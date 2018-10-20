ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

- Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником. - ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом. - В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают.
ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом
Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии под Киевом, сообщили знакомые актрисы. Loe edasi...
Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником
Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах. Об этом в субботу заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале Россия-24. Loe edasi...
Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству
В четверг парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами. Loe edasi...
ФОТО: Какумяэ скорбит о погибших в результате отравления угарным газом детях
В районе Какумяэ, где на прошлой неделе в результате несчастного случая погибли три ребенка, жители вывесили флаги с черными ленточками. У дома, где произошла трагедия, зажигают свечи. Loe edasi...
На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро
В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев. Loe edasi...
ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?
Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами. Loe edasi...
В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают
В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо. Loe edasi...
Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”
Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам. Loe edasi...
ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь
14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет. Loe edasi...
В Риге продолжает дорожать дизельное топливо, в Таллинне и Вильнюсе оно дешевеет
На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА, пишет rus.delfi.lv. Loe edasi...
Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем
Архиерейский синод Русской православной церкви за пределами России объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. В заявлении на сайте РПЦЗ отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия". Loe edasi...