ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменения в интернет-банках и пожар в Мустамяэ

Кодовые карты уходят в прошлое — читайте об изменениях, которые коснутся сотен тысяч клиентов интернет-банков. Сегодня определился кандидат от Партии реформ на пост мэра Таллинна, а в Мустамяэ горела квартира. Также не пропустите интервью Delfi с актером Сергеем Маковецким!

Душевный разговор с Сергеем Маковецким: проблемы создаем не мы с вами, а те, кого показывают по телевизору

Sergei Makovetski Foto: Priit Simson

В данный момент в Таллинне проходят съемки фильма “Зеленые коты”. Режиссер Андрес Пуустусмаа, в главных ролях Сергей Маковецкий и Тыну Карк. Delfi удалось поговорить с Маковецким во время съемок и узнать мнение актера о политике, “больших” ролях и об обычных человеческих проблемах.

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В Таллинне был назван обладающий лучшими навыками парковки водитель

На состоявшемся сегодня соревновании был выбран лучший парковщик Таллинна. Целью проводившегося под эгидой PZU Kindlustus мероприятия было напомнить водителям о правильных навыках парковки, поскольку ущерб в связи с парковкой составляет около трети всех страховых случаев в рамках дорожного страхования, передает страховая фирма.

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Проживавший в Хаапсалу беженец осужден за физическое насилие и угрозу поджечь жену

Eduard ei pea reaalselt vangi minema, kui ta 3-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ja allub käitumiskontrolli nõuetele Foto: Tiit Blaat

Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего Самера Хтаба, прибывшего в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года.

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ФОТО DELFI: Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стал Кристен Михал

Kristen Michal Foto: Reformierakond

На сегодняшнем Дне Таллинна Партии реформ был выбран официальный кандидат на должность мэра столицы. Им стал Кристен Михал.

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Прощайте, кодовые карты! Изменения, которые коснутся сотен тысяч клиентов интернет-банков

Koodikaardid Foto: Hendrik Osula

На прошлой неделе клиенты банка SEB получили уведомление об очередных ограничениях в совершении интернет-покупок при помощи кодовых карточек. Банки уже сейчас советуют своим клиентам полностью отказаться от этого ”устаревшего и небезопасного” метода аутентификации, несмотря на то, что для сотен тысяч людей он остается единственно максимально удобным и привычным способом использования преимуществ рынка цифровых услуг.

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ФОТО и ВИДЕО: В Тарту полиция задержала укравшего пиццу и ликер мужчину

В пятницу в 22:00 вблизи торгового центра Kaubamaja в Тарту был задержан пьяный агрессивный мужчина, укравший из магазина пиццу и ликер Vana Tallinn.

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ФОТО: В кинотеатре Sõprus прощаются с актером Арво Кукумяги

Foto: Karli Saul

Сегодня в кинотеатре Sõprus в Таллинне провожают в последний путь эстонского Актера Арво Кукумяги.

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ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар

Foto: Madis Veltman

Сегодня в 17:18 поступило сообщение о пожаре на Вильде теэ в Мустамяэ в Таллинне. Пожар вспыхнул на седьмом этаже квартирного дома.

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Высылка российских дипломатов из Эстонии может быть связана с ситуацией вокруг памятника советским летчикам

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Как сообщал сегодня Delfi, Эстония предписала генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Горько! Бизнесмен Яан Тоотс женился на Эве Кирс

Foto: Karli Saul

Пердприниматель Яан Тоотс сегодня женился на Эве Кирс, которая также занимается бизнесом. Свадьба состоялась в Домском соборе на Тоомпеа в Таллинне.

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