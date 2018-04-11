11.04.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт России и США из-за Сирии и авиакатастрофа в Алжире с многочисленными жертвами

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт России и США из-за Сирии и авиакатастрофа в Алжире с многочисленными жертвами
Reuters/Scanpics

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией. Жертвами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек. Расследование инцидента с провалившимся под лед микроавтобусом прекращено, так как виновник погиб. Читайте также наш большой обзор условий получения жилищного кредита в эстонских банках.

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