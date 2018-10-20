ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

В районе Какумяэ, где на прошлой неделе в результате несчастного случая погибли три ребенка, жители вывесили флаги с черными ленточками. У дома, где произошла трагедия, зажигают свечи.

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На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро

Delta hoone muudkui kerkib vigadest hoolimata Foto: Anni Õnneleid

В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев.

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ТОП 5: Какой из таллиннских торговых центров с большим отрывом лидирует по количеству покупателей?

Еще до больших изменений на таллиннском рынке торговли Kantar Emor обрисовал конкурентную ситуацию между торговыми центрами.

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В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

Siris

В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо.

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Страсти по телефону: человек купил iPhone из черного списка. Продавец предложил его ”легализовать”

iPhone 7 Plus Foto: Madis Veltman

Клиент по незнанию купил телефон, числившийся в черном списке. В него обычно вносят аппараты, которые или утеряны, или украдены. Поскольку ввиду этого магазин не пожелал выплачивать компенсацию, покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам.

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ФОТО: Хормейстера и педагога Венно Лаула проводили в последний путь

Foto: Priit Simson

ТОП ВИДЕО | Как безопасно и эффективно избавиться от плодовой мушки в квартире? Экологичные методы борьбы ”Застопори своим протестом жизнь Эстонии!” В субботу планируется акция в пользу снижения топливного акциза Все вызовы полиции в Ида-Вирумаа за день: пьяный мужчина вызвал себе полицию, дети включили на рекламном табло ТЦ порнофильм дополнено в 08:00

14 октября скончался хормейстер, музыкальный педагог и руководитель фабрики роялей "Эстония" Венно Лаул. Ему было 80 лет.

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В Риге продолжает дорожать дизельное топливо, в Таллинне и Вильнюсе оно дешевеет

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА, пишет rus.delfi.lv.

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Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

esimene jumalateenistus Nevski katedraalis Foto: Ahto Sooaru

Архиерейский синод Русской православной церкви за пределами России объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. В заявлении на сайте РПЦЗ отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".

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