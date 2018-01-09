ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: КаПо задержала двух руководительниц Йыхви, да и цены на бензин после повышения акцизов удручают

Акциз на бензин вырос с 1 января, а сегодня эстоноземельцы увидели, как это повышение отразилось на ценах на заправках. Но, конечно, большим сюпризом стало задержание двух высокопоставленных городских руководительниц в Йыхви. Все-таки не часто в центре коррупционного скандала оказываются сразу две женщины. Читайте эти и другие новости в нашей традиционной подборке важнейших материалов дня.
2500 евро компенсации "за культурное отчуждение": в Австралии работники кафе довели коллегу эстонской речью
Работнику кафе не понравилось, что начальница-эстонка и другие работники говорят между собой по-эстонски, пишет Eesti Ekspress.
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КаПо задержала двух высокопоставленных чиновников Йыхви по подозрению в коррупции
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Сегодня сотрудники полиции безопасности задержали председателя Йыхвиского волостного собрания и руководителя социальной службы Йыхвиской волостной управы.
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Неужто в Эстонию пришла сравнительно приличная зима? Но надолго ли?
В ближайшие четыре дня эстонскую погоду можно с большой долей уверенности назвать зимней. Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Марина Кальюранд ушла из Министерства иностранных дел
Экс-глава МИД и некогда кандидат в президенты Марина Кальюранд в конце прошлого года прекратила трудовые отношения с МИД.
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Пенсионерка лишилась пособия, потому что у нее в квартире были прописаны посторонние люди
”Я купила два года назад квартиру, — рассказывает пенсионерка Валентина Михайловна Болдина. — Но недавно выяснилось, что я купила ее с людьми. Там прописаны еще два человека, о которых я ни сном, ни духом. Мне об этом никто при заключении сделки не сказал — ни нотариус, ни маклер. И теперь я из-за этих ”мертвых душ” лишилась пособия для одиноких пенсионеров!” Однако в подобных случаях есть выход: пособие могут дать в качестве исключения. Кому и в каких случаях, выясняла ”МК-Эстония”.
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Зачем Европе собственное НАТО? Шесть вопросов о военных планах Евросоюза
В конце прошлого года в Брюсселе был подписан договор, который должен стать основой для военной интеграции стран ЕС и, возможно, даже единой европейской армии. Латвийский Delfi рассказывает, почему Евросоюз решил конкурировать с НАТО и что это будет означать для стран Балтии.
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ФОТО: Суд над группировкой, предположительно переправлявшей наркотики из Испании в Эстонию, а затем — в Россию
Сегодня в Харьюском уездном суде начался процесс над группой лиц во главе с Евгением Медуницей, обвиняемых в переправке наркотиков из Испании в Эстонию, а затем — в Россию.
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ФОТО: Последствия повышения акцизов: цены на заправках превысили 1,3 евро
1 января вырос акциз на бензин, а сегодня это нашло отражение и в ценниках автозаправок, где стоимость литра бензина превысила 1,3 евро.
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ФОТО: Отсидевший за двойное убийство мужчина наказан за незаконное обращение с оружием
На сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда обвиняемые в незаконном обращении с огнестрельным оружием Райви Сакс, Ингвар Парик и Даниель Сельмет пошли на сделку с прокуратурой.
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ВИДЕО И ФОТО: Смотрите, как на Маарьямяги идет строительство мемориала жертвам коммунизма
Рядом с мемориалом Маарьямяэ, возведенным в советское время в память о погибших в 1918 году за советскую власть, началась перестройка мемориального парка в память о жертвах коммунизма. В ходе работ будет вырублено 500 крупных деревьев. Рядом с мемориалом обнаружены останки примерно сотни немецких солдат, которые необходимо будет перезахоронить.
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