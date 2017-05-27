ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменения в интернет-банках и пожар в Мустамяэ

Кодовые карты уходят в прошлое — читайте об изменениях, которые коснутся сотен тысяч клиентов интернет-банков. Сегодня определился кандидат от Партии реформ на пост мэра Таллинна, а в Мустамяэ горела квартира. Также не пропустите интервью Delfi с актером Сергеем Маковецким!
Душевный разговор с Сергеем Маковецким: проблемы создаем не мы с вами, а те, кого показывают по телевизору
В данный момент в Таллинне проходят съемки фильма “Зеленые коты”. Режиссер Андрес Пуустусмаа, в главных ролях Сергей Маковецкий и Тыну Карк. Delfi удалось поговорить с Маковецким во время съемок и узнать мнение актера о политике, “больших” ролях и об обычных человеческих проблемах.
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В Таллинне был назван обладающий лучшими навыками парковки водитель
На состоявшемся сегодня соревновании был выбран лучший парковщик Таллинна. Целью проводившегося под эгидой PZU Kindlustus мероприятия было напомнить водителям о правильных навыках парковки, поскольку ущерб в связи с парковкой составляет около трети всех страховых случаев в рамках дорожного страхования, передает страховая фирма.
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Проживавший в Хаапсалу беженец осужден за физическое насилие и угрозу поджечь жену
Пярнуский уездный суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего Самера Хтаба, прибывшего в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года.
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ФОТО DELFI: Кандидатом в мэры Таллинна от Партии реформ стал Кристен Михал
На сегодняшнем Дне Таллинна Партии реформ был выбран официальный кандидат на должность мэра столицы. Им стал Кристен Михал.
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Прощайте, кодовые карты! Изменения, которые коснутся сотен тысяч клиентов интернет-банков
На прошлой неделе клиенты банка SEB получили уведомление об очередных ограничениях в совершении интернет-покупок при помощи кодовых карточек. Банки уже сейчас советуют своим клиентам полностью отказаться от этого ”устаревшего и небезопасного” метода аутентификации, несмотря на то, что для сотен тысяч людей он остается единственно максимально удобным и привычным способом использования преимуществ рынка цифровых услуг.
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ФОТО и ВИДЕО: В Тарту полиция задержала укравшего пиццу и ликер мужчину
В пятницу в 22:00 вблизи торгового центра Kaubamaja в Тарту был задержан пьяный агрессивный мужчина, укравший из магазина пиццу и ликер Vana Tallinn.
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ФОТО: В кинотеатре Sõprus прощаются с актером Арво Кукумяги
Сегодня в кинотеатре Sõprus в Таллинне провожают в последний путь эстонского Актера Арво Кукумяги.
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ФОТО DELFI: В квартире многоэтажного дома в Мустамяэ произошел пожар
Сегодня в 17:18 поступило сообщение о пожаре на Вильде теэ в Мустамяэ в Таллинне. Пожар вспыхнул на седьмом этаже квартирного дома.
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Высылка российских дипломатов из Эстонии может быть связана с ситуацией вокруг памятника советским летчикам
Как сообщал сегодня Delfi, Эстония предписала генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Горько! Бизнесмен Яан Тоотс женился на Эве Кирс
Пердприниматель Яан Тоотс сегодня женился на Эве Кирс, которая также занимается бизнесом. Свадьба состоялась в Домском соборе на Тоомпеа в Таллинне.
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