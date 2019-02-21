ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История порядочного человека, ставшего наркобароном, и поздравление Трампа

Сегодня мы опубликовали поучительную историю о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. А Дональд Трамп поздравил Эстонию с наступающим Днем независимости. Все самые интересные новости дня — в нашей подборке!
"Наше близкое и плодотворное сотрудничество продолжится". Трамп поздравил Эстонию с Днем независимости
Безудержные вечеринки, экстази и амфетамин: как ”порядочный” молодой человек накачал всю Эстонию наркотиками
Это поучительная история о том, как порядочный и доброжелательный молодой человек Тайвар Партс превратился в крупного наркобизнесмена, который совратил и других молодых людей на преступный путь. Партс задержан, якобы раскаялся и теперь заверяет, что хотел только хорошего, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО: "Я здесь паркуюсь". В Вильяндимаа пьяный украинец на Audi съехал в кювет и заснул
В среду вечером в 22:30 полиция получила сообщение, что на первом километре шоссе Валма-Вялусте в волости Вильянди съехал в кювет автомобиль Audi с иностранными номерами, а водитель спит внутри него. Loe edasi...
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К врачу в Латвию или Люксембург? Почему бы и нет?! О медицинской помощи за рубежом
Приятно осознавать, что если имеющий эстонскую медстраховку человек в другой стране ЕС или Лихтенштейне, Норвегии, Исландии или Швейцарии неожиданно получит травму или у него возникнут другие проблемы со здоровьем, то он, как лицо с европейской страховкой, будет иметь право на получение медицинской помощи наравне с местными, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ВИДЕО: "Путукавяйл" в Пыхья-Таллинне. Смотрите, как хотят застроить заброшенный пустырь
От начавшегося сегодня сбора идей планирующие город специалисты ждут предложений, которые поступят в течение месяца и касаются преобразования заброшенной территории, граничащей с Пельгулинном и Пельгурандом. Loe edasi...
ВИДЕО: Во время дебатов на Delfi Кылварт заявил о трехсотлетней истории русской школы в Эстонии. Так ли это на самом деле?
Во время дебатов на Delfi кандидат в депутаты Рийгикогу от Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что история русской школы в Эстонии насчитывает 300 лет, и только в последние двадцать лет встал вопрос о том, чтобы ее закрыть. Проект редактора ETV+ Юлии Тислер "Откуда вы знаете?" подверг проверке это заявление, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ: Мы в будущем? Журналист Delfi неделю питалась только порошками, призванными полностью заменить обычную пищу
Беспилотные автомобили, компьютеры, говорящие человеческим языком — это уже не будущее, а вполне себе настоящее. И вот на подходе околофантастические времена, когда весь обед помещается… в одном маленькой таблеточке. Loe edasi...
Министр Майлис Репс предложила два решения для будущей государственной гимназии Кохтла-Ярве
ФОТО: В приграничных магазинах Латвии уже выбивают чеки на эстонском языке. Центр госязыка в шоке
Приграничные с Эстонией латвийские магазины не только приобрели постоянных покупателей в виде северных соседей, но и приспособились под них, выбивая чеки на эстонском языке. Однако это является нарушением местного Закона о языке, за что торговцам грозит штраф, пишет Mixnews.lv. Loe edasi...
В Пылвамаа при взрыве снаряда погиб человек
В среду в Пылвамаа произошел инцидент со снарядом, в результате которого погиб человек. Loe edasi...
ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед. Владелец с товарищами пошел его вытаскивать
ВИДЕО: Скандал на Кубке ФНЛ: "Левадия" отказалась играть с российским клубом
На Кипре завершился Кубок ФНЛ. Заключительный матч турнира с участием серебряного призера чемпионата Эстонии по футболу "Левадии" завершился скандалом. Бело-зеленым было засчитано техническое поражение в матче за 13-е место против "Чертаново". Loe edasi...
ФОТО | Путаница в Пярнумаа: спасенная из реки собака оказалась волком
ФОТО: Причиной инцидента с выпущенной с испанского истребителя ракетой стала "необычная ошибка пилота"
Межведомственная следственная группа, созванная министром обороны Юри Луйком, завершила расследование инцидента, произошедшего 7 августа прошлого года с выпущенной в ходе выполнения учебных маневров с борта испанского истребителя ракетой AMRAAM класса ”воздух-воздух”, сообщает Министерство обороны. Loe edasi...
ВИДЕО: Клэбо подрезал Устюгова и выиграл золото чемпионата мира
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде разыграны первые медали в спринте. Победителем стал норвежец Йоханнес Клэбо, опередивший итальянца Федерико Пеллегрини и россиянина Глеба Ретивых. Loe edasi...
ФОТОНОВОСТЬ: Популярный антивирус считает приложение для голосования на выборах в Рийгикогу вирусом
Читатель Delfi прислал в редакцию скриншот, на котором видно, что популярная антивирусная программа AVG посчитала приложение для голосования от Рийгикогу вирусом и отправила в качестве потенциально опасного в карантин. Loe edasi...
ФОТО: Вот это да! В Таллинне заработал сине-черно-белый светофор
В Таллинне возле торгового центра Viru — скорее всего, в честь Дня независимости Эстонии — заработал сине-черно-белый светофор. Loe edasi...