10.02.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каток на дорогах и другие "прелести" оттепели

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rus.delfi.ee
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Jäised teeolud Viljandimaal
Jäised teeolud ViljandimaalFoto: Kenno Soo

Оттепель превратила многие дороги в Эстонии в настоящий каток, и в ближайшие дни нас по-прежнему ждет слякоть и мокрый снег. Об этом и не только читайте в нашей традиционной подборке новостей воскресенья, 10 февраля.

ВИДЕО: Не дорога, а зеркало! Для движения по Йыгевамаа нужны коньки

Читатель Delfi прислал снятое на видеорегистратор видео, на котором видны пугающие дорожные условия на второстепенных дорогах в Йыгевамаа.
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ФОТО: В Вильяндимаа оттепель превратила дороги в каток

Jäised teeolud Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Оттепель сделала многие второстепенные дороги Вильяндимаа гладкими, как зеркало, и какой-нибудь более резкий маневр может означать, что поездка закончится в кювете.
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ФОТО: В ближайшие дни — слякоть и мокрый снег, потом погода начнет меняться

Porised tänavad Foto: Ilmar Saabas

Читайте прогноз погоды на первую половину предстоящей недели от pogoda.ee.
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ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как "коммунист" убирал снег с таллиннских улиц

Если вчера снегопогрузчик с "лапами" "коммунист" убирал в Таллинне улицу Лийвалайа, то сегодня машина работала на Нарвском шоссе.
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Что сделает МуПо, если крыша вашего дома порастет сосульками? Для начала вас просветят

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Изменчивые погодные условия стали причиной возникновения на крышах домов больших сосулек и сугробов. Кое-где и на пешеходной зоне трудно пройти из-за обилия снега. По новому закону, если кто-то получил повреждения на неубранном участке — за это отвечают владельцы всех квартир, которые также к данному участку относятся. Таллиннская МуПо, отвечающая за эту сферу, наказывает владельцев лишь в крайних случаях. Акцент делается на просветительскую работу.
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4000 евро в месяц! Чемпионка мира Келли заработала высокую зарплату

Kelly Sildaru läheb senisele neljale X-Mängude medalile Aspenis lisa püüdma. Foto: Iti-Pätrik Järve / Red Bull Content Pool

Результаты эстонских спортсменов на титульных турнирах делятся на несколько категорий. Самую высокую финансовую поддержку А+ ЭОК платит победителям Олимпийских игр и чемпионам мира. 16-летняя фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в хафпайпе, в ближайшие два года будет ежемесячно получать в качестве зарплаты 4000 евро (брутто).
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Полиция ищет пропавшего в Таллинне в пятницу вечером Романа

PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения ушедшего из своего дома 33-летнего Романа, с которым в последний раз связывались в пятницу вечером.
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Если подать декларацию в первые часы, налог вернут быстрее? Объясняет департамент

Tuludeklaratsioon 2016 Foto: Andres Putting

ТОП

С 15 февраля можно подавать в Налогово-таможенный департамент (MTA) свою декларацию о доходах, и с 26 февраля государство начинает возвращать переплаченный подоходный налог. Вопрос в том, в каком порядке это происходит? Есть ли в порядке возврата какая-то логика или все происходит случайным образом?
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Опять этот Кремль, или Русские наступают!..

Фото: личный архив Вячеслава Иванова

Известный кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, кинокритик и журналист Ильмар Рааг, а вслед за ним председатель Таллиннского городского собрания и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт поочередно выступили с отповедью министру юстиции Эстонии ”отечественнику” Урмаса Рейнсалу. И это — не считая сотен анонимных комментариев на нескольких порталах.
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ФОТО: Косуля удобно устроилась во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа

Kits koduõuel Foto: Lugeha foto

Читатель Delfi поделился с редакцией фотографиями косули, которая нашла себе безопасное убежище во дворе хутора в Ляэне-Вирумаа, где она лакомится свежими ветками сирени и хозяйскими банными вениками, а также знакомится с местным котофеем.
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Вот это везение! В Финляндии счастливчик выиграл 15,5 млн евро

6KN31AUG06B13.jpg FOTO: KRISTO NURMIS

Выигрышный купон был куплен в одном из супермаркетов города Лохья, сообщает Yle.
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Страхование каско может избавить водителя от больших трат в случае ДТП. Но так ли оно выгодно и всем ли нужно?

Foto: Rauno Volmar

По данным страховой компании PZU, в прошлом году каждому третьему водителю понадобилось страховое возмещение по полису каско. Также выросло число дорожно-транспортных происшествий и объемы выплаченного страхового возмещения. Но так ли необходима эта страховка на самом деле? Может быть, если вы аккуратный водитель и не совершаете аварии регулярно, дешевле выйдет сэкономить на каско, а в случае ДТП оплатить ремонт самому? Разбиралась "МК-Эстония".
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По магазинам и ресторанам Эстонии гастролирует мошенница, которую пока поймать не удалось

Фото: "МК-Эстония"

Нечистые на руку люди периодически фигурируют в новостях, все новые и новые преступники пытаются нажиться на том, что выманивают деньги у других. Сейчас по различным заведениям в разных городах страны ходит женщина, которой удается обманывать даже самых опытных работников сферы обслуживания. Как ей это удается и как не стать жертвой подобных аферистов, разбиралась ”МК-Эстония”.
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ВИДЕО | Вопрос Юри Ратасу: почему Эстер Туйксоо, Лаури Лаази и Прийт Тообал до сих пор состоят в Центристской партии?

Eesti Päevaleht в преддверии выборов просмотрела все партии, чтобы найти в них признанных виновными в суде преступников. В свете этого мы захотели узнать у председателя Юри Ратаса, почему в число членов Центристской партии по-прежнему входят имеющие действующее наказание Эстер Туйксоо, Лаури Лаази и Прийт Тообал.
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