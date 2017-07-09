ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги саммита G20, споры "трех сестер" и вся правда об аномальной погоде

Сегодня, 9 июля, политики и СМИ подводили итоги проходившего 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге. Также в это день мы писали о том, как Яна Тоом, Ольга Иванова и Оудекки Лооне, которых прозвали "тремя сестрами", выясняли отношения в соцсети. Кроме того, сегодня мы опубликовали интервью с синоптиком, который объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода. Эти и другие новости воскресенья читайте в нашей подборке.

Итоги G20 в Гамбурге: затишье после бури

Trump, Putin Foto: MIKHAIL KLIMENTIEV, AFP

Трамп улетел, не пообщавшись с прессой, Путин доволен первой встречей с президентом США, а Меркель – заключительной декларацией. Итоги саммита G20 в Гамбурге – в репортаже DW.

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"Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"

Kolm õde Foto: Karin Kaljuläte

Яна Тоом вчера опубликовала на своей странице в Facebook длинное объяснение, почему она осталась в Центристской партии, оставив Ольгу Иванову и Оудекки Лооне в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Центристской партией избирательного списка. Иванова и Лооне в комментариях к этому посту стали критиковать Тоом.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, откуда в этом году в Европу прибыло больше всего иммигрантов

Migrandid Foto: Handout, Reuters

Европейское агентство погранохраны Frontex годами собирало касающуюся путей миграции в Евросоюз информацию. Каковы же главные пути по суше и по морю? Кликайте на стрелки на карте и смотрите подробнее.

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Синоптик объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода

Vihm Foto: Anna Aurelia Minev

Этим летом все неустанно обсуждают погоду, ведь она оставляет желать лучшего. Хочется полежать на пляже и понежится в лучах солнца, но с нынешней погодой это практически невозможно. Наступит ли лето и можно ли как-то на него повлиять, Delfi рассказала синоптик Надежда Павлова.

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Маклер: слабое место эстонских торговых центров — места общественного питания

Foto: Kalle Veesaar

”Проблемой для торговых центров является не их избыток или кажущееся сходство, а порой излишне высокая концентрация в них заведений общественного питания”, — пишет маклер Pindi Kinnisvara по коммерческой недвижимости Антти Ундритс.

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ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника

Pussitamine Rocca al Mare keskuses Foto: Lugeja foto

Сегодня во второй половине дня поблизости от ресторана St Patrick таллиннского торгового центра Rocca al Mare мужчина среднего возраста ударил ножом 24-летнего охранника.

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ВИДЕО: В волости Сауэ мотоциклист сбил кабана, пострадали два человека

Сегодня ночью в волости Сауэ 36-летний мужчина на мотоцикле сбил кабана. Мотоциклиста и пассажира доставили в больницу.

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ВИДЕО: Автомобиль создает очень опасную ситуацию на дороге в Юри

Вчера на окружной дороге в Юри произошла очень опасная ситуация, когда на дороге с плотным односторонним движением автомобиль проехал в противоположную сторону и чуть не устроил аварию.

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Фальшивых купюр стало больше: как не нарваться на подделку и что делать, если она попала к вам в руки

Uus 50eurone. Eesti Pank Foto: Karin Kaljuläte

В апреле в обороте появились новые банкноты достоинством 50 евро, а уже в мае, по сообщению Пыхьяской префектуры, в Таллинне и Харьюмаа было выявлено в два раза больше поддельных купюр, чем это было в тот же период прошлого года. Можно ли получить в банке подделку, как отличить фальшивую купюру от настоящей, и что грозит даже за неумышленное распространение фальшивых денег — узнала ”МК-Эстония”.

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Нюансы временной работы: никто не должен трудиться бесплатно ни одного дня

Чтобы понять, подходят ли работник и работодатель друг другу, существует испытательный срок. Но некоторые работодатели считают, что порой достаточно и одного дня, который называют пробным. И если с оплатой за испытательный срок все понятно, то о том, какие права есть у работника в пробный день, многие просто не знают. Именно этим незнанием и пользуются нечестные на руку фирмы, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО: Дни Средневековья в Таллинне привлекли огромное количество людей

Keskaja päevad 2017 Foto: Taavi Sepp

В эти выходные в Старом городе Таллинна проходили Дни Средневековья. Десятки торговцев и мастеров радовались сегодняшней хорошей погоде и признавали, что продажи на удивление высокие. Смотрите фото!

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Что нам готовит грядущая неделя? Читайте прогноз погоды до пятницы

В ближайшие четыре дня погода будет по-летнему теплой, но возможны кратковременные дожди.

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