ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд улетела в отпуск, наряды гостей президентского приема

Смотрите, в каких нарядах в этом году пришли гости на президентский прием. Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию. Три человека получили ранения в Гейдельберге на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эти наряды c президентского приема обсуждают все

Foto: Karin Kaljuläte

Вечером 24 февраля в театре "Эстония" прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. На примем было приглашено более 500 известных эстонских личностей вместе со своими спутниками или спутницами.

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Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию

Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene Maksimovski Foto: Tiit Blaat

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.

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В Гейдельберге автомобиль врезался в толпу и ранил троих

Saksa politsei Foto: BERND THISSEN, AFP

Три человека получили ранения в Гейдельберге на юго-западе Германии после того, как автомобиль врезался в толпу на центральной площади города.

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ФОТО DELFI: Рыйвас ушел с президентского приема и организовал вечеринку у себя дома

Taavi Rõivas pidas oma kodus EV99 eel ja järelpidu Foto: Karli Saul

24 февраля в Таллинне в театре “Эстония” прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики. Депутат Рийгикогу Таави Рыйвас надолго на приеме не задержался — он отправился домой, где вместе с супругой Луизой Вярк устроили свою вечеринку по поводу празднования Дня независимости.

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ФОТО и ВИДЕО: Авария на Тартуском шоссе, в больницу доставили четырех пассажиров BMW

Сегодня в обеденное время на Тартуском шоссе, около деревни Пеэтри произошла авария — столкнулись две машины.

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ВИДЕО DELFI: Совет Кальюлайд молодежи, которая не работает: найдите то, что вы хотите делать

24 февраля в Таллинне в театре "Эстония" прошел первый президентский прием новой главы государства Керсти Кальюлайд по случаю 99 годовщины республики.

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Сийм Каллас: в настоящий момент президент нам не нужен

Siim Kallas Foto: Tiit Blaat

Эстонский политик Сийм Каллас (68) потихоньку восстанавливается после перенесенной операции на сердце. Недавно он был прооперирован из-за угрозы инфаркта. Накануне Дня независимости, Каллас дал интервью Eesti Päevaleht. В частности, политик заявил, что институт президентства в Эстонии нужно упразднить.

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ФОТО и ВИДЕО: Устюгов завоевал золото чемпионата мира в скиатлоне

Lahti MM meeste suusavahetusega sõit Foto: Rauno Volmar

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал золотую на чемпионате мира в финском Лахти в гонке на 30 км со сменой лыж.

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ФОТО: Эстонские спортсмены и их любимые на президентском приеме

EV99 Kätlemine Foto: Arno Mikkor

На президентском балле, состоявшемся накануне в театре "Эстония", побывали несколько известных эстонских спортсменов.

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Литва и Эстония рассматривают возможность создания трибунала по преступлениям коммунизма

kommunism Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма, сообщаетru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

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