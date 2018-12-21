21.12.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конец дела Сависаара. И неизбежно надвигающиеся праздники!

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rus.delfi.ee
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Päkapikk
фото иллюстративное

Итак, чем нас порадовала и огорчила эта пятница?

  • Зимние праздники — время чудес и подарков. Поможем бездомным животным!
  • Чист! Госсуд прекратил уголовное преследование Эдгара Сависаара
  • Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно
  • Ответственным редактором портала rus.err.ee назначен Андрей Крашевский

Должен ли обслуживающий персонал говорить по-русски?

Foto: Ilmar Saabas

"Читаю сейчас статью ”Ряэкиге ээсти кеэльт!”, и приходят на ум аналогичные истории, которые происходят со мной в нашем магазине в поселке Вайда. Недавно у нас ввели услугу: за небольшую плату можно снять со своего банковского счета небольшую сумму наличными", пишет читательница Александра "МК-Эстония".
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Умерли не от старости? В Росстате выявили "махинации" со статистикой смертности россиян

Punased nelgid Foto: Andres Putting

Правительство обнаружило случаи "неправильного кодирования" причин смертности, заявила на встрече с представителями прессы 19 декабря курирующая демографию и здравоохранение вице-премьер Татьяна Голикова. Она отвечала на вопрос, есть ли в России проблемы с искажением соответствующей статистики, пишет РБК.
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Экспериментов над русскими школьниками больше не будет!

Foto: Rauno Volmar

За пару месяцев до парламентских выборов все чаще всплывает пресловутый русский вопрос. Партии наперебой предлагают русскоязычному населению ”рецепт” счастья: от полной ликвидации русских детский садов и школ до совместных школ для русских и эстонских детей. Но такой дилетантский подход означает лишь одно — очередной эксперимент над русскими школьниками, и это недопустимо.
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Актриса Татьянa Космынина подарит денежную премию приюту для кошек в Кохтла-Нымме

Pressifoto

15 декабря 2018 года, на юбилейном концерте, посвященном 70-летию Русского театра Эстонии основатель и президент благотворительного фонда “БлаговестЛюдмила Ганс вручила приз имени Тамары Солодниковой актрисе и режиссеру Татьяне Космыниной.
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Зимние праздники — время чудес и подарков. Поможем бездомным животным!

Благотворительный проект RusDelfi

ТОП

Уезд Ида-Вирумаа — во многих смыслах уникальная территория на карте Эстонии. С точки зрения отношения к домашним животным Северо-Восток тоже выделяется и, увы, не в лучшую сторону. В уезде, и особенно в его крупных городах, немало брошенных и бездомных бывших любимых питомцев, а мест, где бы их можно было содержать и заботиться о них, очень и очень мало. Русский Дельфи и НКО ”Тепло сердец” решили в этом году в рамках праздничной благотворительной акции помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.
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Чист! Госсуд прекратил уголовное преследование Эдгара Сависаара

Foto: Anna Põld

Госсуд сегодня решил, что бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, которого судят по обвинению в получении взятки, слишком болен, чтобы его судить. Поэтому верным является решение уездного суда прекратить производство в отношении него.
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Сависаар о своей ”нормальной жизни”: я — человек, у которого нет ноги, есть диабет, инфаркт, инсульт, фантомные боли и ишемия

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Сегодня Государственный суд постановил, что Эдгар Сависаар слишком болен для того, чтобы участвовать в судебных заседаниях.
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ФОТО: В Таллинне выбирают самые красивые рождественские окна и витрины. Голосуйте!

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Управа района Кесклинн объявила традиционный конкурс, в ходе которого будут определены наиболее красиво украшенные окна и фасады зданий.
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Внимание! Департамент обнаружил в магазинах Эстонии опасные товары, которые следует немедленно отнести обратно

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В ходе выборочного контроля Департамент защиты прав потребителя обнаружил в магазинах опасные товары, в том числе игрушки и украшения. Потребитель имеет право вернуть эти товары и получить обратно деньги, при этом предъявлять чек не обязательно.
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С 1 января 2019 года пост ответственного редактора русскоязычного портала Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) займет Андрей Крашевский.
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”Когда я работала неофициально, то молилась богу, чтобы здоровье не подвело." Работодатели осмелели настолько, что выплачивают ”зарплаты в конверте” на счет

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