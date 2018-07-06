ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Июльский град, история безуспешной интеграции и первый полуфиналист ЧМ-2018

ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град

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Сильный град вместе с дождем с грозой прошел вчера как в Валгамаа, так и в Пярнумаа.

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Вчера близ Синди автомобиль съехал с дороги: находившаяся за рулем женщина умерла в больнице

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ТОП История безуспешной интеграции: как проблемы с эстонским заставили семью переехать в Англию ВИДЕО читателя DELFI| Кадры после стрельбы в центре Таллинна: Таави Сынаялг спокойно уходит с места происшествия Вчера близ Синди автомобиль съехал с дороги: находившаяся за рулем женщина умерла в больнице

На дороге Пярну-Тори за Синди вчера произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Один из них сегодня скончался.

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Транзит меняет курс с восточного направления на север-юг. Что выиграет Эстония?

Недавно в СМИ прошла новость о том, что российская компания ”Акрон”, удобрения которой переваливают в Силламяэ и Таллине, в 2019 году собирается перевести экспорт 0,7 млн тонн продукции в новый терминал в Усть-Луге. Вновь активизировались рассуждения о том, что с оттоком транзита Эстония теряет большие деньги, а когда российские грузы уйдут из наших портов окончательно, страну ждет упадок экономики, массовая безработица и растущее недовольство населения. Во всяком случае, такую картину рисуют прокремлевские пропагандисты, уверяя, что Эстония крайне зависима от российских грузов.

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Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

Iseteeninduskassad Foto: Madis Veltman

Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник.

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Работодатели все чаще стараются оспорить решения Комиссии по трудовым спорам в суде. Что делать работникам?

Foto: Andres Putting

Из казусов Комиссии по трудовым спорам в прошлом году 8% дошло до зала суда, где одержавший верх над работодателем работник оказывается уже в гораздо более уязвимом положении. Идти в суд обычно рискованно для тех работников, у которых отсутствует социальная защита, пишет Eesti Päevaleht.

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