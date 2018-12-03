ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Изменение пенсионной формулы, обсуждение российской агрессии в Рийгикогу и вандализм у Таллиннской горуправы

Рийгикогу на сегодняшнем дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Но несколько депутатов не проголосовали, многие отсутствовали.

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Обратная сторона современной медицины: тысячи пациентов вынуждены долго и мучительно уходить из жизни

Igaüks meist võib olla lõpuks see patsient intensiivravivoodis, kel ei lase surra ühiskonna suhtumine, puudulikud seadused, arstide hirm või lähedase armastus. Shutterrstock

Современная медицина позволяет поддерживать жизнь людям, которым с человеческой точки зрения надо было бы позволить уйти, пишет Eesti Päevaleht.

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Конфликт вокруг Нарвской православной гуманитарной школы перешел в острую стадию: обе стороны обвиняют друг друга в намерении развалить школу

Foto: Roman Vikulov, Delfi

На пресс-конференцию, посвященную проблемной ситуации вокруг Нарвской православной гуманитарной школы, не пришли представители церкви, управляющие являющимся ”держателем школы” некоммерческим объединением, посчитав, что там им свою позицию донести до людей не удастся. Присутствовавшие родители учеников и педагоги расценили это как очередную попытку уйти от серьезного разговора и не раз по ходу встречи вспоминали об отсутствии священников.

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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ│ На Хийумаа столкнулись грузовик и легковушка: один человек погиб, двое пострадали

Kärolyn Kivistik/Hiiu Leht

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение сегодня за несколько минут до 19 часов.

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ФОТО и ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ: Ночью на дверях Таллиннской мэрии появились ругательства и знак анархии

Сегодня ночью неизвестные разукрасили двери Таллиннской горуправы англоязычными ругательствами. Как оказалось, вандалы изрисовали и фасады домов в Старом городе, рисунки были и на витринах магазинов.

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ФОТО: В Ласнамяэ не имевший водительских прав алководитель врезался в стену дома, удирая от полиции

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В ходе ведения надзора за дорожным движением полицейские дали сигнал к остановке автомобилю Chrysler Voyager. Водитель проигнорировал распоряжение полицейских и продолжил движение, сообщил Delfi руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.

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Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика

Fotod: Ekspress Meedia

Сегодня были наконец получены результаты экспертизы аварии, в которой погибла эстонская журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Вечером 22 марта столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого была Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы и находилась в коме, но позже скончалась.

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Около половины принятых Эстонией беженцев находятся за пределами страны

Foto: Sotsiaalministeerium

По данным Министерства внутренних дел Эстонии, около половины принятых в рамках миграционного плана беженцев находятся за пределами страны.

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"Россия же одобрила миграционный пакт". Криста Ару сравнила наплыв беженцев с миграцией в СССР