ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кохтла-ярвеский долгожитель, обман покупателя по-крупному, выбросивший на ходу на дорогу котят водитель

Отпраздновавшему сегодня 103-летие жителю Кохтла-Ярве есть, что вспомнить. Что будет вспоминать в старости человек, способный выкинуть на ходу котят из окна машины? Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО: Тяжелая авария на Таллиннской окружной дороге: спасатели вырезали водителя из автомобиля, заполненного бутылками с алкоголем

Avarii Tallinna ringteel Lagedil Foto: Lugeja fotod

На 6 километре Таллиннской окружной дороги, в Лагеди, в пятницу поздно вечером произошла тяжелая авария. Спасатели, с помощью специального оборудования разрезав кузов автомобиля, извлекли из него водителя, получившего серьезные телесные повреждения и передали его скорой помощи.

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Купленный в известном магазине техники ”новый” лэптоп оказался подержанным

фото иллюстративное Karli Saul

”Новый” лэптоп, приобретенный в магазине Klick, сразу же после покупки начал шалить. Выяснилось, что он подержанный.

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”Когда я в 1972 году стала преподавать эстонский, учителям не позволяли ставить двойки”

Учительница Алли Лунтер пишет в ”Учительской газете” о том, как в Эстонии чуть было не запретили учитывать на госэкзамене по эстонскому языку описки, допущенные в заданиях по чтению. Было ли в этом намерении что-то новое? Вовсе нет!

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Жителю Кохтла-Ярве Александру Михайловичу Разгуляеву сегодня исполнилось 103 года

Kohtla-Järve elanik Aleksandr Razguljaev sai 103 aastaseks Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

Сегодня утром жителя Кохтла-Ярве Александра Михайловича Разгуляева разбудил запах пирогов. Проснувшись 13 января, в утро своего 103-летия, он обнаружил на столе горячую выпечку, приготовленную к празднику его супругой Галиной Григорьевной, с которой Александр Михайлович живет уже сорок лет.

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Недовес — это нормально? Жительница Хийюмаа предложила производителю муки изъять ее из продажи

Как понять, когда нас обманывают производители продуктов?

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В Ярвамаа из автомобиля на ходу выбросили на дорогу котят. Один погиб под колесами

FOTO: Marko Mumm

Вчера в Ярвамаа, недалеко от кругового перекрестка Кирна, водитель во время езды выбросил на проезжую часть, по меньшей мере, двух котят, один из которых тут же погиб под колесами его автомобиля.

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Полицейский превысил в нерабочее время скорость и попытался уйти от ответственности при помощи удостоверения

Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны проводит расследование по факту превышения в свободное время на частной машине скорости полицейским и использования для попытки ухода от ответственности служебного удостоверения.

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Особенное время для всех нас: астролог составила гороскоп для Эстонии и ее жителей на 2018 год

Kollaaž

Наступивший год будет для нашей страны особенным, пишет в своем эксклюзивном прогнозе для читателей ”МК-Эстонии” известный астролог Ольга Потемкина. Особенный, почти трехлетний период, стартует для Эстонии вместе с началом нового года. Сатурн уже вошел в знак Козерога — зодиакальный знак нашей страны.

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12-летняя Кятлин нашлась

PPA

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны проинформировала, что пропавшая 9 января 12-летняя Кятлин нашлась.

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Ложная тревога: жители Гаваев получили от чиновников предупреждение о приближающейся ракете с призывом прятаться

Delfi lugeja

”Баллистическая ракета угрожает Гаваям. Ищите немедленно убежище. Это не учебная тревога”, — такое предупреждение, написанное большими буквами, недавно получили жители Гаваев, сообщило BBC.

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