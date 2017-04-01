ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конференция TEDxLasnamäe 2017 и интервью c Алексеем Венедиктовым

Сегодня, 1 апреля, в Таллинне прошла прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Мы вели прямую трансляцию всей конференции, а также публиковали речи ее участников. На конференции выступил и главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов, который рассказал Delfi об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему. Эти и другие новости читайте в нашей субботней подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий"

TEDxLasnamäe 2017 Foto: TEDxLasnamäe

Сегодня, 1 апреля, в Таллинне прошла конференция TEDxLasnamäe 2017 — "Горизонт событий". Русский Delfi является давним и главным медиапартнером конференции. Мы и на этот раз вели прямую трансляцию всей конференции, а также публиковали речи ее участников.

Loe edasi...

ФОТО читателя Delfi: Вот это да! Президент Кальюлайд пришла на TEDxLasnamäe

President Kersti Kaljulaid TEDxLasnamäe konverentsil Foto: Delfi lugeja

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила конференцию TEDxLasnamäe 2017, которая проходит сегодня в Таллинне. Президент пришла почти к началу конференции. Главный организатор Владимир Свет устроил ей экскурсию. После этого Кальюлайд прошла в зал — похоже, что будет смотреть и слушать.

Loe edasi...

Алексей Венедиктов — Delfi: когда ходят с портретами Сталина — это тоже протест против коррупции, беспорядка и Путина

Главный редактор радиостанции ”Эхо Москвы” Алексей Венедиктов в субботу выступит на конференции TEDxLasnamäe. Его тема — это социальные сети и ”тот вал ярости, который в них обрушивается на рядового человека”. В интервью Delfi он также рассказал об освещении протестов в России и о том, как цензурировали даже комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на эту тему.

Loe edasi...

Президент Кальюлайд: Эстония хочет скорейшей ратификации договора о границах с Россией

President Kersti Kaljulaidi ja president Toomas H. Ilvese vastuvõtt Foto: Madis Veltman

”Эстония уже давно готова ратифицировать этот договор. Мы не можем предсказывать, как именно повернется ситуация, но искренне желаем, чтобы это соглашение было ратифицировано с обеих сторон”, — сказала в интервью радиостанции ”Эхо Москвы” президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Loe edasi...

Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни

Poet Yevgeny Yevtushenko's poetic night Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в субботу друг поэта Михаил Моргулис.

Loe edasi...

СМИ: в Хургаде мужчина эстонского происхождения убил свою мать

Foto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

В египетском курортном городе Хургада, по сообщению местных СМИ, убили женщину эстонского происхождения.

Loe edasi...

ФОТО: Выбежавший на дорогу кабан стал причиной ДТП в Тартумаа, пострадали два человека

Metssea põhjustatud liiklusõnnetus Rõhu külas Foto: Delfi lugeja

Вчера вечером около 22 часов в Тартумаа в деревне Рыху выбежавший на дорогу кабан стал причиной тяжелого ДТП, в котором пострадали два человека.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В реке Пирита плавает Volkswagen с финскими номерами

Сегодня утром в 8:44 в Центр тревоги сообщили о находящемся в реке Пирита автомобиле.

Loe edasi...

Гигантские пробки по обе стороны Финского залива: как решают проблему Таллинн и Хельсинки

Foto: Eero Vabamägi

Хельсинки пытается разрешить ситуацию с помощью более мелких проектов, Таллинн — с помощью Рейди теэ.

Loe edasi...

Головная боль местных производителей яиц: латыши и птичий грипп

Dava Foods Estonia tegevjuht Vladimir Sapožnin tahab Eggoga lõunanaabrite odavad munad turult välja koksida. Karin Kaljulätte

Больше всего проблем эстонским производителям яиц приносят дешевые яйца из Латвии и шагающий по Европе птичий грипп, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

КАДРЫ 1966 ГОДА: На Балтийской мануфактуре кипела работа — продукцию отправляли в 15 стран

Поблизости от нынешней улицы Ситси до сих пор находится большое здание хлопкопрядильной фабрики, изготовленную на которой продукцию когда-то продавали как в Советском Союзе, так и за его пределами. Старый репортаж переносит нас в помещения завода в середине 1960-х годов, где работа шла полным ходом.

Loe edasi...

ФОТО: В Нарве прошел веселый костюмированный забег

Lõbusjooks Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Спортивный клуб Motus открыл сезон бега в Нарве благотворительным веселым костюмированным забегом.

Loe edasi...