ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кончина директора ЦРК, решение суда по делу Менькова и участие Сависаара в выборах

Сегодня, 16 марта, скоропостижно скончался директор Центра русской культуры Юрий Поляков. В этот же день суд признал противоправным увольнение спасателя Сергея Менькова за публикацию видео военного парада в Таллинне с оскорбительными замечаниями, но отказал ему в компенсации. Также сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что хотел бы участвовать в муниципальных выборах, но все зависит от состояния его здоровья.
Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.
Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков
В четверг, 16 марта, утром скоропостижно скончался директор Центра русской культуры (ЦРК) Юрий Поляков (64).
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Комментарий директора: как Olerex за одну ночь стал худшим работодателем Эстонии
Руководитель Olerex Пирет Миллер прокомментировала в Eesti Ekspress обнародованные прессой обвинения бывших сотрудников фирмы в ”нездоровой рабочей атмосфере” на предприятии. Приводим пояснения в полном объеме:
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Издание: принадлежавший Репинскому магазин постоянно в долгу перед поставщиками
Малые предприниматели, сотрудничающие с магазином сельхозпродукции Konju, который принадлежит бывшему министру по делам сельской жизни Мартину Репинскому, жалуются на то, что им приходится очень долго ждать вырученных за товар денег и постоянно напоминать об этом, пишет Maaleht.
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”Мусорный бизнес” Сарапуу. Издание обнародовало новые подробности
В среду Eesti Ekspress и Delfi писали о связях вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, занимающегося вопросами организации вывоза и обработки отходов в столице, с фирмой Baltic Waste Management (BWM), которая в последнее время выигрывает все тендеры на закупку связанных с мусором услуг.
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Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации
Таллиннский административный суд в четверг признал противоправным приказ генерального директора Спасательного департамента об увольнении работника департамента Сергея Менькова за публикацию видео военного парада в Таллинне с оскорбительными замечаниями, но отказал ему в компенсации, на которой настаивал обратившийся в суд Меньков.
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ФОТО: Полиция разыскивает подозреваемого в незаконном лишении свободы
Вчера, 15 марта, в 10:40 полиция получила сообщение о возможном незаконном лишении свободы в Таллинне на улице Хумала. Полиция отреагировала на сообщение незамедлительно и начала выяснять обстоятельства происшествия с привлечением большого ресурса.
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Сависаар о выборах: мое участие зависит от состояния здоровья
Сегодня распространилась новость, что Эдгар Сависаар намерен баллотироваться на выборах в органы местного самоуправления в округе Ласнамяэ в Таллинне. Сависаар сообщил, что его неправильно поняли.
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Скончался бывший командующий Силами обороны Александер Эйнселн
Сегодня ночью скончался бывший командующий Силами обороны Александер Эйнселн. Об этом соощает главный штаб Сил обороны.
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Читатель Delfi — о "пьяных детинах" в автобусе Lux Express и бездействии персонала
В редакцию Delfi обратился возмущенный читатель и поведал историю о распитии алкоголя в рейсовом автобусе и, как следствие, ненадлежащем поведении нетрезвых пассажиров.
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ВИДЕО DELFI: Совесть рунета Игорь Растеряев — об имперских замашках гармони, судьбах русской деревни и своей первой ”Кока-коле” в Таллинне
17 марта впервые в Таллинне выступит ”адвокат деревни”, ”патриотический певец”, ”совесть рунета” (как его там же и окрестили) певец и актер Игорь Растеряев.
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Delfi на Таллиннской неделе моды 2017: Надень эстонское искусство!
В среду стартовала 12-я Таллиннская неделя моды, первый показ которой прошел в торговом центре Defitsiit, где была представлена коллекция Wear-Arts, в которой в качестве принтов были использованы произведения известных эстонских художников.
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ВИДЕО DELFI: Война, черепахи и улитки: о чем “бредят” в Русском театре
В эту пятницу в Русском театре состоится премьера трагифарса “Бред вдвоем”. Сюжет прост и одновременно очень сложен: на протяжении всего спектакля, не обращая внимания на войну за окном, главные герои спорят о том, одно ли это животное — улитка и черепаха. “За этим спором скрывается нормальная модель семейных отношений, которая встречается в каждой семье”, — объясняет символику актер Илья Нартов.
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