04.01.2019, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Какие цены и нововведения ждут нас в этом году в продуктовых магазинах?


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Uuendatud kaupluse Grossi Toidukaubad avamine Jüris, 19. oktoober 2018
Uuendatud kaupluse Grossi Toidukaubad avamine Jüris, 19. oktoober 2018Mobiilifoto: Mari Kartau, Maaleht

Что нас ожидает в Новом голу? Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

На нарвском участке границы все спокойно, но кризисное время приближается

rus.delfi.ee

Замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти говорит, что в данный момент таможенники берут на себя функцию пограничников, чтобы ускорить перемещение пересекающих границу людей, и очередей на границе нет.
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БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ: Какие цены и нововведения ждут нас в этом году в продуктовых магазинах?

Hendrik Osula

Заглядывая вперед, можно сказать, что кампании в магазинах продолжатся и резкого повышения цен не будет. Самое большое изменение произойдет в середине года, когда магазины должны будут отделить алкоголь и табачные изделия от других товаров, пишет Maaleht.
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Нехватка рабочей силы, высокие зарплаты и цены, отсутствие сбережений: в экономике Эстонии запахло кризисом — когда грянет гром?

Porto Franco

Хейти Хяэль, Вяйно Калдоя, Энн Вескимяги, Марье Йозинг и другие известные деятели экономики видят надвигающиеся на солнечное небо эстонской экономики кучевые облака, пишет Eesti Ekspress.
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”В забор моего дома на скорости въехала машина”. Читательница — о ДТП, порче имущества и тщетных попытках получения компенсации

фото иллюстративное Foto: Merike Laht

В редакцию rusDelfi написала письмо читательница Анна. Женщина поведала, как в забор ее частного дома врезался автомобиль и как она пытается получить возмещение за случившееся. Страховая фирма описала свое видение ситуации.
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Грязин в Брюсселе пожаловался на Ансипа. А также ходят слухи, что он сблизился с центристами

Igor Gräzin Foto: Madis Veltman

Вчера Игорь Грязин вышел из Партии реформ. В ноябре же он в Европарламенте написал жалобу на Андруса Ансипа.
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"Долой самодержавие!" — 2.0, или Сохранит ли Путин власть в 2019 году?

Vene presidendi valimised Narvas. Foto: Jaanus Lensment

Как известно, в минувшем году Владимир Путин переизбран президентом России на новый 6-летний срок и планирует занимать кремлевское кресло как минимум до 2024 года.
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