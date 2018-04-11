ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт России и США из-за Сирии и авиакатастрофа в Алжире с многочисленными жертвами

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

PantherMedia 8182674 Foto: Phovoi R., PantherMedia / Phovoi R.

Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом.

Loe edasi...

Нападавший из финского Турку: ”Я хотел убить двоих и отрезать им головы”

Turu Foto: Martti Kainulainen, AP

Прокурор считает, что массовое убийство в Турку было спланировано, на это указывает в том числе тот факт, что обвиняемый перед нападением, желая увековечить себя, несколько раз снялся на телефон, сообщает yle.fi.

Loe edasi...

"Происходящее в эстонской политике удручает”. Олег Гросс запасся миллионами бутылок водки

OLEG GROSS: „Igale eestlasele on mul siin nott viina!“ Vallo Kruuser

Перед ростом акцизов предприниматель Олег Гросс пополнил свои склады запасами дешевой водки на более чем 15 млн евро. Этих объемов ему хватит на три года, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Россия наложила вето на американский проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

ÜRO Foto: Mary Altaffer, AP

Как и предполагалось, Россия наложила вето на предложенный американской стороной документ

Loe edasi...

Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии

SYRIA-CONFLICT Foto: AMER ALMOHIBANY, AFP

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало уведомление об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии, которые США и их союзники готовы нанести в качестве возмездия за использование химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает Evening Standard.

Loe edasi...

Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты

AP

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Об этом он написал в Twitter.

Loe edasi...