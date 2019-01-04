ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Какие цены и нововведения ждут нас в этом году в продуктовых магазинах?

Хейти Хяэль, Вяйно Калдоя, Энн Вескимяги, Марье Йозинг и другие известные деятели экономики видят надвигающиеся на солнечное небо эстонской экономики кучевые облака, пишет Eesti Ekspress.

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”В забор моего дома на скорости въехала машина”. Читательница — о ДТП, порче имущества и тщетных попытках получения компенсации

фото иллюстративное Foto: Merike Laht

В редакцию rusDelfi написала письмо читательница Анна. Женщина поведала, как в забор ее частного дома врезался автомобиль и как она пытается получить возмещение за случившееся. Страховая фирма описала свое видение ситуации.

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Грязин в Брюсселе пожаловался на Ансипа. А также ходят слухи, что он сблизился с центристами

Igor Gräzin Foto: Madis Veltman

Вчера Игорь Грязин вышел из Партии реформ. В ноябре же он в Европарламенте написал жалобу на Андруса Ансипа.

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"Долой самодержавие!" — 2.0, или Сохранит ли Путин власть в 2019 году?

Vene presidendi valimised Narvas. Foto: Jaanus Lensment

Как известно, в минувшем году Владимир Путин переизбран президентом России на новый 6-летний срок и планирует занимать кремлевское кресло как минимум до 2024 года.

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В погоне за прибылью молодые люди из Таллинна усердно отмывают "грязные" иностранные деньги

Harju maakohus mõistis samasuguses skeemis osalemise eest läinud nädalal süüdi veel kaks noort tallinlast, Slava Schneideri ja Juri Nedostojevi. Foto: Rauno Volmar

Молодые люди из Эстонии активно принимают участие в кибермошенничествах и схемах по отмыванию денег, пишет Eesti Päevaleht.

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Алина найдена!

PPA

Йыхвиское отделение полиции просимло помощи в поисках 14-летней Алины, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 3 января и до сих пор не вернулась.

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ФОТО| В бюро обслуживания PPA яблоку негде упасть. Департамент: это обычная для начала года нагрузка

PPA Tammsaare teenindus Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлены огромные очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне.

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ВАЖНЫЕ ДАТЫ: Когда стартует подача налоговых деклараций и когда начнутся возвраты

Tuludeklaratsioon 2016 Foto: Andres Putting

В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.

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Кто и почему запустил ракету, уничтожившую садоводческое хозяйство в Саку?

Sven Arbet

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, полиция продолжает сбор информации, но уже сейчас известно, что ракета была запущена с расстояния в несколько сотен метров.

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