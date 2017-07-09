ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги саммита G20, споры "трех сестер" и вся правда об аномальной погоде

Сегодня, 9 июля, политики и СМИ подводили итоги проходившего 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге. Также в это день мы писали о том, как Яна Тоом, Ольга Иванова и Оудекки Лооне, которых прозвали "тремя сестрами", выясняли отношения в соцсети. Кроме того, сегодня мы опубликовали интервью с синоптиком, который объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода. Эти и другие новости воскресенья читайте в нашей подборке.
Итоги G20 в Гамбурге: затишье после бури
Трамп улетел, не пообщавшись с прессой, Путин доволен первой встречей с президентом США, а Меркель – заключительной декларацией. Итоги саммита G20 в Гамбурге – в репортаже DW.
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"Три сестры" выясняют отношения в соцсети: "мне просто грустно, и я разочарована"
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Яна Тоом вчера опубликовала на своей странице в Facebook длинное объяснение, почему она осталась в Центристской партии, оставив Ольгу Иванову и Оудекки Лооне в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Центристской партией избирательного списка. Иванова и Лооне в комментариях к этому посту стали критиковать Тоом.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, откуда в этом году в Европу прибыло больше всего иммигрантов
Европейское агентство погранохраны Frontex годами собирало касающуюся путей миграции в Евросоюз информацию. Каковы же главные пути по суше и по морю? Кликайте на стрелки на карте и смотрите подробнее.
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Синоптик объяснил, правда ли в Эстонии этим летом аномальная погода
Этим летом все неустанно обсуждают погоду, ведь она оставляет желать лучшего. Хочется полежать на пляже и понежится в лучах солнца, но с нынешней погодой это практически невозможно. Наступит ли лето и можно ли как-то на него повлиять, Delfi рассказала синоптик Надежда Павлова.
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Маклер: слабое место эстонских торговых центров — места общественного питания
”Проблемой для торговых центров является не их избыток или кажущееся сходство, а порой излишне высокая концентрация в них заведений общественного питания”, — пишет маклер Pindi Kinnisvara по коммерческой недвижимости Антти Ундритс.
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ФОТО: В торговом центре Rocca al Mare мужчина ударил ножом охранника
Сегодня во второй половине дня поблизости от ресторана St Patrick таллиннского торгового центра Rocca al Mare мужчина среднего возраста ударил ножом 24-летнего охранника.
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ВИДЕО: В волости Сауэ мотоциклист сбил кабана, пострадали два человека
Сегодня ночью в волости Сауэ 36-летний мужчина на мотоцикле сбил кабана. Мотоциклиста и пассажира доставили в больницу.
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ВИДЕО: Автомобиль создает очень опасную ситуацию на дороге в Юри
Вчера на окружной дороге в Юри произошла очень опасная ситуация, когда на дороге с плотным односторонним движением автомобиль проехал в противоположную сторону и чуть не устроил аварию.
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Фальшивых купюр стало больше: как не нарваться на подделку и что делать, если она попала к вам в руки
В апреле в обороте появились новые банкноты достоинством 50 евро, а уже в мае, по сообщению Пыхьяской префектуры, в Таллинне и Харьюмаа было выявлено в два раза больше поддельных купюр, чем это было в тот же период прошлого года. Можно ли получить в банке подделку, как отличить фальшивую купюру от настоящей, и что грозит даже за неумышленное распространение фальшивых денег — узнала ”МК-Эстония”.
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Нюансы временной работы: никто не должен трудиться бесплатно ни одного дня
Чтобы понять, подходят ли работник и работодатель друг другу, существует испытательный срок. Но некоторые работодатели считают, что порой достаточно и одного дня, который называют пробным. И если с оплатой за испытательный срок все понятно, то о том, какие права есть у работника в пробный день, многие просто не знают. Именно этим незнанием и пользуются нечестные на руку фирмы, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО: Дни Средневековья в Таллинне привлекли огромное количество людей
В эти выходные в Старом городе Таллинна проходили Дни Средневековья. Десятки торговцев и мастеров радовались сегодняшней хорошей погоде и признавали, что продажи на удивление высокие. Смотрите фото!
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Что нам готовит грядущая неделя? Читайте прогноз погоды до пятницы
В ближайшие четыре дня погода будет по-летнему теплой, но возможны кратковременные дожди.
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