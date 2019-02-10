ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каток на дорогах и другие "прелести" оттепели

Если вчера снегопогрузчик с "лапами" "коммунист" убирал в Таллинне улицу Лийвалайа, то сегодня машина работала на Нарвском шоссе.

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Что сделает МуПо, если крыша вашего дома порастет сосульками? Для начала вас просветят

Изменчивые погодные условия стали причиной возникновения на крышах домов больших сосулек и сугробов. Кое-где и на пешеходной зоне трудно пройти из-за обилия снега. По новому закону, если кто-то получил повреждения на неубранном участке — за это отвечают владельцы всех квартир, которые также к данному участку относятся. Таллиннская МуПо, отвечающая за эту сферу, наказывает владельцев лишь в крайних случаях. Акцент делается на просветительскую работу.

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4000 евро в месяц! Чемпионка мира Келли заработала высокую зарплату

Kelly Sildaru läheb senisele neljale X-Mängude medalile Aspenis lisa püüdma. Foto: Iti-Pätrik Järve / Red Bull Content Pool

Результаты эстонских спортсменов на титульных турнирах делятся на несколько категорий. Самую высокую финансовую поддержку А+ ЭОК платит победителям Олимпийских игр и чемпионам мира. 16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в хафпайпе, в ближайшие два года будет ежемесячно получать в качестве зарплаты 4000 евро (брутто).

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Полиция ищет пропавшего в Таллинне в пятницу вечером Романа

PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшего из своего дома 33-летнего Романа, с которым в последний раз связывались в пятницу вечером.

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Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент

Tuludeklaratsioon 2016 Foto: Andres Putting

ТОП 10 предметов, которые притягивают в ваш дом бедность Комнатные растения, которые приносят в дом любовь и семейное счастье Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия

С 15 февраля можно подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) свою декларацию о доходах, и с 26 февраля государство начинает возвращать переплаченный подоходный налог. Вопрос в том, в каком порядке это происходит? Есть ли в порядке возврата какая-то логика или все происходит случайным образом?

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Опять этот Кремль, или Русские наступают!..

Фото: личный архив Вячеслава Иванова

Известный кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, кинокритик и журналист Ильмар Рааг, а вслед за ним председатель Таллиннского городского собрания и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт поочередно выступили с отповедью министру юстиции Эстонии ”отечественнику” Урмаса Рейнсалу. И это — не считая сотен анонимных комментариев на нескольких порталах.

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ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа

Kits koduõuel Foto: Lugeha foto

Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.

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Вот это везение! В Финляндии счастливчик выиграл 15,5 млн евро