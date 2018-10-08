ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиция Ратаса осталась в меньшинстве из-за Тийны Кангро, а в Тарту в шахте лифта погиб рабочий

После выхода из Isamaa Тийны Кангро правящая коалиция в Рийгикогу оказалась в меньшинстве, но смена правительства до выборов Эстонии вряд ли грозит.
Ремонтировавший на тартуском предприятии грузовой лифт 59-летний мужчина упал в шахту и погиб на месте.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Матрас в мешке: полученный в магазине товар оказался не похож на заказанный
Права и обязанности потребителя и продавца не интересуют покупателя до той поры, пока не случится что-то из ряда вон. И если до этого опыт был только положительный, тем более, мало у кого возникнет желание что-то перепроверять или не верить продавцу. Почему важно проверять все нюансы сделки и в чем отличие покупок в магазине от покупок в интернете — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП
Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными. Loe edasi…
В Эстонии лишь единицы воспитанников детских домов попадают в приемные семьи
Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы. Loe edasi…
Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отца в разжигании ненависти. Loe edasi…
Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу. Loe edasi…
Утренняя хроника ДТП: в связи с черным льдом на дорогах произошло множество аварий и пострадала женщина
Сегодня утром часть эстонских дорог покрыл черный лед. В связи с этим произошло несколько ДТП, а также постардал один человек, сообщает Пыхьяская префектура. Loe edasi…
В Тарту в результате падения в шахту лифта погиб рабочий
В пятницу во второй половине дня в Тарту произошел несчастный случай во время работы, в результате чего погиб человек. Loe edasi…
На работе по двое суток и более. Как в арестном доме Пыхьяской префектуры решали проблему нехватки персонала
Сотрудники расположенного на Рахумяэ арестного дома Пыхьяской префектуры прекрасно знали, каково это, когда рабочий день длится не восемь, а все 24, 36 или даже 48 часов подряд, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Исследование: молодежь хочет получать более 1400 евро чистыми, но задерживаться у одного работодателя не желает
ВИДЕО DELFI: Крик души ласнамяэсцев из-за ”исчезновения” врачей из Medicum. ”Для меня это вообще катастрофа!”
Внезапно с 1 октября в ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога. Loe edasi…
Миксер: политическая борьба намечается яростная, если не кровавая
В свете выхода депутата Тийны Кангро из фракции Isamaa министр иностранных дел Свен Миксер считает, что до выборов правительство точно продержится, но Партия реформ непременно попытается обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Loe edasi…
Тепло подорожает? Отопительные фирмы хотят ввести сетевую плату
Предлагающие услугу центрального отопления предприятия хотят изменить ценообразование на рынке по аналогии с электричеством, то есть помимо платы за потребленную тепловую энергию взимать также сетевую плату, платить которую будет необходимо, даже если не включать отопление, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR. Loe edasi…
В результате мошеннической схемы преступники получили в Эстонии, Финляндии и Швеции добра на 150 000 евро
Полиция Финляндии с начала этого года занималась расследованием серии инцидентов мошенничества, жертвами которых стали как частные лица, так и предприниматели в Финляндии, Швеции и Эстонии. Всего обманутых около 50. Loe edasi…
”Если система останется прежней, такое может случиться и в будущем”. Глава Medicum — о ситуации вокруг врачей-специалистов
В ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога. Loe edasi…
Владельцы таллиннских ресторанов: финны исчезли. Если раньше они ехали за дешевой водкой, то теперь алкоголь слишком дорог