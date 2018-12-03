ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменение пенсионной формулы, обсуждение российской агрессии в Рийгикогу и вандализм у Таллиннской горуправы

Пенсионную формулу в законопроекте решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата. Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно, кто-то не проголосовал, а кто-то не пришел на заседание. Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей этого понедельника, 3 декабря.
Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщает пресс-служба Рийгикогу. Loe edasi...
Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание
Рийгикогу на сегодняшнем дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Но несколько депутатов не проголосовали, многие отсутствовали. Loe edasi...
Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни
Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу
На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали
Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов. Loe edasi...
ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции
В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен. Loe edasi...
Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика
Сегодня были наконец получены результаты экспертизы аварии, в которой погибла эстонская журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Вечером 22 марта столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого была Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы и находилась в коме, но позже скончалась. Loe edasi...
Около половины принятых Эстонией беженцев находятся за пределами страны
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!
Декабрь традиционно считается месяцем чудес, поэтому Delfi, тоже по традиции, предлагает читателем внести свой вклад в то, чтобы сделать жизнь лучше. На этот раз просим у вас помощи в создании уникального для Эстонии Музея колясок, который принесет радость и море новых впечатлений как детям, так и взрослым! Loe edasi...
Осторожно, водители! Снегопад продолжится, на дорогах будет скользко
Во второй половине дня дорожные покрытия на основных и крупных опорных шоссе мокрые или влажные и во многих местах на дорогах снег или слякоть. Loe edasi...
Составлен рейтинг “лучших” и “худших” паспортов мира в 2018 году. На каком же месте эстонский паспорт?
Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств. По эстонскому паспорту можно беспрепятственно посетить 160 стран — Эстония заняла 8-е место в рейтинге. Loe edasi...
Новый дом Индрека Таранда: от Европарламента до идеального одиночества
Евродепутат Индрек Таранд находится на работе в Европейском парламенте в Брюсселе последние месяцы и уже подготавливает почву для возвращения домой. В Эстонии, помимо земли, полученной в подарок от своего отца Андреса Таранда, политик приобрел еще чуть больше десятка гектаров, расположенных у самого моря. Строительство его дома находится в активной фазе, и осталось только придать последние штрихи новому жилью, передает журнал Kroonika. Loe edasi...