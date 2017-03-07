ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд помиловала бывшего военного, что известно о "Группах смерти" в Эстонии

Кальюлайд помиловала бывшего военного, чье прошение ранее не удовлетворил Ильвес. В соцсетях существуют группы, в которых детей якобы призывают покончить жизнь самоубийством. Появилась информация, что одна такая группа будто бы добралась и до Эстонии. Четвероклассник Дмитрий из Кохтла-Ярве рассказал Delfi, как спас провалившегося под лед друга.

"Группы смерти" в соцсетях. Российская волна, паника в СМИ и комментарий эстонской полиции

Udune Tallinn Foto: Hendrik Osula

СМИ и пользователи социальных сетей забили тревогу — в социальных сетях существуют группы, в которых детей якобы призывают покончить жизнь самоубийством. Появилась информация, что одна такая группа будто бы добралась и до Эстонии. Но действительно ли все настолько серьезно?

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Парламент отказал России в проведении в стенах Рийгикогу фотовыставки о событиях в Сирии

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Государственная дума РФ обратилась к коллегам из Эстонии с предложением провести в стенах Рийгикогу фотовыставку, посвященную событиям двух последних лет в Сирии; парламент Эстонии ответил на это предложение отказом.

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Кальюлайд помиловала бывшего военного, чье прошение ранее не удовлетворил Ильвес

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

Президент Керсти Кальюлайд помиловала бывшего участника военных миссий Александра Ильвеса, который ранее с такой же просьбой обращался к Тоомасу Хендрику Ильвес.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту в аварию попала пожарная машина, пострадали трое спасателей

Päästeauto sattus avariisse Foto: Delfi lugeja

На шоссе Таллинн-Тарту, в Кюкита в аварию попала пожарная машина. В результате ДТП пострадали трое спасателей.

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Недовольные жители пригрозили правительству Латвии заблокировать трассу из Риги в Литву

фото иллюстративное Foto: Priit Simson

Протестуя против критического состояния дорог в Баускском крае, жители Брунавской волости заявили о готовности блокировать движение транспорта на шоссе Рига-Бауска-граница Литвы. Об этом агентству LETA рассказала глава волостного совета Байба Марченкова.

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ФОТО: Обвиняемый в убийстве невинного отца семейства предстал перед судом

Tiit Blaat

Во вторник в Вильянди начался судебный процесс над 39-летним Реэне Петерсоном, которого обвиняют в убийстве случайного прохожего и покушение на убийство других людей.

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ФОТО и ВИДЕО: ”Сквозь волны и ветер” — эстонская делегация во главе с Кальюлайд прибыла в Финляндию

В во вторник утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с двухдневным визитом в Финляндию, в ходе которого она, помимо прочего, выступит на финско-эстонском экономическом форуме, посетит Дом Эстонии в Хельсинки, школу Латокартано, которая предлагает для детей из Эстонии обучение на эстонском языке, Тампереский технический университет.

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Годами ожидающий социального жилья бездомный обратился в суд с жалобой на Таллинн

Mati Elmest elab selles keldris. Kastides on tal toit ja riided. Elamispinna taotlejana on ta kirjas juba 2007. aastast. Foto: Andres Putting

71-летний Мати Эльмест живет в лесу, у него серьезные проблемы со здоровьем и он получает народную пенсию в размере 168 евро. Продовольственную помощь ему предоставляет церковь, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: В Ласнамяэ загорелись легковой автомобиль и микроавтобус

Autopõleng Virbi tänaval Foto: Veiko Vares

В ночь на вторник в 1:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на парковке возле дома на улице Вирби в столичном районе Ласнамяэ горит легковой автомобиль.

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Государство обяжет фирмы избавиться от "танкистов", а непослушным "перекроет кислород"

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В конце года в бизнес-среде Эстонии произойдут серьезные изменения, в результате которых предприятиям будет запрещено указывать в коммерческом регистре недействительных получателей прибыли.

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