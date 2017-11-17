ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Каллас против Ратаса и проблемы SEB

Юри Ратас и Кая Каллас схлестнулись в споре. Каллас посоветовала премьер-министру объяснить народу налоговый хаос. Банковские карточки и другие услуги SEB не работали целый час. А тем временем в новом бассейне "Сыле" потемнела вода.

Danske Bank угрожает огромный штраф за отмывание денег в Эстонии

Danske pank Foto: Karli Saul

Датское издание Berlingske пишет, что банку Danske Bank угрожает огромный штраф в связи с отмыванием денег через эстонское отделение.

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Клиенты Maxima оказались выдворенными из магазина: фирма просит прощения

Foto: Marko Jakobi

С редакцией связался читатель, который рассказал о том, как в 9 утра в субботу его, как и других клиентов, выпроводили из магазина Maxima в Пайде.

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Госдепартамент предупредил о повышенной террористической угрозе в Европе в новогодние праздники

Made Uus ja kasukad Foto: Anni Õnneleid

Государственный департамент США предупредил американских граждан о повышенной угрозе совершения террористических атак в странах Европы в период новогодних праздников. Соответствующее предостережение опубликовано 16 ноября на сайте Госдепа.

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ГРАФИК: Резкий рост алкогольного акциза может ”нокаутировать” бюджет 2018 года

Õlle hind on märkimisväärselt kerkinud. Foto: Raido Vint

Сомнения министра финансов Тыниса Тынитсе в рациональности поднятия алкогольного акциза могут указывать как на желание IRL утвердиться, так и на опасения не получить запланированных поступлений, пишет Eesti Päevaleht.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Поступление алкогольных акцизов не совпадает с прогнозами

Alkoholiaktsiisi muutus Foto: Heleri Kuris

Пляска вокруг акцизов на алкоголь

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Ратас и Каллас схлестнулись в споре. ”Мне не стыдно за то, что мы повышаем доходы большинства жителей Эстонии”

Kollaaž

На днях член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас в своем блоге подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом, которому, по ее мнению, должно быть стыдно за происходящее.

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Баталии продолжаются: Каллас посоветовала Ратасу объяснить народу налоговый хаос

Kollaaž

На днях член Европарламента и Партии реформ Кая Каллас в своем блоге подвергла жесткой критике налоговую политику нынешнего правительства во главе с Юри Ратасом, которому, по ее мнению, должно быть стыдно за происходящее, на что тот ответил, что ему совершенно не не стыдно за то, что правительство повышает доходы большинства жителей Эстонии.

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Заочно осужденный в Эстонии экс-глава Раплаского молочного комбината стал губернатором в Афганистане

Foto: ANDER ILP

Заочно осужденный в Эстонии Мохаммед Ягуб Хайдари 31 августа этого года стал губернатором провинции Кабул в Афганистане.

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Кормившие молодых лебедей на озере Паэ погубили их

Pae järves jäi mees kadunuks Foto: Tiit Haljand

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова выступила с обращением к таллинцам с призывом не кормить диких водоплавающих птиц.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Какие компенсации получат покидающие должность вице-мэры Таллинна

Tallinna linnapeade hüvitised Foto: Ekspress Meedia

На вчерашнем заседании Таллиннского горсобрания были утверждены компенсации бывшему и нынешнему городскому руководству.

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Проблемы SEB устранены: банковские услуги не работали целый час

Foto: Madis Veltman

В пятницу в 17:07 произошел сбой в использовании банковских карточек SEB. Клиенты SEB не могут расплатиться картами и даже снять деньги в банкомате.

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Тренер по карате из Выру осужден за сексуальные преступления

Sporditreener Marek Rästas 2013. aastal lastelaagris Foto: spordiklubi Budokai

Государственный суд вынес приговор тренеру по карате выруского клуба "Будокай" Мареку Рястасу. За преступление сексуального характера 50-летний наставник юных спортсменов наказан условно на 1 год и 10 месяцев с двухлетним испытательным сроком. Ему также запрещено работать два года тренером и учителем физкультуры.

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Когда отгремели фанфары. В новом бассейне "Сыле" потемнела вода

Sõle spordikeskuse avamine Foto: Taavi Sepp

В середине октября в Пыхьяской части Таллинна был торжественно открыт спорткомплекс "Сыле" с 25-метровым бассейном.

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