16.09.2018, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Дня чистоты и тот факт, что эстонцы изменяют своим женщинам чаще, чем русские

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rus.delfi.ee
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Maailmakoristuspäev Tartus - Emajõe kaldad
Maailmakoristuspäev Tartus - Emajõe kaldadFoto: Argo Ingver

Вчерашний День чистоты собрал неравнодушных к природе людей в 150 странах мира. Также выяснился любопытный факт — оказывается эстонские мужчины изменяют своим женщинам чаще, чем русские.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых новостей дня.

Всемирный день чистоты в Эстонии: почти 10 тысяч участников и 50 тысяч 100-литровых пакетов мусора

Maailmakoristus päev 2018 Pärnus Foto: Ago Tammik

Всемирный день чистоты в Эстонии вывел убирать природу приблизительно 9 500 человек, в общей сложности в системе было зарегистрировано 300 мест для уборки. На одного человека собрали в среднем 500 литров, или пять столитровых пакетов мусора.
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В КХЛ разгорелись страсти из-за фото Путина на логотипе финского клуба ”Йокерит”

Helsingin Sanomate poolt modifitseeritud Helsingin Jokeriti logo. Foto: Ekraanitõmmis

В международной хоккейной лиге КХЛ прекрасно стартовал единственный финский клуб ” Helsingin Jokerit”. Из прошедших шести матчей ”Джокеры” выиграли 5 и один проиграли лищь в добавленное время, сейчас они занимают первое место в Западной конференции. В то же время клуб оказался втянутым в скандал.
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Концерн Eesti Energia собрал в День всемирной уборки в лесах Эстонии в общей сложности 7 тонн шин

Фото: Eesti Energia

В ходе Дня всемирной уборки работники Eesti Energia собрали в лесах 7 тонн шин, которые теперь будут измельчены и отправлены на расположенный в Аувере завод масел Eesti Energia, а также в мусоросжигающую электростанцию Иру Enefit Green.
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Президент Эстонии и мэр украинского Днепра присоединились ко всемирной акции чистоты

Фото: dp.informator.ua

15 сентября в один из скверов Днепра пришли несколько сотен человек. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится в Днепре с рабочим визитом, и мэр Борис Филатов присоединились ко Всемирному дню уборки — акции, объединившей миллионы волонтеров в 156 странах мира.
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Президент Финляндии: мы не собираемся в НАТО, это грозит нашим хорошим отношениям с Россией

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский президент Саули Ниинистё прокомментировал прошедший в июле в Хельсинки саммит лидеров США и России, а также отношения Финляндии и России, передает русская служба финского YLE.
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ВИДЕО DELFI | Такое увидишь нечасто! Премьер-министр Ратас убирал ”уриновые” залежи по обочинам шоссе

ТОП

В получасе езды от Таллинна в Эясмяэ на обочине шоссе расположена маленькая и тихая остановка. Хотя здесь есть также два сухих туалета и большой мусорный контейнер, отходы жизнедеятельности раскиданы и в лесу.
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Деньги из воздуха | Собираетесь на курорт? Это может быть вам полезным!

Suur reisilennuk Foto: Jaanus Lensment

А вы и не знали: за перенесенный или отложенный авиарейс некоторые получают компенсации, практически равные стоимости турпутевки!

Вы отдыхаете на курорте, отпуск подходит к концу, но в день вылета выясняется, что придется задержаться еще на сутки, потому что авиарейс перенесли. Вы остаетесь в отеле, еще целый день наслаждаетесь теплом и солнцем, причем без всякой доплаты. А вернувшись домой, еще и выбиваете от авиакомпании солидную компенсацию в несколько сотен евро! Скажете, фантастика? Вовсе нет! Как это сделать, и в каком случае можно рассчитывать на возмещение — разбиралась ”МК-Эстония”.
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ВИДЕО: Март Хельме — о русских, мигрантах, геях, ЕС, Путине и Трампе

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о пропаганде гомосексуализма в Эстонии, проблеме интеграции русских в эстонское общество, мигрантах из африканских и исламских стран, а также рассказал о своем отношении к ЕС, Владимиру Путину и Дональду Трампу.
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ЗАВТРА | Министр обороны будет в Рийгикогу отдуваться за слова руководителя внешней разведки

Foto: Ardi Hallismaa

В предстоящий понедельник, 17 сентября, министр обороны Юри Луйк ответит в Рийгикогу на запрос группы депутатов о том, действительно ли в парламенте и правительстве работают люди, которые могут быть агентами влияния России, сообщает rus.err.ee.
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Почти треть эстонцев изменяют своим женщинам, русские — более верные

Suhe Foto: Anni Õnneleid

Отношение к изменам у всех разное — кто-то предпочтет узнать всю правду сразу, а кто-то лучше останется в неведении. Тем хороши анонимные исследования, приоткрывающие завесу тайны сексуальной жизни общества. Оказывается, знают об изменах гораздо меньше людей, чем фактически изменяло. Более того, изменщиков среди эстонцев в процентном соотношении больше, чем неверных мужчин других национальностей. Отражает ли статистика реальную картину — разбиралась ”МК-Эстония”.
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Стрельба в центре Брюсселя: двое раненых

Place de la Bourse Foto: Madis Veltman

Стрельба произошла в воскресенье утром на одной из улиц в центре бельгийской столицы, два человека получили ранения, нападавших ищет полиция, сообщает портал РИА Новости со ссылкой на представителя отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.
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Сегодня в Эстонии появился первый робот-юрист. Работает бесплатно, помогает защититься от инкассо

Eesti Õigusbüroo ja Artur Fjodorov Foto: Ilmar Saabas

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Супертайфун на Филиппинах: жертвы исчисляются десятками, Таиланд затоплен полностью

Власти Филиппин продолжают подсчет жертв супертайфуна ”Мангхут”, обрушившегося на страну накануне. По последним данным властей, которые приводит 16 сентября издание Rappler, стихия унесла жизни 59 человек в различных провинциях, еще десятки числятся пропавшими без вести. Число тех, на ком сказалась непогода, нанеся ущерб хозяйствам, измеряется сотнями тысяч, передает портал fontanka.ru.
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ФОТО читателя Delfi: В банке из под сока оказалась плесень! Кто должен отвечать — магазин или производитель?

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В редакцию Delfi обратился читатель, который утверждает, что из банки яблочного сока Largo, который он купил в Maxima, полилась плесень. Maxima готов вернуть пострадавшему деньги, в то время как представители Largo не ответили ни читателю, ни редакции.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Итоги Дня чистоты и тот факт, что эстонцы изменяют своим женщинам чаще, чем русские

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Вчерашний День чистоты собрал неравнодушных к природе людей в 150 странах мира. Также выяснился любопытный факт — оказывается эстонские мужчины изменяют своим женщинам чаще, чем русские.

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