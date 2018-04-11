ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт России и США из-за Сирии и авиакатастрофа в Алжире с многочисленными жертвами

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек. Расследование инцидента с провалившимся под лед микроавтобусом прекращено, так как виновник погиб. Читайте также наш большой обзор условий получения жилищного кредита в эстонских банках.
Наркоман Сергей: зачем работать, если я зарабатываю 3000 евро в неделю?
Эстонская полиция в прошлом году конфисковала рекордное количество фентанила, однако бедам зависимых это не положило конец и потребление продолжается полным ходом. Eesti Ekspress представляет истории двух типичных зависимых от фентанила с разным концом. Loe edasi...
БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии
Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом. Loe edasi...
Нападавший из финского Турку: ”Я хотел убить двоих и отрезать им головы”
Прокурор считает, что массовое убийство в Турку было спланировано, на это указывает в том числе тот факт, что обвиняемый перед нападением, желая увековечить себя, несколько раз снялся на телефон, сообщает yle.fi. Loe edasi...
"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки
Перед ростом акцизов предприниматель Олег Гросс пополнил свои склады запасами дешевой водки на более чем 15 млн евро. Этих объемов ему хватит на три года, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию химатак в Сирии
Как и предполагалось, Россия наложила вето на предложенный американской стороной документ Loe edasi...
Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии, которые США и их союзники готовы нанести в качестве возмездия за использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Evening Standard. Loe edasi...
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты
ВИДЕО: ЧП на пароме Tallink: в ходе учений при выполнении упражнения ”человек за бортом” два человека оказались за бортом
В феврале прошлого года на следовавшем из Риги в Стокгольм пароме Tallinki Romantika проходили учения, в ходе которых в результате ошибки одного из членов экипажа двое его коллег оказались на бортом. Loe edasi...
ФОТО: В авиакатастрофе Ил-76 в Алжире погибли 257 человек
Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек, сообщила местная служба гражданской обороны. Военно-транспортный Ил-76 разбился вскоре после взлета с авиабазы, расположенной неподалеку от столицы страны. В числе погибших — 10 членов экипажа. Loe edasi...
Расследование трагедии в Пярнумаа прекращено: водитель провалившегося под лед микроавтобуса был пьян, он погиб
Полиция с разрешения прокуратуры прекратила уголовное дело, в рамках которого расследовали инцидент, в ходе которого 6 февраля поблизости от порта Муналайд на море провалился под лед микроавтобус. Тогда спаслись два человека и погибли четыре, в числе последних управлявший микроавтобусом молодой мужчина. Loe edasi...
ВИДЕО: Ролик с дембельской вечеринки с алкоголем и взрывчаткой возмутил общественность
На Youtube было выложено видео, на котором люди в форме беспечно сочетали алкоголь и ношение военной формы. Увиденное настолько шокировало читателя Delfi, что он сообщил об этом в редакцию. Loe edasi...
Концертный дом Nordea назовут именем одной из эстонских бензозаправок?
Строительство паркового торгового центра в Йыхви начнется в мае
Договор о строительстве первого этапа паркового торгового центра в Йыхви, которое годами откладывалось, заключили в марте, и в мае на объекте начнутся работы, сообщает ”Северное побережье”. Loe edasi...