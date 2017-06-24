ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Иванова ночь, Яанов день — веселые и грустные последствия праздников

Все самые важные события сегодняшнего выходного дня в той или иной степени связаны с Ивановой ночью.

С пятницы на субботу все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео Delfi, по всей стране было действительно жарко.

Но есть и грустные новости: в субботу в Вильяндиском уезде в результате ДТП погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля.

КАДРЫ ИЗ ВОЗДУХА: Российский истребитель пролетел над Балтикой в 1,5 метрах от самолета-разведчика НАТО

US-RUSSIA-MILITARY Foto: MASTER SGT. CHARLES LARKIN SR, AFP

Министерство обороны США опубликовало кадры, на которых видно, как российский истребитель пролетает в опасной близости от американского самолета-разведчика.

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В Иванову ночь на защитников ивы вызвали полицию за "пьянство и дебош". Но они оказались трезвы

Paju kaitsjad Foto: Rauno Volmar

Защитники ивы в Хааберсти не отступают. Иванову ночь они также встретили на страже.

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В Ласнамяэ в праздновании Ивановой ночи приняли участие свыше 6000 человек

Lasnamäe linnaosavalitsus

В пятницу, 23 июня, в Ласнамяэ состоялось масштабное мероприятие, посвященное празднованию Ивановой ночи. По данным местных властей, в нем приняли участие свыше 6000 человек.

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Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой

Vladimir Putin Foto: REUTERS/SCANPIX

Президент России Владимир Путин заявил, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Его слова приводят ”Вести.Ru”.

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Ущерб от действий вандалов на Штромке местные власти оценили в 5500 евро

Ущерб от действий злоумышленников, которые сломали на пляже Штромка в Таллинне три кабины для переодевания и три скамейки, местные власти оценили в 5500 евро.

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ФОТО: В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля

Õnnetus Viljandimaal Foto: PPA

В субботу в Вильяндиском уезде в результате ДТП погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля, передает rus.err.ee.

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ФОТО DELFI: Костры Ивановой ночи на Хундисильма в разные годы. Вчерашний праздник был скромным

Foto: Karli Saul

Вчера вечером Иванову ночь справляли и на хуторе Эдгара Сависаара в Хундисильма.

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Первый после Путина: Кремль изучает сторонников Навального

Aleksei Navalnõi Foto: Ivan Sekretarev, AP

После митингов протеста 12 июня социологические службы по заданию Кремля начали масштабное изучение отношения россиян к деятельности Алексея Навального, рассказали Би-би-си социологи и участники опросов. За последний год узнаваемость оппозиционера выросла на 10%, следует из последних данных опросов.

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Читательница: соседи выгуливают большого пса без поводка и намордника. Мне очень страшно!

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Марина:

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ФОТО: В Кохтла-Ярве костер Яановой ночи приветствовали юные россияне

Сделать костер Яановой ночи ярче помогли юные гости из Удмуртии. Участники Международного творческого фольклорного лагеря из Ижевска и Кохтла-Ярве, перед тем как в городском парке вспыхнуло пламя костра, показали концерт-спектакль по мотивам сказки художника и писателя из Кохтла-Ярве Эдуарда Конта.

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ФОТО DELFI: Эстония жжет! В Иванову ночь во всех уголках страны было жарко

Haapsalu jaanituli 2017 Foto: Pressimaterjal

Сегодня ночью все прогрессивные эстоноземельцы гуляли по случаю Ивановой ночи и Jaanipäev. Как следует из фото и видео Delfi, по всей стране было действительно жарко.

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10 идей на лето: ребенку необязательно уезжать из города, чтобы интересно провести летние каникулы

Tallinn Foto: Eero Vabamägi

Школьные каникулы наступили. Независимо от погоды у детей должно быть веселое и интересное лето. Когда родители работают, а ребенок освободился от уроков, возникает вопрос: чем занять любимое чадо?

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Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно

Politsereid Kõik Puhuvad sadamas Foto: Andres Putting

разднования по случаю очередной годовщины победы в Освободительной войне и встреча Ивановой ночи для как для дорожной полиции, так и для спасателей были в целом спокойными, передает rus.err.ee.

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