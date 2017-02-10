ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Как русскоязычному стать успешным и почему больничный не дают по телефону

Сегодня, 10 февраля, мы опубликовали мнения о том, что поможет местным русским устроиться в жизни, и интервью с правнучкой Хрущева. А также ответили на вопросы читателей, почему для получения больничного нужно два часа сидеть в очереди и могут ли не продать телефон в рассрочку из-за серого паспорта. Об этом, а также о самых важных событиях дня читайте в нашей подборке новостей.
Что поможет местным русским устроиться в жизни? Четыре мнения
В среду Фонд интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA) обнародовал результаты любопытного исследования. Выяснилось, что в Эстонии у неэстонцев больше проблем с работой, чем у эстонцев. Но как эти проблемы решить?
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Руководители госпредприятия подтасовывали факты, а министрам все равно?
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Заказанный советом Eesti Energia у адвокатского бюро Varul аудит показал, что прежнее руководство концерна в целях получения инвестиций намеренно на десятки миллионов евро занизило стоимость строительства завода про производству сланцевого масла Enefit280, а также злонамеренно презентовало совету проект как более окупаемый, чем он был на самом деле.
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ВИДЕО: Кальюлайд в Латвии: мы не балтийцы — мы литовцы, латыши и эстонцы
Латвия, Литва и Эстония — это нации, которые после восстановления независимости успешно реформировались и прошли через "огромный процесс трансформации", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в передаче "900 секунд" телеканала LNT.
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Эксклюзив: правнучка Хрущева — о Путине как о новом Брежневе, декретах Трампа и слабости России
Правнучка Никиты Хрущева профессор кафедры международных отношений Нина Хрущева дала журналистам изданий Eesti Päevaleht, The Economist и de Volksrant интервью, в котором рассказала о своем видении происходящих на мировой арене событий.
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ФОТО: Сулев Лоо уходит с должности гендиректора Eesti Raudtee. Почему?
В пятницу состоялось собрание правления и совета Eesti Raudtee, где, помимо прочего, обсуждали, останется ли Сулев Лоо в должности гендиректора. Было решено, что он покинет ее через три месяца, пишет Ärileht.
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Правительство поддержало план реконструкции Горхолла
Правительство поддержало предложение министра предпринимательства Урве Пало о реконструкции Горхолла в сотрудничестве с городом Таллинном и придании зданию функций международного культурного и конференц-центра.
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Проверьте, есть ли в вашем трудовом договоре ошибка, которой работодатель нарушает закон
По словам руководителя отдела консультаций Трудовой инспекции Анни Райгна, согласно закону о трудовом договоре, в трудовом договоре должны содержаться как минимум перечисленные ниже данные о зарплате: размер зарплаты, о котором договорились стороны, в том и числе и оплата по результатам сделок и экономических показателей; метод расчета зарплаты; порядок и сроки выплаты зарплаты.
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ГРАФИК: С начала сезона грипп унес жизни 25 человек
На прошлой неделе в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей ко врачу обратились 6595 человек. От гриппа умерло 2 пациента. Всего в этом сезоне вирус унес жизни 25 человек.
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Государство намерено добавить в программу вакцинации вакцину от папилломавируса
Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления о программе вакцинации, согласно которому девочек будут прививать от папилломавируса и использовать для этого комбинированную вакцину, защищающую от шести возбудителей болезни.
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Читатель возмущен: неужели для получения больничного нужно два часа сидеть в очереди?
В редакцию Delfi обратился читатель, который задается вопросом — действительно ли для открытия больничного листа нужно посетить врача в тот же день даже с высокой температурой. Больничная касса разъяснила нам, на что имеют право пациент и врач.
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Читатель Delfi: мне не продали телефон в рассрочку из-за серого паспорта
В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что не смог купить телефон в рассрочку якобы потому, что у него серый паспорт. Представитель Telia говорит, что это недоразумение и никаких ограничений для серопаспортников у них нет.
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Девушка, убившая своего парня, будучи несовершеннолетней, приговорена к шести годам тюрьмы
3 февраля Тартуский уездный суд признал 18-летнюю Пиллерийн Линнамяэ виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.
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Прокуратура предъявила обвинение водителю BMW, cовершившему смертельную аварию в Ида-Вирумаа
Вируская окружная прокуратура предъявила обвинение 28-летнему мужчине в нарушении ПДД, повлекшее смерть двух и более человек.
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ФОТО: Полицейские выявили с десяток ехавших по полосе общественного транспорта водителей
В четверг вечером полиция провела рейд по проверке соблюдения правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта. Ни одного нарушения стражи правопорядка не выявили.
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