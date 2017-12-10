ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конец учений ”Шип 2017”, поножовщина в Нарве и снежный ужас в Европе

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Сегодня стало известно, что в субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям.

Кроме того, в воскресенье подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.

В Германии, Голландии и Великобритании бушуют снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена.

Эстонию настиг крупнейший за последние годы рост цен. Что подорожало больше всего?

Coop Konsum Mustvee Foto: Anni Õnneleid

Индекс потребительских цен вырос в ноябре этого года на 4.2 процента по сравнению с прошлым годом. В последний раз цены на товары и услуги росли столь значительно в 2012 году, сообщает Ärileht со ссылкой на данные Департамента статистики.

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ВИДЕО читателя Delfi: Этого водителя не останавливают ни шлагбаум, ни красный свет, ни приближающийся поезд

В субботу днем читатель Delfi снял на камеру опасный маневр: водитель пересекал железнодорожные пути, не обращая внимания ни на опущенный шлагбаум, ни на запрещающий сигнал светофора.

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Погода в начале недели: мокрый снег и мерзопакость

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Впрочем, ничего нового и необычного. Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Сотрудник крупной фирмы дремал на рабочем месте: что можно и что нельзя делать охранникам?

Женщина, пришедшая в октябре в отделение Кассы по безработице в Йыхви, увидела любопытную картину. Охранник в форме с нашивкой крупной известной фирмы сидел на оранжевом диванчике и спал. Его мозг явно пытался бороться со сном, человек невероятным усилием воли пытался открыть глаза, но они все равно упорно закрывались, а голова падала на грудь. Дама сняла это на видео и прислала в редакцию. А ”МК-Эстония”, обеспокоившись условиями труда охранников, решила выяснить, есть ли у них где отдохнуть в случае чего? Ведь их служба и опасна, и трудна, а после обеда так хочется поспать.

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ФОТО: Поножовщина в Нарве: пострадали трое подростков

Narvas pussitas alaealine kolme noormeest Foto: Sergei Stepanov

В субботу, 9 декабря, в Нарве на улице Тулевику в ходе ссоры между подростками 17-летний юноша нанес ножевые ранения трем молодым людям: двум 18-летним и одному 16-летнему, передает rus.err.ee.

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Конкурс ”Красивый дом 2017”: где находятся самые-самые квартира, сад, ванная, спальня Эстонии

Kollaaž

Объявлены победители конкурса ”Красивый дом 2017”. Титул ”Дом года” и 2 500 евро от Swedbank достались маленькому домику Леэ и Мехиса Паю из Раквере. ”Садом года” стало владение Ульви и Лембита Сааре. Они получили также 2 500 евро от Bauhof, пишет Moodne kodu.

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Реформисты тратят 6000 евро в месяц на формирование имиджа Певкура?

Hanno Pevkur Foto: Priit Simson

Delfi стало известно, что реформисты тратят примерно 6000 евро в месяц на формирование имиджа председателя партии Ханно Певкура.

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ФОТО и ВИДЕО: Учения ”Шип 2017” окончены. Резервисты отправились по домам

Lõppes välkõppus Okas 2017 Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Сегодня, в воскресенье, подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.

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ФОТО: На севере Франции сел на мель паром с 300 пассажирами

The Pride of Kent Foto: DENIS CHARLET, AFP

В порту французского города Кале сел на мель паром с 300 пассажирами, сообщает телеканал BFMTV.

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ФОТО DELFI: В Европе бушуют снежные штормы. Нарушена работа аэропортов, рейсы отменяются

Frankfurdi lennujaam Foto: Andres Putting

В Германии, Голландии и Великобритании бушуют снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена. Читатели пишут, что не могут вылететь — задержки рейсов.

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Нежелательная конференция: собрание делегатов "Открытой России" превратилась в массовый допрос

На конференцию оппозиционного движения "Открытая Россия" по анонимному звонку пришли сотрудники полиции. Репортаж DW.

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МИД: Эстония не станет переводить посольство в Иерусалим вслед за США

Federica Mogherini ja Sven Mikseri pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер раскритиковал решение американского президента перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, заявив, что подобные шаги не способствуют разрешению палестино-израильского конфликта, сообщает rus.err.ee.

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