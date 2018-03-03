ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История отношений президентской четы и детали инцидента в Кохтла-Ярве

Читайте подробности о том, как президент Керсти Кальюлайд и ее супруг Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга, и когда завершится строительство церкви в Мустамяэ. Российские олимпийцы начали продавать подаренные BMW. Соседи отравившихся вчера в Кохтла-Ярве угарным газом уверены, что жертв можно было избежать, если бы квартиру вскрыли вовремя.

Российские олимпийцы начали продавать подаренные BMW

BMW Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Российские призеры Олимпиады-2018 в Пхенчхане несколько дней назад получили в качестве подарков автомобили BMW. Один из внедорожников уже выставлен на продажу.

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От неверности к счастью: как Керсти Кальюлайд и Георгий-Рене Максимовский нашли друг друга. Тайная история семьи президента

EV100 vastuvõtt ERMis 24.02.2018 Foto: Andres Putting

Жизнь иногда преподносит неожиданности и сюрпризы: Керсти Кальюлайд нашла Георгия-Рене Максимовского, когда была замужем за Таави Тальвиком. 21 год назад состоялся обмен пар, которые до сих пор вместе — Тальвик теперь живет с Сигне Мадиссон, бывшей спутницей жизни Максимовского, пишет LP.

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ФОТО DELFI: Когда же завершится строительство церкви в Мустамяэ?

Mustamäe kirik Foto: Rauno Volmar

К Delfi обратился читатель с вопросом: почему до сих пор не открылась церковь в Мустамяэ, если строительство должно было закончится в ноябре 2017 года? Отвечающее за строительство церкви целевое учреждение Mustamäe Kiriku SA проясняет ситуацию.

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ФОТО: Заказ дивана в Hansapost обернулся для клиентки головной болью

Maret näitab diivanit, mille tuppa saamine on tähendanud sekeldusi transportijate ja klienditeenindusega. Ilmar Saabas

Марет заказала по каталогу Hansapost диван. ”Если бы я знала, что покупка дивана будет такой, то поискала бы альтернативу”, — сказала она изданию Eesti Päevaleht.

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Скончалась Май Вяльяс, супруга политика Вайно Вяльяса

Eesti Vabariigi 87. aastapäeva vastuvõtt rahvusooperis Estonias Foto: Karin Kaljuläte

Скончалась Май Вяльяс, супруга Вайно Вяльяса. Вайно Вяльяс — бывший эстонский политик и советский дипломат, один из борцов за независимость Эстонии. Его жена Май родилась в 1935 году. У пары есть двое детей.

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ФОТО: О каком "фантастическом" оружии рассказал Путин?

Foto: Alexei Nikolsky, AP

Первого марта российский президент Владимир Путин рассказал о новом оружии, которое якобы способно преодолеть американскую систему противоракетной обороны.

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Ратас на совете уполномоченных центристов: пора заканчивать с использованием "русской карты"

ID-kaardi turvalisuse pressikonverents Superministeeriumis Foto: Taavi Sepp

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что центристы рассчитывают выиграть парламентские выборы весной 2019 года, и призвал все политические силы отказаться от использования на выборах т.н. "русской карты".

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"Мы уговаривали спасателей вскрыть квартиру". Соседи уверены, что отравившихся вчера в Кохтла-Ярве угарным газом можно было спасти, но жертв могло быть и больше

Järgmisel päeval peale tragöödiat, Kohtla-Järve, Lehola,4 Foto: Roman Vikulov, Delfi

”Мы уговаривали спасателей вскрыть квартиру Игоря! Но нам говорили, что не имеют права. Мы бегали до пяти вечера, не знали, куда звонить! Пишут, что нам власти предлагали место для эвакуации. Никто ничего не предлагал”, — рассказывают Оксана и Татьяна, проживающие на Лехола, 4, где вчера произошла трагедия: два человека погибли от отравления угарным газом, один очень тяжело пострадал, но госпитализированы были и другие.

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ФОТО: Соревнования маленьких борцов в Кохтла-Ярве открыл премьер-министр Юри Ратас

В субботу в Кохтла-Ярвеском спортивном центре прошел II этап детского кубка Эстонии по вольной борьбе, организованный спортивным клубом Kuld karu. В соревнованиях приняли участие семьдесят маленьких спортсменов из Финляндии, Латвии, России и Эстонии. Самым старшим участникам состязаний пошел одиннадцатый год.

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Лихое начало: эстонский рынок новых легковых автомобилей достиг уровня в 2,5 тысячи единиц

Uued sõiduautod Paldiski sadamas Foto: Andres Putting

В первый же месяц года эстонский рынок новых легковых автомобилей достиг уровня в 2,5 тысячи единиц, что на 23% больше, чем годом ранее, сообщают "Деловые Ведомости".

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ФОТО: В Таллинне под колесами поезда погибла женщина

Tallinnas hukkus rongi alla jäänud inimene Foto: Lugeja foto

В субботу около 19 часов на железнодорожном переходе Веэренни в Таллинне поезд сбил 29-летнюю женщину, которая погибла на месте.

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Выходец из Африки об Эстонии: таких бедных белых людей я еще не видел

Delfi

Музыкант и кинорежиссер из Нигерии Даре Фасаси ака Баба Дее побывал в Эстонии и рассказал о своих впечатлениях известному нигерийскому изданию.

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ВИДЕО И ГОЛОСОВАНИЕ: Один из них представит Эстонию на ”Евровидении”! Финалисты Eesti Laul

Eesti laul 2018 2. poolfinaal Foto: Kristjan Järv

В субботу, 3 марта, в Таллинне в Saku Suurhall состоится финал конкурса Eesti Laul, победитель которого представит Эстонию на ”Евровидении-2018” в Лиссабоне. Знакомьтесь с финалистами и голосуйте — кто из них должен победить? До встречи в 19:30, Delfi будет вести текстовый онлайн.

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