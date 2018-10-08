ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий

Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы.

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Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

Ekspress Meedia

Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.

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Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

Ekspress Meedia

В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.

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Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

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Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.

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В Тарту в результате падения в шахту лифта погиб рабочий

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

ТОП Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту Сдающих недвижимость в аренду ”по-черному” могут найти и заставить платить задним числом даже через много лет! Вам это не грозит? В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек.

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На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

Leo Ehiloo (vasakul) astub koos advokaat Raini Nõuga kohtusaali, teadmata veel, et PPA-l tuleb hüvitada kohtukulud ja tasuda talle kolme kuu töötasu suurune hüvitis. Foto: Laura Oks/Õhtuleht

Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.

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Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает

По данным проведенного Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee исследования, молодые люди хотят зарабатывать более 1400 евро чистыми.

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ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”

Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.

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Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая