08.10.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий


rus.delfi.ee
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Hooldajate Liidu asutamine
Hooldajate Liidu asutamineFoto: Priit Simson

После выхода из Isamaa Тийны Кангро правящая коалиция в Рийгикогу оказалась в меньшинстве, но смена правительства до выборов Эстонии вряд ли грозит.

Ремонтировавший на тартуском предприятии грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Матрас в мешке: полученный в магазине товар оказался не похож на заказанный

Фото: "МК-Эстония"

Права и обязанности потребителя и продавца не интересуют покупателя до той поры, пока не случится что-то из ряда вон. И если до этого опыт был только положительный, тем более, мало у кого возникнет желание что-то перепроверять или не верить продавцу. Почему важно проверять все нюансы сделки и в чем отличие покупок в магазине от покупок в интернете — узнала ”МК-Эстония”.
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ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП

Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными.
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В Эстонии лишь единицы воспитанников детских домов попадают в приемные семьи

Foto: Hendrik Osula

Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы.
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Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

Ekspress Meedia

Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти.
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Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

Ekspress Meedia

В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
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Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина

Lugeja foto

Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура.
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В Тарту в результате падения в шахту лифта погиб рабочий

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

ТОП

В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек.
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На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала

Leo Ehiloo (vasakul) astub koos advokaat Raini Nõuga kohtusaali, teadmata veel, et PPA-l tuleb hüvitada kohtukulud ja tasuda talle kolme kuu töötasu suurune hüvitis. Foto: Laura Oks/Õhtuleht

Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht.
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Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает

Raha Foto: Ilmar Saabas

По данным проведенного Palgainfo Agentuur и CVKeskus.ee исследования, молодые люди хотят зарабатывать более 1400 евро чистыми.
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ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”

Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая

Foto: Karin Kaljuläte

В свете выхода депутата Тийны Кангро из фракции Isamaa министр иностранных дел Свен Миксер считает, что до выборов правительство точно продержится, но Партия реформ непременно попытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.
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Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату

Kuuvarjutus 31.01.2018 Foto: Andres Putting

Предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
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В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро

Foto: Eero Vabamägi

Полиция Финляндии с начала этого года занималась расследованием серии инцидентов мошенничества, жертвами которых стали как частные лица, так и предприниматели в Финляндии, Швеции и Эстонии. Всего обманутых около 50.
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Владельцы таллиннских ресторанов: финны исчезли. Если раньше они ехали за дешевой водкой, то теперь алкоголь слишком дорог

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Рост акцизов в Эстонии привел к резкому уменьшению количества финских туристов в ресторанах Таллинна, пишет Iltalehti.
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В ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий

08.10.2018
После выхода из Isamaa Тийны Кангро правящая коалиция в Рийгикогу оказалась в меньшинстве, но смена правительства до выборов Эстонии вряд ли грозит.

Ремонтировавший на тартуском предприятии грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Российские таможенники задержали в Ивангороде петербуржца, пытавшегося ввезти из Эстонии 76 кг одежды

08.10.2018
Почти 76 килограммов одежды различных наименований изъяли сотрудники Кингисеппской таможни у жителя Петербурга, который пытался вывезти эту одежду из Эстонии. Мужчина уверял, что 40 пар штанов разных размеров везет исключительно для себя, сообщает новостной портал 47news.
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Десятки тысяч педофилов из Британии искали своих жертв через интернет. Их основными жертвами стали дети из бедных стран. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью.
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В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро

08.10.2018
Полиция Финляндии с начала этого года занималась расследованием серии инцидентов мошенничества, жертвами которых стали как частные лица, так и предприниматели в Финляндии, Швеции и Эстонии. Всего обманутых около 50.
Подробнее

Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату

08.10.2018
Предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
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ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”

08.10.2018
Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
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