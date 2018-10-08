08.10.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий


rus.delfi.ee
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Hooldajate Liidu asutamine
Hooldajate Liidu asutamineFoto: Priit Simson

После выхода из Isamaa Тийны Кангро правящая коалиция в Рийгикогу оказалась в меньшинстве, но смена правительства до выборов Эстонии вряд ли грозит.

Ремонтировавший на тартуском предприятии грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Матрас в мешке: полученный в магазине товар оказался не похож на заказанный

Фото: "МК-Эстония"

Права и обязанности потребителя и продавца не интересуют покупателя до той поры, пока не случится что-то из ряда вон. И если до этого опыт был только положительный, тем более, мало у кого возникнет желание что-то перепроверять или не верить продавцу. Почему важно проверять все нюансы сделки и в чем отличие покупок в магазине от покупок в интернете — узнала ”МК-Эстония”.
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ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП

Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными.
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В Эстонии лишь единицы воспитанников детских домов попадают в приемные семьи

Foto: Hendrik Osula

Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы.
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Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

Ekspress Meedia

Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
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Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

Ekspress Meedia

В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
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Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

Lugeja foto

Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
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В Тарту в результате падения в шахту лифта погиб рабочий

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

ТОП

В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек.
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На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

Leo Ehiloo (vasakul) astub koos advokaat Raini Nõuga kohtusaali, teadmata veel, et PPA-l tuleb hüvitada kohtukulud ja tasuda talle kolme kuu töötasu suurune hüvitis. Foto: Laura Oks/Õhtuleht

Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
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Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает

Raha Foto: Ilmar Saabas

По данным проведенного Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee исследования, молодые люди хотят зарабатывать более 1400 евро чистыми.
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ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”

Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая

Foto: Karin Kaljuläte

В свете выхода депутата Тийны Кангро из фракции Isamaa министр иностранных дел Свен Миксер считает, что до выборов правительство точно продержится, но Партия реформ непременно попытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.
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Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату

Kuuvarjutus 31.01.2018 Foto: Andres Putting

Предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
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В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро

Foto: Eero Vabamägi

Полиция Финляндии с начала этого года занималась расследованием серии инцидентов мошенничества, жертвами которых стали как частные лица, так и предприниматели в Финляндии, Швеции и Эстонии. Всего обманутых около 50.
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”Если система останется прежней, такое может случиться и в будущем”. Глава Medicum — о ситуации вокруг врачей-специалистов

В ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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Владельцы таллиннских ресторанов: финны исчезли. Если раньше они ехали за дешевой водкой, то теперь алкоголь слишком дорог

Soome turistid Foto: Eero Vabamägi

Рост акцизов в Эстонии привел к резкому уменьшению количества финских туристов в ресторанах Таллинна, пишет Iltalehti.
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В ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий

08.10.2018
После выхода из Isamaa Тийны Кангро правящая коалиция в Рийгикогу оказалась в меньшинстве, но смена правительства до выборов Эстонии вряд ли грозит.

Ремонтировавший на тартуском предприятии грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Российские таможенники задержали в Ивангороде петербуржца, пытавшегося ввезти из Эстонии 76 кг одежды

08.10.2018
Почти 76 килограммов одежды различных наименований изъяли сотрудники Кингисеппской таможни у жителя Петербурга, который пытался вывезти эту одежду из Эстонии. Мужчина уверял, что 40 пар штанов разных размеров везет исключительно для себя, сообщает новостной портал 47news.
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В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро

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Полиция Финляндии с начала этого года занималась расследованием серии инцидентов мошенничества, жертвами которых стали как частные лица, так и предприниматели в Финляндии, Швеции и Эстонии. Всего обманутых около 50.
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26 сентября в лесу Причудья заблудился 77-летний нарвитянин Иван Фёдорович. Поиски пропавшего до сих продолжаются, говорится в обращении к общественности со стороны родственников и добровольцев.
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ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”

08.10.2018
Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату

08.10.2018
Предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
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