ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конец дела Сависаара. И неизбежно надвигающиеся праздники!(3)
Итак, чем нас порадовала и огорчила эта пятница?
Итак, чем нас порадовала и огорчила эта пятница?
"Читаю сейчас статью ”Ряэкиге ээсти кеэльт!”, и приходят на ум аналогичные истории, которые происходят со мной в нашем магазине в поселке Вайда. Недавно у нас ввели услугу: за небольшую плату можно снять со своего банковского счета небольшую сумму наличными", пишет читательница Александра "МК-Эстония".
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Правительство обнаружило случаи "неправильного кодирования" причин смертности, заявила на встрече с представителями прессы 19 декабря курирующая демографию и здравоохранение вице-премьер Татьяна Голикова. Она отвечала на вопрос, есть ли в России проблемы с искажением соответствующей статистики, пишет РБК.
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За пару месяцев до парламентских выборов все чаще всплывает пресловутый русский вопрос. Партии наперебой предлагают русскоязычному населению ”рецепт” счастья: от полной ликвидации русских детский садов и школ до совместных школ для русских и эстонских детей. Но такой дилетантский подход означает лишь одно — очередной эксперимент над русскими школьниками, и это недопустимо.
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15 декабря 2018 года, на юбилейном концерте, посвященном 70-летию Русского театра Эстонии основатель и президент благотворительного фонда “Благовест” Людмила Ганс вручила приз имени Тамары Солодниковой актрисе и режиссеру Татьяне Космыниной.
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ТОП
Уезд Ида-Вирумаа — во многих смыслах уникальная территория на карте Эстонии. С точки зрения отношения к домашним животным Северо-Восток тоже выделяется и, увы, не в лучшую сторону. В уезде, и особенно в его крупных городах, немало брошенных и бездомных бывших любимых питомцев, а мест, где бы их можно было содержать и заботиться о них, очень и очень мало. Русский Дельфи и НКО ”Тепло сердец” решили в этом году в рамках праздничной благотворительной акции помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.
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Госсуд сегодня решил, что бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, которого судят по обвинению в получении взятки, слишком болен, чтобы его судить. Поэтому верным является решение уездного суда прекратить производство в отношении него.
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Сегодня Государственный суд постановил, что Эдгар Сависаар слишком болен для того, чтобы участвовать в судебных заседаниях.
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Управа района Кесклинн объявила традиционный конкурс, в ходе которого будут определены наиболее красиво украшенные окна и фасады зданий.
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Сложно представить рождество без рождественских колбасок, но как же выбрать лучшие? Мы протестировали четыре вида колбасок и готовы вынести вердикт. Смотрите видео!
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В ходе выборочного контроля Департамент защиты прав потребителя обнаружил в магазинах опасные товары, в том числе игрушки и украшения. Потребитель имеет право вернуть эти товары и получить обратно деньги, при этом предъявлять чек не обязательно.
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С 1 января 2019 года пост ответственного редактора русскоязычного портала Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) займет Андрей Крашевский.
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Термин ”зарплата в конверте” теряет свое значение, поскольку работодатели все чаще выплачивают неофициальную зарплату на банковский счет, пишет Eesti Päevaleht.
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Старая пожарная машина спасательной команды Мярьямаа Крибу Ааду получила к Рождеству новый наряд.
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