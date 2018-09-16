ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Дня чистоты и тот факт, что эстонцы изменяют своим женщинам чаще, чем русские

Вчерашний День чистоты собрал неравнодушных к природе людей в 150 странах мира. Также выяснился любопытный факт — оказывается эстонские мужчины изменяют своим женщинам чаще, чем русские.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых новостей дня.
Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора
Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора. Loe edasi…
В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”
В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал. Loe edasi…
Концерн Eesti Energia собрал в День всемирной уборки в лесах Эстонии в общей сложности 7 тонн шин
В ходе Дня всемирной уборки работники Eesti Energia собрали в лесах 7 тонн шин, которые теперь будут измельчены и отправлены на расположенный в Аувере завод масел Eesti Energia, а также в мусоросжигающую электростанцию Иру Enefit Green. Loe edasi…
Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты
15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира. Loe edasi…
Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией
В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу. Loe edasi…
Деньги из воздуха | Собираетесь на курорт? Это может быть вам полезным!
А вы и не знали: за перенесенный или отложенный авиарейс некоторые получают компенсации, практически равные стоимости турпутевки!
Вы отдыхаете на курорте, отпуск подходит к концу, но в день вылета выясняется, что придется задержаться еще на сутки, потому что авиарейс перенесли. Вы остаетесь в отеле, еще целый день наслаждаетесь теплом и солнцем, причем без всякой доплаты. А вернувшись домой, еще и выбиваете от авиакомпании солидную компенсацию в несколько сотен евро! Скажете, фантастика? Вовсе нет! Как это сделать, и в каком случае можно рассчитывать на возмещение — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi…
ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу. Loe edasi…
ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки
В предстоящий понедельник, 17 сентября, министр обороны Юри Луйк ответит в Рийгикогу на запрос группы депутатов о том, действительно ли в парламенте и правительстве работают люди, которые могут быть агентами влияния России, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Почти треть эстонцев изменяют своим женщинам, русские — более верные
Отношение к изменам у всех разное — кто-то предпочтет узнать всю правду сразу, а кто-то лучше останется в неведении. Тем хороши анонимные исследования, приоткрывающие завесу тайны сексуальной жизни общества. Оказывается, знают об изменах гораздо меньше людей, чем фактически изменяло. Более того, изменщиков среди эстонцев в процентном соотношении больше, чем неверных мужчин других национальностей. Отражает ли статистика реальную картину — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi…
Стрельба в центре Брюсселя: двое раненых
Стрельба произошла в воскресенье утром на одной из улиц в центре бельгийской столицы, два человека получили ранения, нападавших ищет полиция, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на представителя отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер. Loe edasi…
Сегодня в Эстонии появился первый робот-юрист. Работает бесплатно, помогает защититься от инкассо
Юридическая фирма Eesti Õigusbüroo в эти выходные приняла участие в хакатоне #BaseCamp, где IT-разработчики и юристы в течение 48 часов создали первого в Эстонии робота-юриста. Loe edasi…
Супертайфун на Филиппинах: жертвы исчисляются десятками, Таиланд затоплен полностью
Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна ”Мангхут”, обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч, передает портал fontanka.ru. Loe edasi…
ФОТО читателя Delfi: В банке из под сока оказалась плесень! Кто должен отвечать — магазин или производитель?
В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что из банки яблочного сока Largo, который он купил в Maxima, полилась плесень. Maxima готов вернуть пострадавшему деньги, в то время как представители Largo не ответили ни читателю, ни редакции. Loe edasi…