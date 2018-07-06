ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Июльский град, история безуспешной интеграции и первый полуфиналист ЧМ-2018

Ура, пятница! Вот самые важные новости за сегодня!
А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая
Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке. Loe edasi...
Парадокс: пригодные к употреблению продукты попадают из магазинов в помойку, а не на стол к нуждающимся
Почему в Эстонии каждый год тысячи тонн пригодных к употреблению в пищу продуктов, которые ждут нуждающиеся люди, попадают на помойку? Об этих проблемах пишут фриганы — люди, которые ищут пригодную в пищу еду на свалках и помойках. Loe edasi...
ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град
На дороге Пярну-Тори за Синди вчера произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Один из них сегодня скончался. Loe edasi...
Транзит меняет курс с восточного направления на север-юг. Что выиграет Эстония?
Недавно в СМИ прошла новость о том, что российская компания ”Акрон”, удобрения которой переваливают в Силламяэ и Таллине, в 2019 году собирается перевести экспорт 0,7 млн тонн продукции в новый терминал в Усть-Луге. Вновь активизировались рассуждения о том, что с оттоком транзита Эстония теряет большие деньги, а когда российские грузы уйдут из наших портов окончательно, страну ждет упадок экономики, массовая безработица и растущее недовольство населения. Во всяком случае, такую картину рисуют прокремлевские пропагандисты, уверяя, что Эстония крайне зависима от российских грузов. Loe edasi...
Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь
Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник. Loe edasi...
Работодатели все чаще стараются оспорить решения Комиссии по трудовым спорам в суде. Что делать работникам?
Из казусов Комиссии по трудовым спорам в прошлом году 8% дошло до зала суда, где одержавший верх над работодателем работник оказывается уже в гораздо более уязвимом положении. Идти в суд обычно рискованно для тех работников, у которых отсутствует социальная защита, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Новая программа для употребляющих фентанил и амфетамин наркоманов: вместо наказания занятия с опорным лицом
Международное предприятие пищевой промышленности Greenyard отзывает замороженные овощи, произведенные на заводе в Венгрии, по причине возможного заражения бактерией листерия (штамм Listeria monocytogenes). Loe edasi...
Франция - первый полуфиналист чемпионата мира по футболу!
Первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама победили Уругвай - 2:0 (1:0). Текстовую онлайн-трансляцию поединка вел портал Delfi. Loe edasi...
Как дух мызника из Палупера, похороненного в Отепя, стал являться его жене
Первые упоминания о мызе Палупера (на немецком языке Palloper, также Paliuper) относятся к 1582 году. Loe edasi...
ФОТО | Микроавтобус, переделанный в полноценный дом, отдадут бесплатно, если…
Смелая эстонская семья любителей-путешественников с маленьким ребенком колесит по Европе на микроавтобусе, переоборудованном в полноценный дом. Loe edasi...
История безуспешной интеграции: как проблемы с эстонским заставили семью переехать в Англию
Хочу рассказать историю интеграции моей семьи. Сразу скажу, история грустная, потому что безуспешная. Loe edasi...