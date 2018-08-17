17.08.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Избитый соотечественниками эстонец в Финляндии, прекращение поисков ракеты и продолжение Weekend


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Избитый соотечественниками эстонец в Финляндии, прекращение поисков ракеты и продолжение Weekend
Foto: Karli Saul

По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес. Сегодня в Эстонии были прекращены поиски выпущенной испанским истребителем ракета, а в Пярну продолжился фестиваль Weekend. О чем еще мы писали сегодня, — традиционной подборке!

В Финляндии четверо строителей из Эстонии избили соотечественника, ограбили его и вывезли в лес

Foto: Eero Vabamägi

По данным финских СМИ, четверо эстоноземельцев в конце прошлого года в Хельсинки избили своего соотечественника, издеваясь над ним около двух часов. Потом ограбили и отвезли в лес.
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Жестокое убийство в Палдиски: приговор вступил в силу, обвиняемый получил 1 год и 8 месяцев

Foto: Karli Saul

Накануне вступил в законную силу приговор суда по делу о жестоком убийстве в Палдиски в мае 2017 года. Обвиняемый — 19-летний Кирилл Копейкин — проведет в тюрьме 1 год и 8 месяцев. Это в пять раз меньше, чем требовала окружной прокурор Мерике Тикк.
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ВИДЕО: Стальнухин заявил, что нарвским депутатам предстоит "гореть в аду"

Вчера, 16 августа, на заседании горсобрания Нарвы депутат Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, выступил с резкой критикой.
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А что, там тоже люди живут?!

Иллюстрация: Мирко Аус

В газете Eesti Päevaleht, с которой наш портал RusDelfi входит в один издательский концерн Ekspress Meedia, каждую пятницу публикуются авторские колонки журналистов разных изданий концерна. В эту пятницу, 17.08, автором спецстраницы довелось стать мне. На фоне внезапного интереса к региону Ида-Вирумаа вообще и к Нарве в частности, я постарался донести до эстоноязычной аудитории точку зрения жителя Северо-Востока на происходящее. Одним из моих условий было разместить часть текста на русском языке, кириллицей.
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Пиши пропало: Силы обороны прекращают искать испанскую ракету. Но подсказки принимаются

Raketiotsingud Endlas Foto: Argo Ingver

Силы обороны Эстонии решили прекратить поиски ракеты, которая в прошлый вторник была случайна запущена испанскими ВВС. Подсказки о ее возможном нахождении принимаются.
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ИСУ аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании

Alina Zagitova Foto: Damir Sagolj, Reuters

Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о том, что все мировые рекорды в фигурном катании аннулированы. Такое решение принято из-за внедрения новой шкалы оценки уровня исполнения программы (GOE, Grade of Execution).
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ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БЕЛТА.
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Март Хельме: почему в Эстонии годами не расследовали идущее из России и наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег?

Mart Helme Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Рийгикогу и председатель EKRE Март Хельме написал открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу, в котором призывает его заняться, по его словам, "самоуправной кликой" в нашей системе юстиции и отмыванием денег в эстонских банках, где "все чиновники сидели сложа руки".
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Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

Olga Ivanova Foto: Madis Veltman

Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
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Имеющая уголовное наказание Эстер Туйксоо вновь вступила в Центристскую партию

Ester Tuiksoo Foto: Ilmar Saabas

Бывший министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, которая четыре года назад вышла из Центристской партии, вступила в нее вновь.
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Ладынская-Кубитс опровергла слухи: в конкурсе на должность руководителя ETV+ я участвовать не буду

Vene Delfi valimisdebatt Foto: Madis Veltman

Депутат Виктория Ладынская-Кубитс (Отечество) опровергла слухи о том, что она будет выдвигать свою кандидатуру на должность руководителя ETV+.
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Заподозренные в коррупции бывшие нарвские центристы ходатайствуют в прокуратуре об открытии аналогичного дела в отношении Антса Кутти

Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja asetäitja Ants Kutti Foto: Rauno Volmar

Образованная вчера уже бывшими центристами и беспартийными депутатами фракция в Нарвском горсобрании Narva — meie kodu подала сегодня утром заявление в прокуратуру, предложив провести проверку в отношении оппозиционера Антса Кутти, который участвовал в голосованиях по вопросам, связанным с целевым учреждением Narva Muuseum, членом совета которого в свое время являлся.
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Кислота, Duracell и зелень: в приложении фестиваля Weekend молодежь ищет наркотики и документы, чтобы попасть в клуб

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Foto: Rauno Volmar

В Пярну в конце этой недели проходит музыкальный фестиваль Weekend. Такое народное гулянье никогда не обходится без любящей выпить молодежи и разборок, в которые иногда приходится вмешиваться полиции. В этот раз молодые люди вышли на новый уровень — в приложении фестиваля открыто спрашивают, где можно купить коноплю, экстази и ЛСД.
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Нарвский "Транс" возглавил турецкий специалист

Cenk Özcan Foto: Narva Trans

Новым наставником футболистов нарвского "Транса" стал турецкий специалист Дженк Озджан, сменивший россиянина Адьяма Кузяева.
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"Летом вонь от сигарет просто душит!" Читательница о прелести жизни с курящими соседями

Foto: Vallo Kruuser

"В одном из номеров в ”МК-Эстонии” была статья про курение. Я все это время более или менее спокойно относилась к курильщикам, все-таки это их личное дело и их здоровье. Но с приходом небывалой жары приходится практически все окна в квартире держать открытыми, и тут я оценила всю прелесть жизни с курящими соседями и поняла, что проблема все-таки существует", — пишет читательница "МК-Эстонии" Валентина.
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ВИДЕО: Тоом о выходе из партии подозреваемых в коррупции: сожалею. Может, не обо всех, но о некоторых точно

Председатель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом сказала, что сожалеет о выходе некоторых людей из партии.
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ФОТО: Прет как танк! Тянак выиграл пять спецучастков подряд

Saksamaa ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing

На дорогах Германии проходит чемпионат мира по авторалли. Эстонский экипаж Отт Тянак - Мартин Ярвеоя ("Тойота") выиграл в пятницу пять скоростных участков подряд и продолжает лидировать.
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Tallinn Hockey weekend
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"Летом вонь от сигарет просто душит!" О прелести жизни с курящими соседями

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"В одном из номеров в ”МК-Эстонии” была статья про курение. Я все это время более или менее спокойно относилась к курильщикам, все-таки это их личное дело и их здоровье. Но с приходом небывалой жары приходится практически все окна в квартире держать открытыми, и тут я оценила всю прелесть жизни с курящими соседями и поняла, что проблема все-таки существует", — пишет читательница "МК-Эстонии" Валентина.
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Кислота, Duracell и зелень: в приложении фестиваля Weekend молодежь ищет наркотики и документы, чтобы попасть в клуб

17.08.2018
В Пярну в конце этой недели проходит музыкальный фестиваль Weekend. Такое народное гулянье никогда не обходится без любящей выпить молодежи и разборок, в которые иногда приходится вмешиваться полиции. В этот раз молодые люди вышли на новый уровень — в приложении фестиваля открыто спрашивают, где можно купить коноплю, экстази и ЛСД.
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