сегодня утром в в центре Таллинна на Нарвском шоссе нашим корреспондентом был замечен случай вандализма, а, возможно, даже антисемитизма!

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Как и обещали: ночью цены на топливо резко подскочили

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Вышло так, как и прогнозировали: цена на топливо поднялась почти на 10 центов.

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ВИДЕО ETV+ | "Инсайт": коррупционный скандал в Кохтла-Ярве и "усохшая" квартира в Vega

Endine mereakadeemia hoone ehitati suurimaks kortermajaks Foto: Endover

В новом выпуске передачи "Инсайт" на ETV+:

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"Приемы Кремля". Молодежное крыло EKRE призналось в троллинге и использовании поддельного идентитета. Каковы границы терпимости общества?

Libakontosid ja digitaalseid inforünnakuid on palju

ТОП Оператор связи предупреждает: никогда! Слышите? Никогда не принимайте звонки с этого литовского номера! В Таллинне водитель ударил кулаком в лицо гулявшей с детьми женщине В каких сферах больше всего свободных рабочих мест? Нехватка рабочей силы в Эстонии заставляет вербовать работников из-за границы

Эксперты говорят, что обман со стороны EKRE — ничто по сравнению с медиа-акцицями, которые мы увидим перед выборами в Европарламент, пишет Eesti Päevaleht.

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В субботу по главной улице страны промаршируют сотни женщин и им сочувствующих. Приходите в вязаных шапочках и цветных носках!

Foto: CZAREK SOKOLOWSKI, AP

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии состоится акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.

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Полиция просит помощи в поисках 16-летней девушки

PPA

Полиция просит помощи в поисках 16-летней Шерелин, которая последний раз выходила на связь с родителями 14 января через социальные сети.

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Масштабное расследование: сотни эстонцев работали ”по-черному” в Финляндии — государство недополучило миллионы евро

Foto: Keskusrikospoliisi

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении исключительно масштабного расследования экономических преступлений, связанных с налоговыми махинациями в столице.

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Цены снизились: новая 2-комнатная квартира в Таллинне стала доступнее