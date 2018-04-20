ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Как Крым живет после референдума и откровения шпиона Петрова

Шпион Михаил Петров: ФСБ превратилось в собаку, которая охраняет сумки олигархов, поэтому я и стал перебежчиком

Mihhail Petrov Foto: KAPO

В ежегоднике КАПО за 2017-й год отмечается, что спецслужбы России заметно активизировали свою разведдеятельность в отношении Эстонии, а также расположенных здесь воинских подразделений союзников. Среди упомянутых Полицией безопасности раскрытых случаев шпионажа выделяется история уроженца Пскова Михаила Петрова, известного также под прозвищем ”физрук”. DELFI уже рассказывал о нем, а сейчас мы представляем вам эксклюзивное интервью, которое Михаил дал корреспондентам газеты Eesti Päevaleht по телефону из Тартуской тюрьмы.

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В таллиннском общественном транспорте женщине защемило руку дверью, она упала и автобус проехал по ее ноге

Foto: Madis Veltman

19 апреля, примерно в 18:30 в Таллинне произошла авария. В результате которой автобус проехал по ноге 76-летней женщины.

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ФОТО DELFI: На новой автозаправке в Таллинне можно было бесплатно заправиться топливом

Foto: Taavi Sepp

Сегодня Eesti Gaas открыл новую газовую автозаправку по адресу Техника, 150 в центре Таллинна.

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DELFI В СЕТУМАА: Учимся готовить традиционный сыйр и пить сетуский самогон ханзя

Setomaa sõir ja alkohol Foto: Aleksandra Matvejeva

Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".

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ФОТО: Проститься с митрополитом Корнилием можно до воскресенья в соборе Александра Невского

19 апреля на 94-м году скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Его отпевание будет совершено в воскресенье, 22 апреля. В 9:30 начнется чтение Часов, в 10:00 — Божественная литургия, после которой состоится отпевание. Ориентировочно в 14:00 — похороны на Александро-Невском кладбище.

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