28.02.2017, 21:17

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История россиянина, который переехал в Эстонию и выучил госязык, слушания по делу об убийстве Таранкова

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rus.delfi.ee
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Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osas
Algas kohus Nikolai Tarankovi tapmise osasFoto: Andres Putting

Delfi начинает публиковать серию материалов о россиянах, переехавших жить в Эстонию и выучивших государственный язык. Читайте первую историю Романа Голубева. В понедельник в Хаапсалусом судебном доме Пярнуского уездного суда начались слушания по делу об убийстве Николая Таранкова. Обвиняемый Юрий Воробей сознался в содеянном. Читайте первые обзоры обновленной Nokia 3310.

Роман Голубев
Роман ГолубевFoto: erakogu

”Это был штурм для мозга”. Как молодой россиянин приехал и выучил эстонский (79)

Тема владения государственным языком в Эстонии еще долго не потеряет своей актуальности. Delfi решил взглянуть на опыт изучения эстонского тех, для кого эта языковая среда была совершенно в новинку. Мы начинаем публиковать серию материалов о россиянах, переехавших жить в Эстонию и выучивших государственный язык, владеющих им на очень высоком уровне. Как им это удалось, какие были сложности? Что в Эстонии, по их мнению, хорошо, а что — плохо? Это — наша первая история.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

Обвиняемый в убийстве Таранкова: Коля сказал, что не даст мне жизни (9)

В понедельник в Хаапсалусом судебном доме Пярнуского уездного суда начались слушания по делу об убийстве Николая Таранкова. Обвиняемый Юрий Воробей сознался в содеянном.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Vida Press

Покупатели в H&M оказали помощь потерявшей сознание женщине, так как персонал помогать отказался (56)

В социальной сети была опубликована история о том, что в магазине одежды H&M клиентке стало плохо, а помощь ей оказали проходившие мимо покупатели, так как персонал магазина заявил, что им запрещено покидать кассу.

RUS Delfi 1 ч
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Foto: Siim Lõvi

Сломавшая ногу девочка была вынуждена ползком добираться до дома: водители проезжали мимо (72)

В деревне Вийратси в Вильяндимаа произошел из ряда вон выходящий случай: упавшая на ледяной проселочной дороге 13-летняя девочка сломала большеберцовую кость и была вынуждена 20 минут ползти по вьюге и холоду в сторону дома, так как никто из проезжавших мимо водителей не заметил ее.

RUS Delfi 1 ч
Kohtla-Järve
Kohtla-JärveFoto: Jevgeni Kapov

ФОТО: В Кохтла-Ярве приступили к сносу пустующего общежития (25)

От простоявшей около полувека опустевшей кохтла-ярвеской девятиэтажки, расположенной по улице Калеви-33, через несколько месяцев не останется и следа. Она, наконец-то, пошла под снос.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Hendrik Osula

Покупка жилья, находящегося в долевой собственности: какие сопутствуют риски? (3)

Долевая собственность означает лишь еще один дополнительный контракт — объясняет продавец квартиры или безответственный посредник доверчивому покупателю. Тем не менее, это далеко от истины, так как неинформированного покупателя подстерегает риск неожиданно остаться без квартиры, а также лишиться внушительной суммы денег, пишет Кристина Кольк из Center Kinnisvara.

RUS Delfi 1 ч
Nikolai Karachentsov and Lyudmila Porgina
Nikolai Karachentsov and Lyudmila PorginaFoto: Alexey Kudenko, RIA Novosti

Попавшего в ДТП Николая Караченцова перевели в НИИ Склифосовского (16)

Актёр Николай Караченцов после аварии в Подмосковье переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского, и после осмотра врачей, возможно, его выпишут, сообщила жена артиста Людмила Поргина. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберём его домой", — рассказала Поргина во вторник "Интерфаксу".

RUS Delfi 1 ч
TELECOMS-MOBILEWORLD/NOKIA-HMD
TELECOMS-MOBILEWORLD/NOKIA-HMDFoto: Paul Hanna, REUTERS

Нас обманули, расходимся! Что говорят те, кто уже подержал в руках новую Nokia 3310 (35)

Хотя новая Nokia 3310 в продажу "там" поступит уже в апреле, а до Прибалтики доберется к маю-июню, уже есть люди, которые получили возможность подержать трубку в руках и составить о ней определенное впечатление, пишет латвийский TechLife.

RUS Delfi 1 ч
Vladimir Petrov
Vladimir PetrovFoto: ALEXANDER NEMENOV, AFP

Скончался легендарный хоккеист ЦСКА и сборной СССР (20)

На 70-м году жизни скончался знаменитый нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

RUS Delfi 1 ч
Edgar Savisaare ja Oudekki Loone pressikonverents
Edgar SavisaarFoto: Priit Simson

Выборы в правление Ласнамяэского округа: Сависаар уступил Ивановой, Юферевой и Рийбе (26)

В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив депутату Ольге Ивановой, старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.

RUS Delfi 1 ч
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