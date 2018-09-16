ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Дня чистоты и тот факт, что эстонцы изменяют своим женщинам чаще, чем русские

В ходе Дня всемирной уборки работники Eesti Energia собрали в лесах 7 тонн шин, которые теперь будут измельчены и отправлены на расположенный в Аувере завод масел Eesti Energia, а также в мусоросжигающую электростанцию Иру Enefit Green.

Loe edasi…

Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты

15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира.

Loe edasi…

Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский президент Саули Ниинистё прокомментировал прошедший в июле в Хельсинки саммит лидеров США и России, а также отношения Финляндии и России, передает русская служба финского YLE.

Loe edasi…

ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе

В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу.

Loe edasi…

Деньги из воздуха | Собираетесь на курорт? Это может быть вам полезным!

Suur reisilennuk Foto: Jaanus Lensment

А вы и не знали: за перенесенный или отложенный авиарейс некоторые получают компенсации, практически равные стоимости турпутевки!

Вы отдыхаете на курорте, отпуск подходит к концу, но в день вылета выясняется, что придется задержаться еще на сутки, потому что авиарейс перенесли. Вы остаетесь в отеле, еще целый день наслаждаетесь теплом и солнцем, причем без всякой доплаты. А вернувшись домой, еще и выбиваете от авиакомпании солидную компенсацию в несколько сотен евро! Скажете, фантастика? Вовсе нет! Как это сделать, и в каком случае можно рассчитывать на возмещение — разбиралась ”МК-Эстония”.

Loe edasi…

ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.

Loe edasi…

ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки