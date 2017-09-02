ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Контрабанда вьетнамцев и мифы о пункте обмена шприцев

Читайте, как российско-эстонская банда десяток лет спокойно возила через границу спирт, сигареты и вьетнамцев, и какие мифы окружают пункт обмена шприцев на Ситси. В Рапламаа пожилой мужчина погиб в зерносушилке, а в России во время выступления разбился самолет Ан-2.

10 главных проблем, которые встанут перед человечеством к 2050 году

maakera Norman Kuring

Со многим из того, что угрожает человечеству или заставляет нас задуматься в тревоге, мы сталкиваемся уже сейчас: перенаселенность, последствия использования ядерной энергии, пропасть между богатыми и бедными…Но есть и такие проблемы, которые постепенно вызревают, чтобы к середине этого столетия встать перед нами во весь рост.

Loe edasi...

ФОТО: В Рапламаа пожилой мужчина погиб в зерносушилке

Raplamaal hukkus viljakuivatis inimene Foto: Kaspar Pokk

В субботу в 8:05 поступило сообщение из деревни Рака в Рапламаа, где в зерносушилке произошел несчастный случай.

Loe edasi...

Как российско-эстонская банда десяток лет спокойно возила через границу спирт, сигареты и вьетнамцев

PPA

Дела той банды, что действовала с десяток лет, расследовать непросто: ее ветви даже не знали о существовании друг друга, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Министр экономики Симсон призывает осенью поднять "минималку"

Прибыль предприятий выросла за последний год на 22%, поэтому проблем с тем, чтобы поднять минимальную зарплату, у них быть не должно, считает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Loe edasi...

Семь мифов о пункте обмена шприцев на Ситси, 28

TAI

В сентябре Институт развития здоровья (TAI) откроет центр снижения вреда и пункт обмена шприцев в Пыхья-Таллинне, по адресу Ситси, 28. В последние месяцы центр вызвал много споров. Отвечу на семь основных мифов, проявившихся в ходе дискуссии.

Loe edasi...

Пожилой читатель — о соседстве с наркоманами: это был ужаснейший период жизни

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Владелец помещения на улице Ситси, в котором в скором времени расположится пункт обмена шприцев, утверждает, что такие центры — возможность общества исправить свои ошибки. Однако жители этого дома устроили пикет и попросили министра здоровья и труда Евгения Осиновского что-то предпринять. О своем опыте проживания по соседству с наркоманами рассказал читатель Delfi.

Loe edasi...

Дегтяренко рассказал, как "Союз Сависаара" обещает изменить Маарду до неузнаваемости

Foto: erakogu

”Избирательный союз Эдгара Сависаара” в Маарду был зарегистрирован раньше "основного" - 24 августа. Лидером списка стал депутат горсобрания Маарду, член Центристской партии Николай Дегтяренко. Он заявил, что власть в Маарду нужно менять, и даже объяснил, почему.

Loe edasi...

За год эстонское сливочное масло подорожало на 33%

Foto: Madis Veltman

По данным Института конъюнктуры, эстонское сливочное масло на этой неделе в среднем стоило 8,82 евро за кг, что на 33% больше, чем годом ранее. Какие цены сейчас на рынках страны — читайте и сравнивайте по таблице Maaleht.

Loe edasi...

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1986 года: Из-за эвакуации Чернобыля детей из Белоруссии отправили в эстонский пионерлагерь Валкла

В семидесятых годах прошлого века в Эстонии работали 35 пионерских лагерей, куда каждое лето приезжали тысячи детей в возрасте 6-15 лет. Пионерский лагерь Валкла принадлежал профсоюзу работников культуры.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: В России во время выступления разбился самолет Ан-2, погибли два человека

Sputnik

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Loe edasi...

ФОТО: Серена стала мамой. Вернется ли она на корт?

TENNIS-OPEN/ Foto: JASON REED, Reuters

35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс стала мамой. 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" родила 1 сентября дочку. Вес малышки 3 кг.

Loe edasi...