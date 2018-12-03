03.12.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменение пенсионной формулы, обсуждение российской агрессии в Рийгикогу и вандализм у Таллиннской горуправы


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Linnavalitsuse soditud uks ja aken
Linnavalitsuse soditud uks ja akenFoto: Tiit Blaat

Пенсионную формулу в законопроекте решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата. Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно, кто-то не проголосовал, а кто-то не пришел на заседание. Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей этого понедельника, 3 декабря.

Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
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Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание

Eelarvearutelu riigikogus Foto: Tiit Blaat

Рийгикогу на сегодняшнем дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Но несколько депутатов не проголосовали, многие отсутствовали.
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Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни

Igaüks meist võib olla lõpuks see patsient intensiivravivoodis, kel ei lase surra ühiskonna suhtumine, puudulikud seadused, arstide hirm või lähedase armastus. Shutterrstock

Современная медицина позволяет поддерживать жизнь людям, которым с человеческой точки зрения надо было бы позволить уйти, пишет Eesti Päevaleht.
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Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

Foto: Roman Vikulov, Delfi

На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали

Kärolyn Kivistik/Hiiu Leht

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение сегодня за несколько минут до 19 часов.
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ФОТО и ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ: Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии

ТОП

Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов.
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ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции

Lugeja foto

В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.
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Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика

Fotod: Ekspress Meedia

Сегодня были наконец получены результаты экспертизы аварии, в которой погибла эстонская журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Вечером 22 марта столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого была Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы и находилась в коме, но позже скончалась.
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Около половины принятых Эстонией беженцев находятся за пределами страны

Foto: Sotsiaalministeerium

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, около половины принятых в рамках миграционного плана беженцев находятся за пределами страны.
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"Россия же одобрила миграционный пакт". Криста Ару сравнила наплыв беженцев с миграцией в СССР

Krista Aru Foto: Rauno Volmar

Член фракции Свободной партии Криста Ару написала в Facebook о своем опыте общения с беженцами в Германии и о том, как они могил бы расколоть эстонское общество.
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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ| Подарите радость себе и своим детям!

Декабрь традиционно считается месяцем чудес, поэтому Delfi, тоже по традиции, предлагает читателем внести свой вклад в то, чтобы сделать жизнь лучше. На этот раз просим у вас помощи в создании уникального для Эстонии Музея колясок, который принесет радость и море новых впечатлений как детям, так и взрослым!
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Осторожно, водители! Снегопад продолжится, на дорогах будет скользко

Liiklusõnnetus Keila-Haapsalu maantee 17. kilomeetril Foto: Madis Veltman

Во второй половине дня дорожные покрытия на основных и крупных опорных шоссе мокрые или влажные и во многих местах на дорогах снег или слякоть.
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Составлен рейтинг “лучших” и “худших” паспортов мира в 2018 году. На каком же месте эстонский паспорт?

Ekraani kuvatõmmis https://www.passportindex.org

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным паспортом в мире по версии Passport Index. Подданные ОАЭ могут путешествовать без визы в 167 государств. По эстонскому паспорту можно беспрепятственно посетить 160 стран — Эстония заняла 8-е место в рейтинге.
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Новый дом Индрека Таранда: от Европарламента до идеального одиночества

Фото: коллаж / DELFI

Евродепутат Индрек Таранд находится на работе в Европейском парламенте в Брюсселе последние месяцы и уже подготавливает почву для возвращения домой. В Эстонии, помимо земли, полученной в подарок от своего отца Андреса Таранда, политик приобрел еще чуть больше десятка гектаров, расположенных у самого моря. Строительство его дома находится в активной фазе, и осталось только придать последние штрихи новому жилью, передает журнал Kroonika.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменение пенсионной формулы, обсуждение российской агрессии в Рийгикогу и вандализм у Таллиннской горуправы

03.12.2018
Пенсионную формулу в законопроекте решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата. Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно, кто-то не проголосовал, а кто-то не пришел на заседание. Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей этого понедельника, 3 декабря.
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Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание

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Рийгикогу на сегодняшнем дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Но несколько депутатов не проголосовали, многие отсутствовали.
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Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика

03.12.2018
Сегодня были наконец получены результаты экспертизы аварии, в которой погибла эстонская журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Вечером 22 марта столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого была Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы и находилась в коме, но позже скончалась.
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Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

03.12.2018
На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников.
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Законопроект: пенсионную формулу решили изменить, теперь это 50/50 трудовой стаж и зарплата

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Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проект закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании и по предложению Министерства социальных дел решила изменить пенсионную формулу. Согласно первоначальному проекту, это изменение должно было вступить в силу в 2037 году, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
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