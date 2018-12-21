ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конец дела Сависаара. И неизбежно надвигающиеся праздники!

Экспериментов над русскими школьниками больше не будет!

Foto: Rauno Volmar

За пару месяцев до парламентских выборов все чаще всплывает пресловутый русский вопрос. Партии наперебой предлагают русскоязычному населению ”рецепт” счастья: от полной ликвидации русских детский садов и школ до совместных школ для русских и эстонских детей. Но такой дилетантский подход означает лишь одно — очередной эксперимент над русскими школьниками, и это недопустимо.

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Актриса Татьянa Космынина подарит денежную премию приюту для кошек в Кохтла-Нымме

Pressifoto

15 декабря 2018 года, на юбилейном концерте, посвященном 70-летию Русского театра Эстонии основатель и президент благотворительного фонда “Благовест” Людмила Ганс вручила приз имени Тамары Солодниковой актрисе и режиссеру Татьяне Космыниной.

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Зимние праздники — время чудес и подарков. Поможем бездомным животным!

Благотворительный проект RusDelfi

ТОП Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно Должен ли обслуживающий персонал говорить по-русски? "Ситуация становится все более абсурдной". Скорая отправилась на вызов к человеку с насморком

Уезд Ида-Вирумаа — во многих смыслах уникальная территория на карте Эстонии. С точки зрения отношения к домашним животным Северо-Восток тоже выделяется и, увы, не в лучшую сторону. В уезде, и особенно в его крупных городах, немало брошенных и бездомных бывших любимых питомцев, а мест, где бы их можно было содержать и заботиться о них, очень и очень мало. Русский Дельфи и НКО ”Тепло сердец” решили в этом году в рамках праздничной благотворительной акции помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.

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Чист! Госсуд прекратил уголовное преследование Эдгара Сависаара

Foto: Anna Põld

Госсуд сегодня решил, что бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, которого судят по обвинению в получении взятки, слишком болен, чтобы его судить. Поэтому верным является решение уездного суда прекратить производство в отношении него.

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Сависаар о своей ”нормальной жизни”: я — человек, у которого нет ноги, есть диабет, инфаркт, инсульт, фантомные боли и ишемия

Tallinna linnavolikogu esimene istung Foto: Madis Veltman

Сегодня Государственный суд постановил, что Эдгар Сависаар слишком болен для того, чтобы участвовать в судебных заседаниях.

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ФОТО: В Таллинне выбирают самые красивые рождественские окна и витрины. Голосуйте!

Фото: Tallinna Kesklinna Valitsus/Facebook

Управа района Кесклинн объявила традиционный конкурс, в ходе которого будут определены наиболее красиво украшенные окна и фасады зданий.

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Праздник уже совсем близко! Читайте, какая погода будет в канун Рождества

Tartu jõulutulede süütamine Foto: Kiur Kaasik

Ознакомьтесь с прогнозом погоды от pogoda.ee.

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