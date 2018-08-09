ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коррупция в Нарве, страсти вокруг испанской ракеты и умерший во время задержания мужчина

Вчера к поискам ракеты привлекли спасателей: в Йыгевамаа в деревне Кярде на территории заповедника Эндла загорелось болото.

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МИД РФ об инциденте с ракетой над Эстонией: мы же говорили, что военный блок НАТО — бесполезный

Venemaa välisministeerium Foto: Jekaterina Tšesnokova, Sputnik

7 августа самолет испанских ВВС Eurofighter во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету. В Twitter Министерство иностранных дел России назвало НАТО бесполезным.

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Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перевода часов

Правительство Эстонии поддержало идею о прекращении перехода с летнего на зимнее время и обратно по всему Европейскому союзу. В случае отказа от перевода часов будет применяться унифицированный, но основанный на часовых поясах подход.

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В момент случайного запуска ракеты в Таллинн летел самолет airBaltic. Им ничего не сказали. Почему?

Lennukid Tallinna Lennujaamas Foto: Eero Vabamägi

В то время, когда находящийся в Эстонии испанский истребитель случайно выпустил ракету, из Риги в Таллин направлялся пассажирский самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает передача LNT Ziņas.

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Выехавший на проезжую часть 13-летний велосипедист попал под грузовик и скончался в больнице

Tartu maantee Foto: Rauno Volmar

ТОП В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы? ВИДЕО DELFI ФОТО: В Таллинне во время задержания умер пробравшийся на территорию детсада мужчина дополнено в 19:18 Тайна случайной ракеты: кратер найден, осколки — нет. И почему она не самоуничтожилась? "Нам невероятно повезло!"

Вблизи Таллиннского аэропорта около 10.55 произошло тяжелое ДТП, когда передвигавшийся по тротуару 13-летний велосипедист отклонился на проезжую часть, где его сбил грузовик.

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В Таллинне бедокурит малолетняя шпана: избивают и грабят прохожих. Кто эти умельцы?

Вчера, в среду, был взят под стражу шестой член молодежной шайки, терроризировавшей Таллинн. Даже арест нескольних ее членов не испугал остальных ”коллег”, пишет Eesti Päevaleht.

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Пять зарисовок из жизни Эстонии. Малые предприятия в отчаянии, училища выпускают лодырей, работников не найти

Ott & Matilda perenaine Kristiina Altmäe Foto: Madis Veltman

Работодатели в отчаянии. Нехватка рабочих мест заставляет фирмы по всей Эстонии прекращать свою деятельность или ставит под угрозу их будущее, пишет Eesti Päevaleht.

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Придется раскошелиться: спасатели требуют поменять замки на дверях общего пользования