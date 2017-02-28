ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История россиянина, который переехал в Эстонию и выучил госязык, слушания по делу об убийстве Таранкова

Delfi начинает публиковать серию материалов о россиянах, переехавших жить в Эстонию и выучивших государственный язык. Читайте первую историю Романа Голубева. В понедельник в Хаапсалусом судебном доме Пярнуского уездного суда начались слушания по делу об убийстве Николая Таранкова. Обвиняемый Юрий Воробей сознался в содеянном. Читайте первые обзоры обновленной Nokia 3310.
”Это был штурм для мозга”. Как молодой россиянин приехал и выучил эстонский (79)
Тема владения государственным языком в Эстонии еще долго не потеряет своей актуальности. Delfi решил взглянуть на опыт изучения эстонского тех, для кого эта языковая среда была совершенно в новинку. Мы начинаем публиковать серию материалов о россиянах, переехавших жить в Эстонию и выучивших государственный язык, владеющих им на очень высоком уровне. Как им это удалось, какие были сложности? Что в Эстонии, по их мнению, хорошо, а что — плохо? Это — наша первая история.
Обвиняемый в убийстве Таранкова: Коля сказал, что не даст мне жизни (9)
В понедельник в Хаапсалусом судебном доме Пярнуского уездного суда начались слушания по делу об убийстве Николая Таранкова. Обвиняемый Юрий Воробей сознался в содеянном.
Покупатели в H&M оказали помощь потерявшей сознание женщине, так как персонал помогать отказался (56)
В социальной сети была опубликована история о том, что в магазине одежды H&M клиентке стало плохо, а помощь ей оказали проходившие мимо покупатели, так как персонал магазина заявил, что им запрещено покидать кассу.
Сломавшая ногу девочка была вынуждена ползком добираться до дома: водители проезжали мимо (72)
В деревне Вийратси в Вильяндимаа произошел из ряда вон выходящий случай: упавшая на ледяной проселочной дороге 13-летняя девочка сломала большеберцовую кость и была вынуждена 20 минут ползти по вьюге и холоду в сторону дома, так как никто из проезжавших мимо водителей не заметил ее.
ФОТО: В Кохтла-Ярве приступили к сносу пустующего общежития (25)
От простоявшей около полувека опустевшей кохтла-ярвеской девятиэтажки, расположенной по улице Калеви-33, через несколько месяцев не останется и следа. Она, наконец-то, пошла под снос.
Покупка жилья, находящегося в долевой собственности: какие сопутствуют риски? (3)
Долевая собственность означает лишь еще один дополнительный контракт — объясняет продавец квартиры или безответственный посредник доверчивому покупателю. Тем не менее, это далеко от истины, так как неинформированного покупателя подстерегает риск неожиданно остаться без квартиры, а также лишиться внушительной суммы денег, пишет Кристина Кольк из Center Kinnisvara.
Попавшего в ДТП Николая Караченцова перевели в НИИ Склифосовского (16)
Актёр Николай Караченцов после аварии в Подмосковье переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского, и после осмотра врачей, возможно, его выпишут, сообщила жена артиста Людмила Поргина. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберём его домой", — рассказала Поргина во вторник "Интерфаксу".
Нас обманули, расходимся! Что говорят те, кто уже подержал в руках новую Nokia 3310 (35)
Хотя новая Nokia 3310 в продажу "там" поступит уже в апреле, а до Прибалтики доберется к маю-июню, уже есть люди, которые получили возможность подержать трубку в руках и составить о ней определенное впечатление, пишет латвийский TechLife.
Скончался легендарный хоккеист ЦСКА и сборной СССР (20)
На 70-м году жизни скончался знаменитый нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.
Выборы в правление Ласнамяэского округа: Сависаар уступил Ивановой, Юферевой и Рийбе (26)
В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив депутату Ольге Ивановой, старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.