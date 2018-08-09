09.08.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коррупция в Нарве, страсти вокруг испанской ракеты и умерший во время задержания мужчина


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Raketiotsingud Endlas
Raketiotsingud EndlasFoto: Argo Ingver

К сегодняшнему дню подозрения в коррупционных действиях предъявлены пяти членам Нарвского городского собрания. Отмечается, что подозреваемых будет больше. Также сегодня не утихали страсти вокруг выпущенной позавчера близ Отепя испанским истребителем боевой ракеты. А еще сегодня в Таллинне умер пробравшийся на территорию детского сада мужчина и произошло несколько серьезных аварий. Все самые важные новости среды — в нашей подборке!

Подозрения в коррупции предъявлены уже пяти депутатам Нарвского городского собрания. Подозреваемых будет больше

В центре - Лариса Оленина. Foto: Roman Vikulov, Delfi

На данный момент подозрения в коррупционных действиях предъявлены пяти членам Нарвского городского собрания — Алексею Воронову, Ларисе Олениной, Илье Федорову, Татьяне Столфат и Алексею Мяги.
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Прокуратура начала предъявлять нарвским центристам подозрения в коррупционных преступлениях. В выигрыше министр МВД Анвельт?

Umbusalduse avaldamine Narva linnavolikogu esimehele. Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня прокуратура предъявит подозрения в коррупционных преступлениях 8-10 депутатам Центристской фракции Нарвского городского собрания. Они уже предъявлены председателю фракции Центристской партии в горсобрании Алексею Воронову и Ларисе Олениной, являющейся одним из вероятных кандидатов на вакантное пока место председателя горсорбрания.
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Тайна случайной ракеты: кратер найден, осколки — нет. И почему она не самоуничтожилась?

Foto: Argo Ingver

И еще один из вопросов: почему ракета, созданная для воздушных целей, вообще достигла земли?
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Поиски ракеты приостановлены: загорелось болото!

Raketiotsingud Endlas Foto: Argo Ingver

Вчера к поискам ракеты привлекли спасателей: в Йыгевамаа в деревне Кярде на территории заповедника Эндла загорелось болото.
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МИД РФ об инциденте с ракетой над Эстонией: мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный

Venemaa välisministeerium Foto: Jekaterina Tšesnokova, Sputnik

7 августа самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету. В Twitter Министерство иностранных дел России назвало НАТО бесполезным.
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Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перевода часов

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу. В случае отказа от перевода часов будет применяться унифицированный, но основанный на часовых поясах подход.
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В момент случайного запуска ракеты в Таллинн летел самолет airBaltic. Им ничего не сказали. Почему?

Lennukid Tallinna Lennujaamas Foto: Eero Vabamägi

В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.
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Выехавший на проезжую часть 13-летний велосипедист попал под грузовик и скончался в больнице

Tartu maantee Foto: Rauno Volmar

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Вблизи Таллиннского аэропорта около 10.55 произошло тяжелое ДТП, когда передвигавшийся по тротуару 13-летний велосипедист отклонился на проезжую часть, где его сбил грузовик.
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В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы?

Вчера, в среду, был взят под стражу шестой член молодежной шайки, терроризировавшей Таллинн. Даже арест нескольних ее членов не испугал остальных ”коллег”, пишет Eesti Päevaleht.
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Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

Ott & Matilda perenaine Kristiina Altmäe Foto: Madis Veltman

Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.
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Придется раскошелиться: спасатели требуют поменять замки на дверях общего пользования

Foto: MK Estonia

”Недавно в почтовом ящике нашел оповещение, что у нас требуют заменить замки в дверях тамбуров, — рассказывает житель одного из многоквартирных домов. — То есть у нас на лестничной площадке крайние квартиры отделились от общего коридора железными дверьми. До этого говорили, что эти двери нужно убрать. Потом говорить перестали, заговорили уже о том, что нужно поставить туда другие замки. А до этого шла речь о том, чтобы вообще поставить в квартирах противопожарные двери. Не слишком ли много требований?” Зачем нужно менять замки, в каких именно дверях и когда нужно это сделать, и выясняла ”МК-Эстония”.
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Опытный специалист раскритиковал правила техосмотра: если их выполнять, автомобили будут опасными!

фото иллюстративное Karin Kaljuläte

Техосмотрщик с большим стажем работы поведал, что из-за странных правил на дорогу могут попасть потенциально опасные автомобили.
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Департамент внес в черный список несколько интернет-магазинов. Они вели себя противозаконно и аморально

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Подумайте дважды, прежде чем что-либо купить в этих магазинах.
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ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина

Politsei pidas Mardi tänaval kinni mehe

Сегодня полиция задержала пробравшегося на территории детского сада мужчину, который во время задержания скончался на месте.
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На Петербургском шоссе столкнулись три авто: в больнице оказалось шесть человек

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Сегодня в 12:34 произошла авария на Петербургском шоссе в Таллинне, где поочередно друг в друга сзади врезались три машины.
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В Тартумаа мотоциклист "очень торопился", гнал под 250 км/ч. Как его наказали?

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В Тартумаа мотоциклист ехал со скоростью почти 250 км/ч. В качестве наказания ему было назначено 15 суток ареста, а также у него на год отобрали права.
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