ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд улетела в отпуск, наряды гостей президентского приема

Смотрите, в каких нарядах в этом году пришли гости на президентский прием. Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию. Три человека получили ранения в Гейдельберге на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эти наряды c президентского приема обсуждают все
Вечером 24 февраля в театре "Эстония" прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. На примем было приглашено более 500 известных эстонских личностей вместе со своими спутниками или спутницами.
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Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.
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В Гейдельберге автомобиль врезался в толпу и ранил троих
Три человека получили ранения в Гейдельберге на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.
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ФОТО DELFI: Рыйвас ушел с президентского приема и организовал вечеринку у себя дома
24 февраля в Таллинне в театре “Эстония” прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. Депутат Рийгикогу Таави Рыйвас надолго на приеме не задержался — он отправился домой, где вместе с супругой Луизой Вярк устроили свою вечеринку по поводу празднования Дня независимости.
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ФОТО и ВИДЕО: Авария на Тартуском шоссе, в больницу доставили четырех пассажиров BMW
Сегодня в обеденное время на Тартуском шоссе, около деревни Пеэтри произошла авария — столкнулись две машины.
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ВИДЕО DELFI: Совет Кальюлайд молодежи, которая не работает: найдите то, что вы хотите делать
24 февраля в Таллинне в театре "Эстония" прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики.
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Сийм Каллас: в настоящий момент президент нам не нужен
Эстонский политик Сийм Каллас (68) потихоньку восстанавливается после перенесенной операции на сердце. Недавно он был прооперирован из-за угрозы инфаркта. Накануне Дня независимости, Каллас дал интервью Eesti Päevaleht. В частности, политик заявил, что институт президентства в Эстонии нужно упразднить.
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ФОТО и ВИДЕО: Устюгов завоевал золото чемпионата мира в скиатлоне
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал золотую на чемпионате мира в финском Лахти в гонке на 30 км со сменой лыж.
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ФОТО: Эстонские спортсмены и их любимые на президентском приеме
На президентском балле, состоявшемся накануне в театре "Эстония", побывали несколько известных эстонских спортсменов.
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Литва и Эстония рассматривают возможность создания трибунала по преступлениям коммунизма
Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма, сообщаетru.delfi.lt со ссылкой на BNS.
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