ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Какие цены и нововведения ждут нас в этом году в продуктовых магазинах?
Что нас ожидает в Новом голу? Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Что нас ожидает в Новом голу? Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Замглавы таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Антс Кутти говорит, что в данный момент таможенники берут на себя функцию пограничников, чтобы ускорить перемещение пересекающих границу людей, и очередей на границе нет.
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Заглядывая вперед, можно сказать, что кампании в магазинах продолжатся и резкого повышения цен не будет. Самое большое изменение произойдет в середине года, когда магазины должны будут отделить алкоголь и табачные изделия от других товаров, пишет Maaleht.
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Хейти Хяэль, Вяйно Калдоя, Энн Вескимяги, Марье Йозинг и другие известные деятели экономики видят надвигающиеся на солнечное небо эстонской экономики кучевые облака, пишет Eesti Ekspress.
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В редакцию rusDelfi написала письмо читательница Анна. Женщина поведала, как в забор ее частного дома врезался автомобиль и как она пытается получить возмещение за случившееся. Страховая фирма описала свое видение ситуации.
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Вчера Игорь Грязин вышел из Партии реформ. В ноябре же он в Европарламенте написал жалобу на Андруса Ансипа.
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Как известно, в минувшем году Владимир Путин переизбран президентом России на новый 6-летний срок и планирует занимать кремлевское кресло как минимум до 2024 года.
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Молодые люди из Эстонии активно принимают участие в кибермошенничествах и схемах по отмыванию денег, пишет Eesti Päevaleht.
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Йыхвиское отделение полиции просимло помощи в поисках 14-летней Алины, которая ушла из дома в Кохтла-Ярве 3 января и до сих пор не вернулась.
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Читатель Delfi прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлены огромные очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) на Таммсааре теэ в Таллинне.
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В этом году подача налоговых деклараций начнется 15 февраля.
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По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, полиция продолжает сбор информации, но уже сейчас известно, что ракета была запущена с расстояния в несколько сотен метров.
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