ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История рок-н-ролла в Эстонии и детали роковой ошибки в PERH

Смертельному переливанию крови в PERH предшествовал телефонный звонок. О пересмотре зарплат просили не только на Раквереском комбинате, но и работники Tallegg. Смотрите также новый минидок русского Delfi — о нерассказанной истории рок-н-ролла в Эстонии.

МиниДок русского Delfi. Нерассказанная история рок-н-ролла в Эстонии

Erakogu

Русский Delfi продолжает серию мини документальных фильмов под названием ”Нерассказанная история”. Новый выпуск — об эстонском андерграунде.

Loe edasi...

Новые правила Uber: если водитель ждет больше двух минут, клиенту придется доплатить

Uber Foto: Priit Simson

Жизнь водителей Uber станет проще, однако пассажиры должны будут считаться с дополнительной платой, если они за две минуты не успеют в машину.

Loe edasi...

Оценку за госэкзамен по математике занизили на 13 баллов. Министерство обещает извлечь урок из ошибки

Mario Pizzolanti Foto: Argo Ingver

SA Innove и Инспекция по защите данных обещают в дальнейшем выдавать экзаменующимся копии их экзаменационных работ, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Смертельное переливание в PERH: роковой ошибке предшествовал телефонный звонок

SEGADUSES: Nadežda Soosaar ütles, et ei jõudnud Antsule vereülekannet teha, sest telefon helises. TIINA KÕRTSINI

Во вторник в Харьюском уездном суде обвиняемая в причинении смерти по неосторожности медсестра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Надежда Соосаар рассказала, что непосредственно перед тем, как сделать роковое переливание крови, она получила телефонный звонок, который и отвлек ее от работы, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Угроза безопасности? Глава президентской канцелярии принял участие в марафоне в Сочи

Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo Foto: Rauno Volmar

Находящийся с 3 ноября в отпуске директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в воскресенье написал в соцсетях, что принял участие в марафоне в Сочи.

Loe edasi...

Конфликт на Раквереском комбинате: проблема оказалась шире — о пересмотре зарплат просили и работники Tallegg

Talleggi Tabasalu lihatööstuse 120 töötajat nõudsid ühispöördumises juhatuselt paremaid palgatingimusi. Foto: Rauno Volmar

120 работников другого производственного подразделения HKScan — птичьего производства Tallegg — тоже требовали у руководства изменения системы оплаты и тоже получили отрицательный ответ, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

В Таллинне водитель автобуса напал на пассажира с собакой и был уволен

Lugeja kurdab, et sageli on küte ühistranspordis laes Foto: Madis Veltman

В понедельник поздно вечером водитель следовавшего в Ыйсмяэ автобуса номер 42 напал на одного из пассажиров из-за того, что у его мопса не было намордника.

Loe edasi...

Самый большой дом Ласнамяэ: 324 квартиры и 724 жильца

Foto: Anneli Külaots

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. В 1994 году построили дом на Паазику, 4. По слухам, там находится самое большое квартирное товарищество — примерно как две небольшие волости.

Loe edasi...

Внимание! Устаревшие операционные системы могут заблокировать ID-карту

Foto on illustratiivne Foto: Tanel Meos

Полученная по теме обновления ID-карт обратная связь показывает, что часть владельцев ID-карт используют в своих компьютерах устаревшие операционные системы, которые могут не поддерживать ID-карту с обновленными сертификатами.

Loe edasi...

Рапорт: большинство аккаунтов, комментирующих в Twitter деятельность НАТО в Прибалтике, являются ботами

Foto: DADO RUVIC, REUTERS

По оценке действующего в Риге центра стратегической коммуникации Stratcomcoe, большинство русскоязычных аккаунтов в Twitter, комментирующих деятельность НАТО в странах Балтии и Польше, являются ботами.

Loe edasi...

Пассажирам сломавшегося Ecolines пришлось тратить бешеные деньги на такси: фирма компенсировать отказывается

Ecolines'i bussijuhid Tartus Foto: Piia Puuraid

3 сентября Пирет отправилась на автобусе Ecolines из Таллинна в Рижский аэропорт, где должна была пересесть на самолет, но пьяный пассажир автобуса раскурочил люк багажника и его было невозможно закрыть.

Loe edasi...

Тренер и ученица: 9 спортивных пар в Эстонии, которых связывали семейные отношения

Andrei Nazarov ja Ksenija Balta Foto: Priit Simson

Теннисистка Кайа Канепи в автобиографической книге "Девочка с ракеткой" откровенно рассказала о своих тесных отношениях с тренерами Сильвером Карьюсом и Андреем Лузгиным.

Loe edasi...

Молодой эстонский пловец оказался на скамье подсудимых

Foto on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

Тартуский уездный суд 7 ноября вынес приговор в отношении 21-летнего эстонского пловца Роберта Роозе и его отца Ало Роозе, нарушивших порядок оборота табачных изделий, сообщает Sport Delfi.

Loe edasi...