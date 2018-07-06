06.07.2018, 21:29

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Июльский град, история безуспешной интеграции и первый полуфиналист ЧМ-2018


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Июльский град, история безуспешной интеграции и первый полуфиналист ЧМ-2018
Foto: Valery Sharifulin/TASS

Ура, пятница! Вот самые важные новости за сегодня!

А когда-то все было как в сказке. Измены, дележ имущества и унижение: нелицеприятные подробности развода Меэлиса Пая

PETLIK IDÜLL: Kirsti ja Meelis Pai olid aastaid kaunis musterpaar, kuid kahjuks lõppes kõik valusa lahutusega. Tairo Lutter

Бывший директор Кукольного театра и художественный руководитель культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай рассказал изданию Eesti Ekspress о том, как унизительно закончился его брак, в котором до определенного времени все было как в сказке.
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Парадокс: пригодные к употреблению продукты попадают из магазинов в помойку, а не на стол к нуждающимся

Foto: Priit Simson

Почему в Эстонии каждый год тысячи тонн пригодных к употреблению в пищу продуктов, которые ждут нуждающиеся люди, попадают на помойку? Об этих проблемах пишут фриганы — люди, которые ищут пригодную в пищу еду на свалках и помойках.
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ФОТО: Вот вам и июль! В Валгамаа и Пярнумаа прошел град

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Сильный град вместе с дождем с грозой прошел вчера как в Валгамаа, так и в Пярнумаа.
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Вчера близ Синди автомобиль съехал с дороги: находившаяся за рулем женщина умерла в больнице

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На дороге Пярну-Тори за Синди вчера произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Один из них сегодня скончался.
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Транзит меняет курс с восточного направления на север-юг. Что выиграет Эстония?

Foto: Ilmar Saabas

Недавно в СМИ прошла новость о том, что российская компания ”Акрон”, удобрения которой переваливают в Силламяэ и Таллине, в 2019 году собирается перевести экспорт 0,7 млн тонн продукции в новый терминал в Усть-Луге. Вновь активизировались рассуждения о том, что с оттоком транзита Эстония теряет большие деньги, а когда российские грузы уйдут из наших портов окончательно, страну ждет упадок экономики, массовая безработица и растущее недовольство населения. Во всяком случае, такую картину рисуют прокремлевские пропагандисты, уверяя, что Эстония крайне зависима от российских грузов.
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Кассы самообслуживания дают несовершеннолетним возможность купить алкоголь

Iseteeninduskassad Foto: Madis Veltman

Расположенные в магазинах кассы самообслуживания в самое многолюдное и загруженное время предлагают несовершеннолетним возможность легче получить алкоголь, поскольку на зону самообслуживания, как правило, приходится только один работник.
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Работодатели все чаще стараются оспорить решения Комиссии по трудовым спорам в суде. Что делать работникам?

Foto: Andres Putting

Из казусов Комиссии по трудовым спорам в прошлом году 8% дошло до зала суда, где одержавший верх над работодателем работник оказывается уже в гораздо более уязвимом положении. Идти в суд обычно рискованно для тех работников, у которых отсутствует социальная защита, пишет Eesti Päevaleht.
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Новая программа для употребляющих фентанил и амфетамин наркоманов: вместо наказания занятия с опорным лицом

Sikupilli 17 narkourgas nädal hiljem Foto: Andres Putting

В июне Институт развития здоровья (TAI) и Пыхьяская префектура запустили пилотную программу SÜTIK. Программа позволит лицам, задержанным за употребление наркотиков или хранение малого количества наркотических веществ, вместо наказания принять участие в программе опорных лиц.
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У Taxify проблемы? Оборот вырос в шесть раз, но убыток составил 11 млн евро

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Согласно консолидированному годовому отчету, оборот предприятия в 2017 году составил 18 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2016 годом в шесть раз, сообщает Taxify.
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Обзор эстонских СМИ: тучи над Эстонией, бесплатный общественный транспорт и ужасные русские школы

Kui päev sai otsa. Foto: Andres Putting

Представляем вашему вниманию традиционный обзор эстонской прессы, подготовленный сотрудником Бюро депутата Европарламента Яны Томм.
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Внимание! Härmavili отзывает продукты, содержащие зараженную кукурузу

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Хочу рассказать историю интеграции моей семьи. Сразу скажу, история грустная, потому что безуспешная.
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Стоит ли ехать на границу за дешевым алкоголем и если да, то как это выгоднее сделать

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