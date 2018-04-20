20.04.2018, 21:16

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Как Крым живет после референдума и откровения шпиона Петрова

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Как Крым живет после референдума и откровения шпиона Петрова
Foto: Rauno Volmar

Крымчанка рассказала Delfi, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира. Шпион Михаил Петров рассказал, почему стал перебежчиком. В Йыхви мужчина выпал из окна многоквартирного дома и скончался. На Эстонию надвигается шторм.

Оказавшийся в немилости у КаПо эксперт по международным отношениям: раскол Украины был неизбежен

Krimm Foto: Rauno Volmar

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Шпион Михаил Петров: ФСБ превратилось в собаку, которая охраняет сумки олигархов, поэтому я и стал перебежчиком

Mihhail Petrov Foto: KAPO

В ежегоднике КАПО за 2017-й год отмечается, что спецслужбы России заметно активизировали свою разведдеятельность в отношении Эстонии, а также расположенных здесь воинских подразделений союзников. Среди упомянутых Полицией безопасности раскрытых случаев шпионажа выделяется история уроженца Пскова Михаила Петрова, известного также под прозвищем ”физрук”. DELFI уже рассказывал о нем, а сейчас мы представляем вам эксклюзивное интервью, которое Михаил дал корреспондентам газеты Eesti Päevaleht по телефону из Тартуской тюрьмы.
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Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
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ФОТО: Проститься с митрополитом Корнилием можно до воскресенья в соборе Александра Невского

Hüvastijätmine metropoliit Korneliusega Foto: Ilmar Saabas

19 апреля на 94-м году скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Его отпевание будет совершено в воскресенье, 22 апреля. В 9:30 начнется чтение Часов, в 10:00 — Божественная литургия, после которой состоится отпевание. Ориентировочно в 14:00 — похороны на Александро-Невском кладбище.
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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Крымчанка рассказала, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира

Как живет Крым после референдума, насколько полуостров и его жители изолированы от мира. Чей Крым и хотелось бы обратно в состав Украины, специально для Delfi рассказала крымчанка Галина.
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ФОТО: В Йыхви мужчина выпал из окна многоквартирного дома и скончался

Jõhvis kukkus mees aknast alla ja hukkus Foto: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня на Нарвском шоссе, 29 в Йыхви из окна многоквартирного дома выпал мужчина и погиб.
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Метеослужба: на Эстонию надвигается шторм

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Государственная метеослужба объявила на завтра штормовое предупреждение, согласно которому утром порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, а днем на северо-восточном побережье увеличатся до 23 м/с.
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В социальных сетях распространяется пост благодарности от матери девочки, которую вчера вечером в Кейла спас 11-летний мальчик.
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В возрасте 28 лет умер известный диджей Avicii

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Представитель шведского диджея и продюсера Avicii (Авичи) заявил о смерти музыканта, передает TMZ.
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Крымчанка рассказала Delfi, как живет полуостров после референдума и есть ли изоляция от мира. Шпион Михаил Петров рассказал, почему стал перебежчиком. В Йыхви мужчина выпал из окна многоквартирного дома и скончался. На Эстонию надвигается шторм.
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