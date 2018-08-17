ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Избитый соотечественниками эстонец в Финляндии, прекращение поисков ракеты и продолжение Weekend

Вчера, 16 августа, на заседании горсобрания Нарвы депутат Михаил Стальнухин, работающий в составе Нарвского горсобрания и Рийгикогу, выступил с резкой критикой.

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А что, там тоже люди живут?!

Иллюстрация: Мирко Аус

В газете Eesti Päevaleht, с которой наш портал RusDelfi входит в один издательский концерн Ekspress Meedia, каждую пятницу публикуются авторские колонки журналистов разных изданий концерна. В эту пятницу, 17.08, автором спецстраницы довелось стать мне. На фоне внезапного интереса к региону Ида-Вирумаа вообще и к Нарве в частности, я постарался донести до эстоноязычной аудитории точку зрения жителя Северо-Востока на происходящее. Одним из моих условий было разместить часть текста на русском языке, кириллицей.

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Пиши пропало: Силы обороны прекращают искать испанскую ракету. Но подсказки принимаются

Raketiotsingud Endlas Foto: Argo Ingver

Силы обороны Эстонии решили прекратить поиски ракеты, которая в прошлый вторник была случайна запущена испанскими ВВС. Подсказки о ее возможном нахождении принимаются.

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ИСУ аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании

Alina Zagitova Foto: Damir Sagolj, Reuters

Международный союз конькобежцев (ИСУ) объявил о том, что все мировые рекорды в фигурном катании аннулированы. Такое решение принято из-за внедрения новой шкалы оценки уровня исполнения программы (GOE, Grade of Execution).

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ВИДЕО: Разнос года! Как выглядели перепуганные чиновники, когда Лукашенко кричал и бил кулаком по столу

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает БЕЛТА.

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Март Хельме: почему в Эстонии годами не расследовали идущее из России и наносящее вред нашей национальной безопасности отмывание денег?

Mart Helme Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Рийгикогу и председатель EKRE Март Хельме написал открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу, в котором призывает его заняться, по его словам, "самоуправной кликой" в нашей системе юстиции и отмыванием денег в эстонских банках, где "все чиновники сидели сложа руки".

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Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

Olga Ivanova Foto: Madis Veltman

Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

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Имеющая уголовное наказание Эстер Туйксоо вновь вступила в Центристскую партию