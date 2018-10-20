20.10.2018, 21:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

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rus.delfi.ee
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Mälestusteenistus-19
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

- Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником.
- ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом.
- В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают.

ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом

Кадр из видео

Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы.
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Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником

Metropoliit Hilarion Foto: Viktor Drachev, TASS

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах. Об этом в субботу заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале Россия-24.
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Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству

Foto: Sarunas Mazeika

В четверг парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.
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ФОТО: Какумяэ скорбит о погибших в результате отравления угарным газом детях

Foto: Priit Simson

В районе Какумяэ, где на прошлой неделе в результате несчастного случая погибли три ребенка, жители вывесили флаги с черными ленточками. У дома, где произошла трагедия, зажигают свечи.
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На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро

Delta hoone muudkui kerkib vigadest hoolimata Foto: Anni Õnneleid

В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев.
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ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?

Ülemiste keskuse parkla Foto: Ilmar Saabas

Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.
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В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

Siris

В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо.
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Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

iPhone 7 Plus Foto: Madis Veltman

Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.
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ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь

Foto: Priit Simson

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14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.
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В Риге продолжает дорожать дизельное топливо, в Таллинне и Вильнюсе оно дешевеет

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На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА, пишет rus.delfi.lv.
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Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

esimene jumalateenistus Nevski katedraalis Foto: Ahto Sooaru

Архиерейский синод Русской православной церкви за пределами России объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. В заявлении на сайте РПЦЗ отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

20.10.2018
- Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником.
- ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом.
- В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают.
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